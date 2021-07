Feature: Hardware & Features von E-Gitarren im Soundvergleich

Hölzer und Mensuren als klangfärbende Attribute

Ein Thema, das immer wieder für endlose Diskussionen sorgt und in dessen Dunstkreis viel solides Halbwissen unterwegs ist, ist der Einfluss verschiedener Konstruktionsmerkmale von elektrischen Gitarren auf den Sound. Blöderweise kann man nicht sagen, ob eine Gitarre mit geschraubtem Hals statt eingeleimtem Hals besser, schlechter oder einfach nur anders klingen würde. Es ist ähnlich wie beim Mensch-ärgere-dich-nicht, ich werde nie erfahren, ob ich zwei Sekunden vorher vielleicht doch eine 6 gewürfelt hätte. Nun bietet sich mir die Chance, zwei im Detail unterschiedliche Gitarren, die jedoch über sehr ähnliche Konstruktionsmerkmale verfügen, vergleichen zu können. Das ist eine spannende Aufgabe und ich habe noch keine Ahnung, was mich erwartet. Also los geht’s, es folgen ein paar Infos über die beiden Testkandidatinnen.

E-Gitarren Konstruktionen – die Testgitarren im Überblick

Für den direkten Vergleich der Konstruktionsmerkmale von elektrischen Gitarren stehen mir die Cort X700 Mutility Multiscale E-Gitarre und die Ibanez RG631ALF zur Verfügung. Beide Gitarren befinden sich in etwa in der gleichen Preisregion um die 1.000,- Euro, beide haben sehr gute Testergebnisse eingefahren.

Eine grundlegende, klangprägende Eigenschaft einer E-Gitarre ist natürlich auch immer der verwendete Tonabnehmer. Beide zum Vergleich antretenden Gitarren sollten deshalb identische Pickups besitzen, beide sind mit Fishman Fluence Modern Humbuckern ausgestattet. Am Steg werkelt jeweils ein Fishman Fluence Modern mit Keramik-Magneten, die Ibanez RG631ALF verwendet am Hals einen AlNiCo-Pickup, während die Cort X700 Mutility in beiden Positionen auf Keramik setzt. Auch dies ist also einen Vergleich wert! Die gemeinsamen Konstruktionsmerkmale, die für den Test relevant sind, im Einzelnen:

Geschraubter Hals mit 24 Bünden

Fixed Bridge

String-Thru-Body Konstruktion

Fishman Fluence Modern Humbucker (beide Keramik am Steg)

Modern Strat Style

Die unterschiedlichen Konstruktionsmerkmale von elektrischen Gitarren, auf die ich hier im Speziellen eingehe:

Verwendetes Holz

Multiscale vs. gleichmäßige Mensur

AlNiCo vs. Keramik Pickups (Halsposition)

Die Hölzer der Gitarren im Vergleich

Beginnen wir beim Holz. Die Cort X700 Mutility verfügt über ein „Sandwich“ aus Mahagoni, Esche und Ahorn. Klassische Tonhölzer also, deren Schwingungseigenschaften bestens erforscht und bekannt sind. Die Ibanez RG631ALF dagegen besteht aus Nyatoh. Ein kurzer, fragender Blick in Richtung der allwissenden Tante Google bestätigt, dass es sich dabei um ein Holz handelt, das bevorzugt aus dem malaysischen/indonesischen Raum kommt und dem Mahagoni recht ähnlich sein soll. Hals und Griffbrett der Cort X700 bestehen aus geröstetem Ahorn, das Halsprofil ist dem der Ibanez recht ähnlich, bei Letzterer besteht der Hals aber aus mehreren Streifen Panga Panga und Walnuss und trägt ein Griffbrett aus Ebenholz. Das Gewicht der beiden Gitarren ist nahezu identisch, die Ibanez ist, wahrscheinlich aufgrund der großzügigeren Fräsung unterm Pickguard, rund 100 g leichter. Das dürfte also, so meine Theorie, zu einer Pattsituation bezüglich dieses ominösen „Sustains“ führen. Mahagoni steht im Ruf, für langes, ausgeglichenes Sustain zu sorgen. Etwas weniger davon bei der Cort und dafür nur ein „mahagoniähnliches“ Holz bei der Ibanez könnten ein knappes Rennen ergeben.

Bei den folgenden Klangbeispielen kommt selbstverständlich bei beiden Gitarren jeweils ein identisches Profil des Kempers zum Einsatz, es gibt auch keinerlei Modifikationen am Input-Gain. Ich versuche, die gespielten Akkorde und Lines so identisch wie möglich zu artikulieren, nur so ist ein Vergleich wirklich zielführend. Ich beginne mit einem cleanen Sound, das Profil ist ein Fender Deluxe Reverb. In Benutzung ist jeweils der Steg-Pickup mit identischer Voice-Stellung. Zu den Details der unterschiedlichen Voices der Fishman Pickups schaut euch bitte die oben verlinkten Testberichte der Gitarren an. Die Cort verfügt zusätzlich über ein Coil-Split, das bleibt natürlich unberücksichtigt. Effekte gibt es keine. Zunächst hört ihr den Vergleich des Sustains. Die Ibanez hat einen etwas geringeren Output, den ich nicht am Kemper, sondern in der DAW etwas ausgleiche, um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Auf dem rechten Kanal ist die Ibanez, auf dem linken Kanal die Cort zu hören. Bei identischem Anschlag ist die Cort sofort subjektiv lauter, präsenter und „dicker“, die Einschwingphase ist kürzer, der Ton klingt aber nicht so lange aus, wie bei der Ibanez. Die Ausklingphase bei der Ibanez Gitarre ist ausgewogener und gleichmäßiger.

Ein Screenshot aus der DAW macht das ganze visuell noch mal deutlich:

Ein paar geschrammelte Akkorde bestätigen das akustische Bild. Im Vergleich hat die Cort X700 Gitarre einen deutlich dichteren Bassbereich. Bei konstantem Anschlag fällt das Sustain natürlich nicht so sehr ins Gewicht, die Ibanez klingt in meinen Ohren sauberer und über alle Frequenzbereiche ausgeglichener. Das ist nicht im Sinne einer Wertung zu verstehen, manch einer wird genau diese Eigenschaft als „steril“ empfinden, während er die Cort wegen der Wärme im Sound vorziehen würde.

Konstruktionsmerkmale von elektrischen Gitarren – die Mensur

Über die Auswirkungen der Länge der Mensur habe ich mich im Testbericht der Cort X700 bereits ausgelassen. Wichtig für diesen Vergleich der Konstruktionsmerkmale von elektrischen Gitarren ist zu wissen, dass die Mensur der tiefen E-Saite dieser Gitarre exakt der Mensur der Ibanez RG631 entspricht. Auch, wenn es optisch so wirkt: Die Cort ist nicht etwa unten rum länger, sondern oben rum kürzer. Der Vorteil der längeren Mensur auf den Basssaiten ist der höhere Saitenzug und die straffere Bespielbarkeit. Die kürzere Mensur auf den höheren Saiten dagegen kommt dem Solisten entgegen, Bendings flutschen leichter von der Hand und Saiten klingen weniger schrill. Um hier einen Vergleich zu ermöglichen, wechsele ich zunächst auf einen angezerrten Sound, der nach wie vor ohne jegliche Effekte auskommt und spiele auf beiden Gitarren das gleiche Riff. Auch hier hört man wieder deutlich die klarere Wiedergabe der Ibanez RG631, demgegenüber klingt die Cort X700 mächtiger im Bass und insgesamt weniger aggressiv, die Ibanez ist brillanter in den Höhen und pusht die für den Gitarrensound so wichtigen hohen Mitten etwas stärker.

Für viele von euch wesentlich interessanter dürfte aber das Verhalten bei Verwendung eines Highgain-Sounds sein. Nach dem, was ich bis jetzt gehört habe, spricht alles dafür, dass hier die Cort etwas die Nase vorn hat. Schnellere, spritzigere Ansprache und fetterer Bass sind prädestiniert für den klassischen Soldano-Sound. Tatsächlich ist die Cort ein Nuance fetter und satter im Bass, die Ibanez dagegen ist auch hier wieder transparenter und klarer. Die Metaller unter euch werden der Konstruktion der Cort hier den Vorzug geben, denke ich. Aber wie gesagt, alles Geschmacksache, eine Wertung will ich hier nicht vornehmen. Der Unterschied zwischen beiden Instrumenten ist weniger groß als erwartet.

Bleibt noch der Unterschied zwischen den hohen Registern. Hier lade ich das Profil eines Engl Steve Morse, der die Obertöne so schön nach vorne bringt. Hier ist der Unterschied zwischen beiden Gitarren auch nur gering ausgeprägt. Die etwas schneller einschwingende Cort hat hier gefühlt mehr Bauch, das Quäntchen mehr Durchsetzungsvermögen, gerade wenn es in Richtung der ganz gemein hohen Töne geht, hat allerdings die Ibanez. Wenn ich den Unterschied charakterisieren müsste, würde ich bei der Ibanez zum Adjektiv „luftiger“ greifen, für die Cort würde ich „fleischiger“ wählen, ohne jetzt hier Veganer und Veganerinnen düpieren zu wollen. Was sich bei der Cort aber wesentlich deutlicher bemerkbar macht, ist das leichter von der Hand gehende Bending. Das hört man in den Audiofiles wahrscheinlich höchstens an den etwas überzogenen Tönen. Vibratos klingen aber aufgrund der geringeren Saitenspannung gelegentlich etwas übermotiviert. Letzteres ist natürlich eine Sache der Gewohnheit. Die Töne kippen bei der Ibanez leichter und künstliche Obertöne lassen sich leichter erzeugen. Auf dem Schoß liegend schwingt die RG631 übrigens merklich stärker, die Vibrationen sind im Oberschenkel deutlicher spürbar.

AlNiCo vs. Keramik – die Hals-Pickups

Bei aller Ähnlichkeit, die die Gitarren in puncto Sound bisher haben, unterscheiden sie sich doch deutlich, wenn man auf den Hals-Pickup umschaltet. Hier ist die mit der AlNiCo-Variante des Fishman Fluence Modern Pickups ausgestattete RG631 deutlich zahmer und irgendwie mehr „Vintage“ als die X700, die mit deutlich mehr Kompression, Druck und „moderner“ zu Werke geht. Hier hat für mich die Ibanez ganz klar die Nase vorn, der Sound ist wunderbar offen und dynamisch spielbar, während die Cort etwas muffelt und die Frequenzen irgendwie mehr zusammenpresst. Clean hört man diesen Unterschied am besten, vor allem aber ist für mich das Spielgefühl schöner. Hier sei mir eine Wertung gegönnt. Müsste ich mich zwischen einer der beiden Gitarren entscheiden, wäre der Sound dieses Halspickups für mich das ausschlaggebende Kriterium.