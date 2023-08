Golden Age Project Pre-73 Mk4, 1-Kanal-Vorverstärker

Kompakter 73-Preamp fürs Homestudio

Seit vielen Jahren widmet sich der schwedische Hersteller Golden Age Audio diversen Nachbauten des Recording Klassikers 1073. Mal als einfacher Preamp, mit oder ohne EQ sowie in abgewandelten Formen bietet die Firma ihre Produkte an. Mit dem Golden Age Project Pre-73 MK4 kommt nun eine neue Version des Vorverstärkers auf den Markt.

Golden Age Project Pre-73 Mk4

Das Grundkonzept und die wichtigsten Features hat Golden Age Audio gleich gelassen, doch laut Hersteller hat man an einigen Stellen nachgebessert.

ANZEIGE

Der Anschluss von Kondensator- und dynamischen Mikrofonen ist dank des schaltbaren +48V-Mikrofoneingangs des Pre-73 MKIV kein Problem, und seine 80 db Gain ermöglichen auch den Einsatz empfindlicher Bändchenmikrofone. Dazu ermöglichen Line- und Instrument-Eingänge den Anschluss an nahezu jede Audioquelle und eine INSERT-Buchse auf der Rückseite des Geräts ist für die Verwendung externer Prozessoren wie EQs und Kompressoren vorgesehen. Bei der Audioausgabe besteht die Wahl zwischen TRS- und XLR-Ausgang.

ANZEIGE

Darüber hinaus ist der Pre-73 Mk4 mit einer -14 dB Pad-Schaltung ausgestattet und bietet ein Highpass-Filter mit den Einstellungen Off, 80 Hz und 200 Hz sowie einem Air-EQ (Off, 3 dB, 6 dB), der dabei hilft den oberen Frequenzbereich zu betonen. Der Low-Z lässt sich auf 1.200 oder 300 Ohm einstellen.

In Anlehnung an die klassischen Vorverstärker vergangener Zeiten wurde der Pre-73 MKIV laut Hersteller mit einem besonderen Augenmerk auf die Auswahl der Komponenten und die Verarbeitungsqualität entwickelt, die man bei anderen Vorverstärkern im gleichen Preissegment so nicht finden soll. Entsprechend sind alle Ein- und Ausgänge trafosymmetrisch mit zwei verschiedenen, zweckoptimierten Transformatoren ausgestattet. Betrieben wird der Preamp mit einem externen Netzteil.

Der Golden Age Project ist ab sofort im Handel erhältlich. Der Preis beläuft sich auf ca. 369,- Euro.