Green Box: KURZWEIL MIDIBOARD Masterkeyboard

Masterkeyboard Klassiker mit polyphonem Aftertouch

Gedanken zum Kurzweil MIDIBOARD

Spricht man von einer Legende, die man persönlich erlebt hat, ist man schon ein Zeitzeuge. So geht es mir, wenn ich über „mein” KURZWEIL MIDIBOARD spreche.

Gehe ich als Klavier spielender, heute Keyboard spielender Laie durch das Musikgeschäft meines Vertrauens, dann fällt mein Blick natürlich zuerst auf die aufgebauten Keyboards, Stagepianos und Tastatursynthesizer. Es hilft nichts, ich kann die Finger nicht von ihnen lassen. Ein paar Tasten gedrückt und schon ist ein erstes Urteil gefällt: interessant oder langweilig, nervig billig oder äußerst hochwertig, mehr für Synthesizer- oder für Akustik-Klänge geeignet. Unwillkürlich bleibe ich bei einem Instrument mit 76 oder 88 Tasten stehen. Da muss doch auch ein Klavier- oder Flügelklang herauszuholen sein?

So geht es mir 1989, als ich ausziehe, um ein Masterkeyboard zu erstehen. Ich besitze schon einen DX11-Synthesizer und eine Rack-Version TX81Z von Yamaha.

Zwar bietet die Phasenmodulation auch einen Pianoklang an, aber ist das schon ein Vergleich zu einem akustischen Klavier? Fünf Oktaven sind für klassische (Laien-) Stücke schon viel zu wenig. Phasenmodulation ist nicht für die Nachahmung akustischer Instrumente gedacht. Da ich das Spielgefühl und den Klang auf meinem Klavier kenne, ist das überhaupt keiner Diskussion wert.

In der zweiten Hälfte der 80er Jahre kommen die Rompler auf, Sample-Player, deren Samples in einem ROM (Read-only-Memory) gespeichert waren. Deren Klänge im Bereich akustischer Instrumente sind damals überwältigend und außerhalb jeder Diskussion. Also muss ein solcher Rompler her.

Komplettgeräte gibt es auch schon (heute würde man Workstation sagen), wie zum Beispiel KURZWEIL K250 (Demo-Video).

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) gibt es seit 1982 und ist auch heute noch (mit einigen Erweiterungen) ein gültiger Standard, d. h. ich kann mehrere elektronische Klangerzeuger miteinander verknüpfen und ansteuern. Nicht für jede Klangerzeugung will man einen eigenständigen Synthesizer mit Tastatur kaufen.

1989 bietet sich eine ideale Kombination an: das MIDIBOARD in Verbindung mit Rack-Synthesizern, natürlich mit dem Sound des Klavier-Romplers von KURZWEIL, eine Investition, die man nicht spontan trifft: MIDIBOARD (Firmware 3.0) + 1000PX Plus für gut 10.000 DM.

Auf die Klänge, die man speziell mit Romplern oder Synthesizern erzeugt, möchte ich hier nicht eingehen, hier geht es nur um das MIDIBOARD.

Die gewichtete Tastatur des Kurzweil MIDIBOARDs

Der Name ist schon Programm und Anspruch: „board” – eine Anschlagtafel, ein Spielbrett, eine Platine, eine Karte (heute sagt man Motherboard). Das trifft es: eine Schalttafel zum Steuern von MIDI-Signalen. Das klingt sehr nüchtern, bezieht man die Tastatur als Steuerungseinheit ein, dann trifft es mehr auch den emotionalen Teil.

Abgesehen von den stattlichen Ausmaßen (Breite = 137,2 cm, Höhe = 13,3 cm, Tiefe = 51,4 cm), die man im ersten Bild nur erahnen kann, geht die erste Begegnung mit dem MIDIBOARD über die Tastatur. Ist man nur an Synthesizertastaturen gewöhnt, dann ist schon das Niederdrücken einer echten Holztaste und die dahintersteckende Mechanik ein Erlebnis. Steht dahinter noch ein überzeugender (Klavier- oder Flügel-) Klang, dann drückt man sie nur noch mit Ehrfurcht.

Obwohl man ja auch mit guten Synthesizer-Tastaturen Klavier spielen kann, ist eine gewichtete Tastatur etwas anderes. Man missverstehe meine Begeisterung für eine gewichtete Holztastatur nicht falsch: Beide Tastaturarten haben ihre Berechtigung nebeneinander, je nach Klangauswahl und Klangerzeugung. Daher sieht man auf dem ersten Bild auch über dem MIDIBOARD moderne Tastaturen (von NI).

Eine gewichtete Holztastatur ist eine ganz andere Kategorie; allein schon die Masse von annähernd 34 kg lassen ohne Hilfsträger jeden Gedanken an ein bühnentaugliches Instrument verstummen. Das MIDIBOARD ist etwas für ein Studio und man benutzt es stationär.

Was zeichnet eine gewichtete Tastatur aus? Das Niederdrücken einer Taste vermittelt sofort das Gefühl von Feinfühligkeit. Man ist versucht, sie auf verschiedene Arten zu benutzen: vorsichtig und schüchtern, hart und kraftvoll und (!) auch mit verschiedenem Druck auf den Tasten bei polyphonem Spiel, ich spiele sogar auch mit einer ausgestreckten Hand ein Cluster. Man erahnt, welche Möglichkeiten dahinterstecken.

Trotz dieses berechtigten Lobs darf man nicht vergessen: Es ist ein Instrument, das dem MIDI-Standard unterliegt. Das heißt, alle Nuancen erstrecken sich auf einen Zahlenbereich von 0 bis 127, also auch die Art, mit denen mechanische Daten ausgewertet und übertragen werden.

Nimmt man nur die Anschlagsdynamik, dann erscheinen für den alltäglichen Gebrauch eines Hobbyspielers 128 Werte viel, ein professioneller Pianist würde darüber nur schmunzeln, er wird den notwendigen Bereich eher bei einigen Tausend ansetzen wollen.

Nun gut, mit dem MIDIBOARD oder auch anderen Masterkeyboards kauft man eben keinen Flügel, sondern ein hauptsächlich elektronisches Instrument, das neben der Tastatur vielfältige Möglichkeiten in einem MIDI-Netzwerk bietet.

Was kann denn nun die Tastatur?

Anschlagdynamik und polyphoner Aftertouch

Anschlagdynamik (Attack-Velocity) mit polyphonem und monophonem Aftertouch (MIDI-Werte bei gedrückter Taste) und Release-Velocity beim Loslassen und und und …

Attack-Velocity bieten so gut wie alle Keyboards, mit monophonem (Channel-) Aftertouch ebenfalls; polyphoner Aftertouch ist da schon eher die Ausnahme. Polyphonen Aftertouch kann man zum Beispiel gut für Klänge benutzen, die bei mehrstimmigem Spiel einem einzelnen Ton einen besonderen Ausdruck, zum Beispiel ein nachträgliches Vibrato oder auch Filterverhalten bei gedrückter Taste, übertragen. Channel-Aftertouch ist eher sinnvoll, um zum Beispiel bei einem Hammond-Orgelklang bei einem eingespielten Leslie die Geschwindigkeit zu ändern; eine der gedrückten Tasten bestimmt schon das Verhalten für alle Tasten. Ein Aftertouch liefert nur einen MIDI-Wert, der nachgeschaltete Klangerzeuger bestimmt, was man damit anfangen kann.

Dabei ist man nicht unbedingt von einer Hardware abhängig, auch Software-Instrumente besitzen die Möglichkeit, verschiedene Arten des Aftertouchs auszuwerten.

Release-Velocity ist ungewöhnlich. Beim Loslassen einer Taste, wird je nach Abhebe-Geschwindigkeit ein Wert ausgegeben. Digitalpianos (Key-Off-Effekt) benutzen diesen Wert, beim akustischen Klavier entspricht dies zum Beispiel dem Benutzen eines Dämpferpedals. Denkbar ist auch spezielle Software wie zum Beispiel REAKTOR, damit könnte man bei entsprechender Programmierung wieder eine zusätzliche Hüllkurve oder einen Trigger etc. auslösen.

Und damit kommen wir schon zum Bedienpanel.

Das Bedienpanel des MIDIBOARDs

Da wir gerade Aftertouch und verschiedene Velocitys behandelt haben, stellt sich die Frage, wie denn nun das MIDIBOARD diese Werte misst.

KURZWEIL hat das Ganze „einfach” gestaltet. Jede Taste besitzt einen eigenen Prall-Kraft-Sensor (impact/force). Jeder Sensor wird mehrere hundertmal pro Sekunde gescannt. Jede noch so kleine Nuance wird also in entsprechende Werte umgewandelt.

Die Sensoren ermitteln ständig den Druck auf einen Gummisensor und berechnen daraus drei Werte:

den Aufprall (Impact Sensor). Daraus wird ein Attack-Velocity-Wert berechnet.

den momentanen Druck (Force Sensor) einige Millisekunden später. Während die Taste niedergedrückt gehalten wird, werden Aftertouch-Werte mit Hilfe des jeweiligen Drucks gesendet und zwar pro Taste. Man kann den Aftertouch auch auf Channel-Aftertouch umstellen (s. o.), so dass nur der aktuell größte Wert ausgewählt wird.

das Loslassen des Sensors. Der übermittelte Wert hängt von der Geschwindigkeit beim Loslassen ab.

Nur ein Sensor, das ist genial und einfach!

Jeder spielt eine Tastatur anders, hat einen unterschiedlichen Fingerdruck. Das lässt sich auf dem Panel durch fünf Fader anpassen:

Am Interessantesten ist der mittlere Fader-Touch. Er stellt den Messbereich des Sensors ein oder für uns Spieler das Empfinden der gesamten Tastatur. Von dieser Einstellung hängt ab, wie die einzelnen Messwerte (Attack-Velocity, Aftertouch und Release-Velocity) sich für den Spieler „anfühlen”.

Man kann sich hier eine Messkurve vorstellen, bei der man einen Ausschnitt festlegt, um Attack, Release und Aftertouch passend zum eigenen Spiel und der gewählten Klangfarbe des angeschlossenen MIDI-Instruments oder auch Softsynthesizers zu wählen.

Ist der Touch-Slider in einer eher unteren Position, genügt schon ein leichter Druck, um eine Note zu triggern. In einer eher oberen Position ist ein entsprechend stärkerer Druck zum Auslösen nötig.

Der Fader beeinflusst auch die Reaktionszeit. Ist er eher im unteren Bereich, dann werden staccato gespielte Töne etwas gedehnt. Möchte man sehr schnell repetierende (wiederholende) Töne spielen, dann wird der Slider etwas höher eingestellt. Schnell repetierende Töne werden oft abwechselnd mit Daumen und Zeigefinger auf derselben Taste gespielt. Versucht man so etwas auf einer normalen Synthesizer-Tastatur, so muss man die Finger nach dem Anschlag erst wieder soweit heben, bis ein Gate-off-Befehl erzeugt wird. Das kann man am eigenen normalen Keyboard sehr schön testen: Am besten wählt man einen Klang, der in der Hüllkurve keine Release-Phase besitzt, also zum Beispiel einen einfachen Orgelklang (ohne Hall). Man drückt eine Taste und lässt sie langsam wieder los. Dabei beobachtet man, bei welcher Position der Klang beim Anheben abbricht. Nun möge man versuchen, mit Daumen und Zeigefinger abwechselnd so schnell wie möglich den Ton zu wiederholen. Da ist in der Regel etwa 1 cm Hub nötig, beim MIDIBOARD dagegen nur 2 bis 3 mm, was zu einem äußerst schnellen Repetieren und damit einem Verhalten einer echten Klaviertastatur sehr nahe kommt.

Die anderen Fader betreffen jeweils einzelne Komponenten. In der untersten Position des Attack-Faders muss man schon sehr kräftig in die Tasten „gehen”, um einen hohen Attack-Velocity-Wert zu bekommen. Das kann mal zweckdienlich sein, wenn man generell einen harten Anschlag besitzt und trotzdem sehr nuanciert leise spielen möchte. Je nach Klang, den man beim angeschlossenen MIDI-Gerät eingestellt hat, kann man dies noch während des Spiels leicht ändern. Der Release-Fader steuert die Geschwindigkeit, mit der man eine Taste loslassen muss, um einen hohen Release-Velocity-Wert zu erhalten. Was das nun klanglich bewirkt, hängt wiederum vom angeschlossenen MIDI-Gerät oder Software-Instrument ab. Da Ende der 80er die Sampleplayer äußerst aktuell sind, werden durch die Release-Velocity entsprechende Samples ausgewählt und damit der Klang beeinflusst. Heutzutage kann man sich für einen Software-Synthesizer alles mögliche ausdenken. Software-Instrumente gibt es aber erst ab Ende der 90er (VST-Standard). Pressure-Sensitivity steuert ausschließlich die Auswertung des Tastendrucks für den polyphonen oder monophonen Aftertouch. Je nach Fader-Position werden im unteren Bereich schon bei geringem Druck Aftertouch-Werte ausgesendet, aber nicht bis zum höchsten Wert, in mittlerer Stellung ist das verstärkt. Befindet sich der Fader in einer oberen Position, reagiert der Sensor erst ab einem bestimmten Mindestdruck. Der Trigger-Threshold wiederum bewirkt in der unteren Position allein durch ein Auf und Ab des Fingerdrucks einen Neuanschlag des Tons. Denkbar sind verschiedene Percussion- oder auch Schrammel-Effekte (strumming effects).

Links von diesen Einstellungsmöglichkeiten finden wir zwei frei zuweisbare Fader und vier Taster. Beide Fader und alle Taster lassen sich beliebigen MIDI-Controller-Nummern zuordnen (MIDI-Learn). Die Taster kann man von Trigger auf Toggle (Umschalter) einstellen.

Darunter befinden sich die beiden obligatorischen (zentrierten) Pitch-Wheels. In diesem Zusammenhang kann ich erwähnen, dass sich auf der Rückseite des MIDIBOARDS die üblichen drei MIDI-DIN-Buchsen für MIDI In, Out und Thru befinden. Ach ja, und Pedale kann man gleich deren zwei anschließen, zusätzlich jeweils mit 5 Volt Anschluss, dann noch zwei Switch-Pedale und jeweils ein Ein- und Ausgang für einen Cassettenrecorder, um die Einstellungen abzuspeichern. Letzteres ist wohl heutzutage eher nicht mehr unbedingt nötig. Ich habe mir erspart, mein MIDIBOARD aus dem Spieltisch herauszuziehen (34 kg!) und ein Foto zu machen im blinden Vertrauen, dass jedermann schon einmal auch die Rückseite eines Keyboards betrachtet hat.

Und nun kommen wir zum Wesentlichen, den Programmiermöglichkeiten.

Die Programmierung des Masterkeyboards

Die englischsprachigen Handbücher (Firmware 2 und 3) umfassen insgesamt 200 sehr informative Seiten und zig Seiten Anhang. Trotz der angegebenen Beispiele schreckt das anfänglich sehr ab. Möchte man allerdings die vielfältigen Möglichkeiten des MIDIBOARDs nutzen, führt kein Weg daran vorbei. Ich will hier nicht das Handbuch zitieren, sondern nur die prinzipiellen Einstellmöglichkeiten vorstellen. Die Handbücher gibt es auch als Download bei KURZWEIL.

Man kann von einem Gerät der 80er Jahre kein multifunktionales Display erwarten, hier beschränkt man sich auf zweistellige 7-Segment-Anzeigen (im Bild links). Das MIDIBOARD organisiert seine Programmierung in sogenannten Setups und Instrumenten.

Instrumente im Sinne des MIDIBOARDs sind keine Musikinstrumente, sondern MIDI-Einstellungen, die beim Aufruf an ein angeschlossenes MIDI-Rack oder Software-Instrument geschickt werden. Dort werden Einstellungen wie MIDI-Kanal, Programmnummer, Transposition, Polyphonie-Modus, Aftertouch und alle Regler-, Taster- und Pedalzuweisungen abgespeichert.

Das MIDIBOARD kann 178 Instrumente und 99 Setups verwalten. In jedem Setup können bis zu acht verschiedene Instrumente auf bis zu acht verschiedenen MIDI-Kanälen verteilt werden. Die Setups werden direkt oder durch einen an der Rückseite angeschlossenen Step-Schalter aufgerufen.

Seit der MIDI-Implementation ist es möglich, verschiedene Synthesizer und Racks in einer MIDI-Kette anzuordnen, was allerdings zu Latenzen führen kann. Eine MIDI-Patchbay ist bei so vielen MIDI-Zielen empfehlenswert. Ich zeige hier mal aus historischen Gründen eine:

Das MX-8 verwaltet 8 MIDI-Geräte. Eines davon ist natürlich das MIDIBOARD, das man auch als Masterinstrument einstellen kann. Des Weiteren sind der Computer (damals ATARI TT) und dann die oben erwähnten Rack-Instrumente angeschlossen – ein Traum, aber auch ordentlich verwirrend. Darüber sieht man übrigens noch ein anderes fast schon historisches Gerät, das MCV 24 von Doepfer. Damit kann man MIDI-Daten in Steuerspannungen für ein Modularsystem umwandeln, aber das ist ein anderes Thema. Ich deute damit aber an, dass allein durch das Masterkeyboard damals ein ganzes MIDI-Netzwerk entsteht (natürlich nur nach und nach in den nächsten zwei Jahrzehnten).

Ein Setup definiert bis zu drei Split-Zonen und verteilt dort (auch über mehrere Zonen) die ausgewählten Instrumente. Ach, und ehe ich es vergesse, da gibt es ja auch noch einen Arpeggiator, der vom MIDIBOARD selbst programmiert und abgespeichert wird. Zu meiner Schande muss ich erwähnen, dass ich diese Option noch niemals benutzt habe. Alle Fader-Einstellungen (Attack-Velocity, Release-Velocity etc. können im Setup gespeichert und abgerufen werden.

Und wie behält man nun alles? Auch daran hat KURZWEIL gedacht, indem auf dem Panel eine kurze Bedienungsanleitung abgedruckt ist, d. h., das Nachschlagen in den 200 Seiten des Handbuchs entfällt – ein nicht zu verachtendes Feature, das ich in der Tat fast immer nutze.

Muss ich noch erwähnen, dass Robert Moog von 1985 bis 1989 Vizepräsident von KURZWEIL war?