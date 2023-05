Audio Technica AT2040USB, USB-Mikrofon für Podcaster

Gutes Einsteiger-Mikrofon

Mit dem AT2040USB erweitert Audio Technica sein Portfolio an einfach zu bedienenden USB-Mikrofonen für Podcaster, Social Media und Content Producer. Egal ob Live Streaming, Content für Videos oder Sprachaufnahmen, das AT2040USB soll aufgrund seiner dynamischen Bauweise einen möglichst einfachen Zugang ermöglichen.

Audio Technica AT2040USB

Bereits länger hat Audio Technica das AT2040 mit XLR-Anschluss im Programm. Mit der USB-Variante kommt nun eine Alternative auf den Markt, die vor allem die oben genannten Zielgruppen ansprechen soll. Es bietet eine Hypernierencharakteristik, die sich laut Audio Technica durch eine hohe Richtwirkung auszeichnet und dazu beiträgt, gängige Umgebungsgeräusche wie das Summen eines Computer-Lüfters zu eliminieren. Durch den geringeren Öffnungswinkel im Vergleich zu einem Mikrofon mit Nierencharakteristik soll das AT2040USB eine sehr gezielte Aufnahme der Stimme ermöglichen.

ANZEIGE

Der robuste Metallkorpus des Mikrofons ist mit einem internen Dämpfungssystem ausgestattet, um Störgeräusche und unerwünschte Schwingungen zu minimieren, und der integrierte Poppfilter schützt vor starken Plosivlauten. Als Zubehör ist eine Mikrofonspinne (AT8458a) erhältlich. Sie sorgt für eine bessere Unterdrückung von Nebengeräuschen, Stößen und Vibrationen, die durch Mikrofonstative, Schwenkarme oder andere Halterungen übertragen werden können.

Die Ausstattung des AT2040USB umfasst einen integrierten Kopfhöreranschluss für latenzfreies Abhören in Echtzeit sowie eine kapazitive Touch-Mute-Taste zur einfachen Stummschaltung direkt am Mikrofon plus LED-Leuchtring mit zwei Betriebszuständen: Blau bedeutet, dass das Mikrofon eingeschaltet und aktiv ist, Rot zeigt den Mute-Status an.

ANZEIGE

Dieses speziell für Content-Creator entwickelte Mikrofon ist mit einem USB-C-Ausgang ausgestattet und beinhaltet im Lieferumfang auch ein USB-Anschlusskabel (USB-C auf USB-A) sowie einen Adapter von USB-A auf USB-C. So kann es direkt an einen Computer angeschlossen werden und ist sofort einsatzbereit – ohne zusätzlichen Verkabelungsaufwand.

Das AT2040USB wird zeitnah im Handel erhältlich sein. Der Preis beläuft sich auf 149,- Euro.