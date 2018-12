Event-Ankündigung: Sonic Ground am 26.1.2019 in München

Festival für Elektronische Live-Musik

Die Sonig Ground 2019

Eine geballte Ladung von Elektronen und Photonen wird im Januar in München einschlagen. Die Rede ist nicht von einem energetisch aufgeladenem Meteoriten, sondern von der nächsten Ausgabe des schnuckligen Festivals für elektronisch Live-Musik – der Sonic Ground 2019. Eigentlich gar nicht mehr so schnucklig, wenn man bedenkt, welche berühmt berüchtigten Propheten der elektronischen Musik am 26.01.2019 in einem gleißenden Lichtkegel in das Feierwerk herabsteigen werden.

An alle Techno-Enthusiasten, Elektronik-Freaks, Improvisations-Fans, Szene-Einsteiger und Freunde der gesunden Bewegung – Frauen und Männer jeden Alters: das Sonic Ground Festival lädt zum Stöbern, Erkunden, Kennenlernen und Tanzen.

Neben dem Flohmarkt für Synthesizer und Musikelektronik entführen euch Panic Girl (Modular Workshop für Frauen), Skinnerbox (Improvising Live Electronics) und Instant (Einblick in das Live-Set von INSTANT) in die zauberhafte Welt von elektronisch improvisierter Live-Musik. Bei Nicolas Drössels und Simon Schankulas Lötwerkstatt könnt ihr euer eigenes elektronisches Instrument bauen. Auf die Ohren gibt es auf zwei Floors House, Techno, Ambient, Electronica, Synthwave, Pop und Beats von SKINNERBOX, INSTANT, HRTL, Lucid Grain, Alex ID, Marcelo J. Fernandes, crouds, SUNE, POLY POLY, VOID, BOSCH, Komfortrauschen und Jonas Yamer. Ein Must Visit am 26.01.2019 in München!