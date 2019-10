Dark Controller: Custom Made MIDI/DJ-Controller

MIDI-Controller im Technics- und Pioneer DJ-Style

Warum eigentlich nicht mal einen Pitch-Fader aus einem 1210er nehmen und einen MIDI-Controller daraus bauen? Oder die Play- und Cue-Tasten aus einem CDJ-2000 und Co und dasselbe machen? Ja, warum eigentlich nicht. Das dachte man sich wohl auch bei in einer kleinen Gruppe von DJ-Begeisterten aus den USA, den Niederlanden und federführend in Deutschland, man setzte sich zusammen und schaffte Dark Controller. Wie so häufig ist die Not im eigenen Setup meistens die beste Inspiration. Dem Deutschen im Bunde, Kalo, fehlte ein Controller und so kam die Idee, einen eigenen zu bauen. Dabei entstanden doch einige Fragen, die bereits spannend klingen.

How to build a chassis with flexible panels? (drilling holes or painting scales by myself was not an option?

How to avoid a time consuming and confusing cable salad inside a controller?

How to come to a modular concept which could be used for multiple controllers?

How to realize additional requests (e.g. full size usb connector, hub, I2C bus etc.)?

Which control elements should I use and where can I get them (metal knobs, original spare parts etc.)?

Also was passierte? Die Entscheidung kam zunächst ein flexibles Board (Dark Board) zu bauen, um darauf verschiedene Controller aufbauen zu können. Entstanden sind bisher dadurch zwei Controller, Dark Wheel und Dark Fader. Und genau in diesen sind Teile aus uns bekannten Playern gelandet.

Der Dark Fader ist aufgebaut auf dem Pitch-Fader eines Technics 1210 (ohne Mittenrasterung) mitsamt der Fader-Kappe. Zusätzlich gibt es vier 12 mm Taster sowie zwei Bi-Color-LEDs. Der Fader ist in einem CNC-gefrästem Aluminiumgehäuse verbaut, die Oberseite kann entweder aus gleichem Material sein – oder aus durchsichtigem Kunststoff.

Es gibt einen USB-B Input und wahlweise (für einen Aufpreis von 40,- Euro) einen USB-A Ausgang, sofern auf dem Board ein aktiver USB-Hub verbaut ist.

Der Controller Dark Wheel hingegen besitzt mehr Taster, zwei davon vom Design wohlbekannt von den Pioneer CDJ-2000NXS2. Die Idee in diesem Fall war, einen MIDI-Controller zu bauen, der sowohl 8 Hot Cues anspielbar machen lässt, der Push-Encoder besitzt für Loop-Set und Loop-Längen, ebensolches für Beat-Jump und der die Play/Pause- und Cue-Tasten wie gewohnt von Pioneer besitzt. Dazu gibt es ein kleines Jog-Wheel, das für Grid-Korrekturen oder Search-Funktionen genutzt werden kann.

Soweit, so gut und so spannend. Den Bildern nach zu Urteilen sind die Controller sehr hochwertig und sauber verarbeitet, klein, aber funktionell. Der Dark Fader ist derweil bereits lieferbar, schlägt mit rund 330,- Euro zu Buche. Lieferzeit circa 2 Wochen. Am Dark Wheel wird noch gebastelt, preislich wird es wohl über 500,- Euro liegen. Ein Grund dafür sind die hohen Preise für die Komponenten.

Wer sparen möchte, der kann dies aber auch. Zum Beispiel, indem man nur die Platine kauft und sich selbst um Gehäuse und Komponenten kümmert. Ob das am Ende aber wirklich deutlich günstiger wird, wenn man es ebenso schön machen möchte, das bezweifele ich.

Mehr Information zu der Idee und den Controllern gibt es auf der Homepage des Herstellers. Ein Blick lohnt sich …