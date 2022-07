Test: Austrian Audio OC16, Großmembran-Kondensatormikrofon

C12 Sound Mega-Günstig!

Mit dem Austrian Audio OC16 läutet der österreichische Hersteller eine neue Ära in der Firmengeschichte ein. Es handelt sich nämlich um das erste Großmembran-Mikrofon aus eigenem Hause, das nicht mehr vollständig in Österreich gebaut wird. Wie bei vielen anderen Herstellern schon lange üblich, wurde für das OC16 ein Teil der Fertigung nach Asien verlagert. Dafür geht die moderne C12-Reinkarnation für nur 349,- Euro über den Ladentisch und das, obwohl die Kapsel selbst noch immer in Wien in Handarbeit hergestellt wird.

Wie das neue Schätzchen klingt und ob man eventuell Abstriche in Kauf nehmen muss, hat sich unser Autor Raphael Tschernuth genauer angesehen.

Austrian Audio OC16 – Ein Österreicher aus Fernost

Wir kennen es alle, das Siegel „Made in China“. Aber auch wenn es lange Zeit verpönt war, so ist es heutzutage aus der professionellen Audiotechnik nicht mehr wegzudenken. Nicht nur Hersteller von billigem Equipment, sondern auch Edelmarken wie Neumann oder SSL lassen heutzutage einige ihrer Produkte vollständig in Fernost produzieren. Das OC16 geht einen ganz besonderen Weg, denn in seinem Innenleben befindet sich auch ein wichtiges Stück aus Österreich.

Ein kurzer Blick zurück: 2018 ist Austrian Audio angetreten, um sich mit qualitativ hochwertigen und innovativen Mikrofonen “Made in Austria” im hart umkämpften Audiomarkt zu behaupten.

Ich hatte damals die Chance, für AMAZONA.de das Austrian Audio OC818 sowie das OC18 unter die Lupe zu nehmen und sogar mit einem originalen Vintage-Exemplar des AKG C12 zu vergleichen.

Seitdem ist das OC818 meine persönliche Empfehlung, wenn mich Kollegen nach einem Tipp für ein Großmembran-Mikro fragen. Durch seine Allrounder-Qualitäten, dem edlen Klangcharakter sowie seinem zweiten XLR-Ausgang, der dank zusätzlicher Apps völlig neue Aufnahme- und Einsatzmöglichkeiten (unter anderem Ambisonics-Aufnahmen mit zwei OC818!) bietet.

Herzstück des neuen OC16 sowie des OC18 ist die neu entwickelte CKR6 Kapsel (CKR6 = nur Niere, CKR12 = mehrere Charakteristiken), die klanglich der gesuchten CK12 Kapsel von AKG nachempfunden wurde und von Hand in Wien gebaut wird.

Für ein Vintage AKG C12 oder ein ELAM 251, die beide die originale CK12 Kapsel besitzen, ist heutzutage schon eine Menge Kleingeld im fünfstelligen Bereich nötig.

Für erfolgreiche Künstler wie Billie Eilish, die sich vor Kurzem ein Telefunken ELAM 251 geleistet hat, mag das nötige Kleingeld dafür kein Problem sein, für aufstrebende Musiker und Produzenten sowie dem berühmten Otto-Normal-Verbraucher sind solche Mikros hingegen völlig unerreichbar. Hier kommt nun das Austrian Audio OC16 ins Spiel, das den berühmten C12-Sound auch im unteren Preissegment möglich machen soll.

Der Herstellungsprozess des Austrian Audio OC16

Interessant ist die Tatsache, dass man nicht einfach die komplette Produktion nach China verlagert hat, sondern Austrian Audio einen eigenen Weg geht, um noch günstigere Mikros anzubieten. Während viele Hersteller komplette Mikrofon-Designs chinesischer Hersteller übernehmen und unter eigener Marke verkaufen, wurde alles am OC16 in Österreich designt und entwickelt. Die Großmembran-Kapsel als Herzstück des Mikrofons wird nach wie vor in Wien von Hand hergestellt und durchläuft dort all jene Prozesse und aufwändigen Messungen, wie sie auch für das OC18 und OC818 vorgeschrieben sind.

Im Anschluss werden die fertigen Kapseln gut verpackt und nach China geschickt. Dort werden sie überprüft und in die bereits dort hergestellten Mikrofonbodys eingebaut. Die elektronischen Schaltungen werden in China gefertigt und wird vor dem Kapseleinbau ebenfalls vorgemessen. Dann durchläuft das Mikrofon noch einmal einen Messparcour. Alle gesammelten Daten jedes einzelnen Mikros werden im Anschluss an Austrian Audio in Wien übermittelt und der Hersteller hat Zugriff auf alle akustischen und elektronischen Messdaten, um im Servicefall auf die individuellen Spezifikationen eines jeden Mikrofons zugreifen zu können.

Das ist ein aufwändiger und recht kompromissloser Prozess, der im deutlichen Gegensatz zu dem steht, wie die Mehrzahl der chinesischen Mikros heutzutage hergestellt wird. Oft geht ja ein günstiger Preis einher mit hohen Stückzahlen, Mikrofonen ohne Seriennummern und ohne jegliche akustische Messungen bzw. Qualitätskontrolle. Es gibt sogar vermeintlich namhafte Hersteller, die vollständig in China produzierte Mikrofone nur noch zusammenschrauben, um ihnen dann den Stempel „Made In USA“ zu verpassen und teuer zu verkaufen. Mit dieser zweifelhaften Praxis wollen die Österreicher offensichtlich nichts zu tun haben.

Im Austrian Audio OC16 arbeitet die bereits angesprochene CKR6 Keramikapsel, die eine Membranseite besitzt und wodurch die Richtcharakteristik Niere fest vorgegeben ist. Um Schrittschall abzudämpfen, ist die Kapsel schwingend gelagert und elastisch an drei Punkten im Gehäuse befestigt. Um unerwünschte Reflexionen oder stehende Wellen innerhalb des Mikrofonkorbes zu reduzieren, besitzt das OC16 zudem einen Diffusor-Schaum unterhalb der Kapsel. Es profitiert daher von der „Open Acoustic Technology“ die Austrian Audio für das OC18 und 818 entwickelt hat. Diese zielt darauf ab, den Klang nicht durch die Formgebung des Mikrofonkorbes zu verändern.

Der Übertragungsbereich des OC16 liegt laut Hersteller zwischen 20 Hz und 20.000 Hz. Ein Blick auf den Frequenzgang offenbart, dass die Kurve von den teureren Modellen kaum zu unterscheiden ist. Das OC16 besitzt ein analoges, zweistufiges Hochpassfilter, das bei 40 Hz bzw. 160 Hz ansetzt. Der maximale Schalldruckpegel ist immens hoch und liegt bei 148 dB SPL, gemessen bei 0,5 % THD. Ein hervorragender Wert, das OC16 lässt sich also bedenkenlos für extrem laute Signalquellen verwenden.

Die Empfindlichkeit gibt Austrian Audio mit 11 mV/Pa an, das equivalente Eigenrauschen beträgt laut Datenblatt 14 dB (A). Das OC18 wartet hier auf dem Papier mit besseren Werten auf. Als Lastwiederstand am Preamp empfiehlt der Hersteller einen Wert von über 1 kOhm, das Mikrofon selbst besitzt eine Ausgangimpedanz von 275 Ohm. Als Kondensatormikrofon benötigt das OC16 natürlich 48 V Phantomspeisung für den Betrieb. Mit einer Stromaufnahme von nur 2,2 mA ist das OC16 ein sehr sparsam arbeitendes Mikrofon. Besonders bei Aufnahmen mit mobilem Recording-Equipment wird man sich über die längere Akkudauer freuen.

OC16 – die Überaschung im Messlabor

Da ich es genau wissen wollte, wie sich das höhere Rauschen und die geringere Empfindlichkeit in der Praxis auswirkt, habe ich das OC16 im Studio vermessen. Tatsächlich schneidet das Testgerät deutlich besser ab als erwartet und liefert exakt die gleichen Daten wie das Vergleichsgerät OC818. Ein Rauschenwert von 9 dB sowie eine Empfindlichkeit von 13 mV/Pa. Ich habe daraufhin beim Christoph Frank, dem Senior Acoustic Designer von Austrian Audio in Wien angeklopft und nachgefragt, was es damit auf sich hat:

Da es sich um ein äquivalentes Eigenrauschen handelt, ist es von der Empfindlichkeit abhängig. Zu bedenken ist, dass die Top-Modelle OC18 und OC818 kalibriert sind und daher das Eigenrauschen bei allen identisch ist. Die Toleranzen sind so eng gesteckt, dass man jedes OC18 oder OC818 mit einem zweiten kombinieren kann, um ein perfektes Stereo-Set zu erhalten. Beim OC16 hingegen spielt die Streuung in der Empfindlichkeit eine Rolle und die von uns angegebenen 14 dBSPL(A) sind daher ein Maximalwert was das Rauschen betrifft. Ich bin mir sicher, dass jedes unserer Mikrofone darunter liegen wird.

Die Daten auf dem Datenblatt sind bei Austrian Audio also keine Schönfärberei, sondern gehen von einem „Worst-Case-Szenario“ aus.

Das Austrian OC16 im Recording-Studio

Im direkten Vergleich mit den teureren Modellen OC18 und OC818 merkt man, dass das OC16 die Economy-Variante ist. Es gibt zwar nichts an der Verarbeitung des OC 16 auszusetzen, die Konstruktion des OC18 und OC818 ist im Hinblick auf Robustheit aber absolut erstklassig. Mikrofonkorb und Gehäuse kommen bei diesen Modellen von österreichischen Zulieferern und das spiegelt sich im Preis und in der Haptik wider. Das OC16 kommt mit einer einfacheren Korbkonstruktion aus, dieses besitzt aber ebenfalls ein zweilagiges Gitter und erzeugt keine Eigenresonanzen oder „Ringing-Sounds“.

Die Spinne des OC16 ist einfach aufgebaut, aber arbeitet effizient und lässt sich absolut sicher arretieren, genau so wie die Mikrofonklemme, die ebenfalls eine Arrtetier-Schraube besitzt. Den obligatorischen Griff zum Schraubenzieher kann man sich also sparen.

Zunächst vergleiche ich das Austrian OC16 mit dem Platzhirsch OC818. Als Interface und Preamp benutze ich das RME UFX. Bis auf eine digitale Anpassung der Lautstärken erfolgt keine weitere Signalbearbeitung. Hier ein Beispiel aufgenommen mit einer Taylor Akustik-Gitarre im Abstand von 40 cm:

Die beiden Mikros wurden direkt übereinander positioniert. Das OC818 hat für meinen Geschmack eine etwas edlere Note und bildet das Instrument ein wenig hochwertiger ab. Das OC16 wirkt dafür etwas spritziger.

Hier ein zweites Klangbeispiel mit einem Egg-Shaker, wieder im Abstand von 40 cm:

Im Studio des Berliner Mikrofonverleihs Echoschall lasse ich in einem Vergleich schließlich David gegen Goliath antreten: Das Austrian Audio OC16 muss sich mit dem sündhaft teuren AKG C12 aus den 50er-Jahren messen. Klar, es handelt sich dabei um ein Mikrofon auf Röhrenbasis, was sich unter anderem auf die Transientenabbildung auswirken wird. Trotzdem finde ich den Vergleich zum erschwinglichen Austrian Audio OC16 faszinierend. Zu meiner Überraschung ist die Empfindlichkeit der beiden Mikros identisch und die Wellenformen sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Eine klangliche Verwandtschaft könnte also durchaus naheliegen.

Die Gitarre ist diesmal eine andere, auch der Raum unterscheidet sich von den vorigen Beispielen. Identisch ist das RME UFX, das sowohl als Preamp als auch als Interface agiert:

Ich will euch gar nicht lange vorkauen und klangmalerisch beschreiben, wie sich diese beiden Mikros unterscheiden. Vielmehr bin ich gespannt auf eure Eindrücke und würde mich auf ein paar Kommentare freuen, wie ihr die Unterschiede einschätzt.

Hier noch ein weiterer Vergleich zwischen AKG C12 und Austrian Audio OC16 am Tambourin, aufgenommen in 2 m Entfernung, um auch etwas von den Rauminformationen einzufangen: