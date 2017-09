Test: HK Audio Lucas Nano 602, Kompakt-PA

Und natürlich auch für Mischpult-Ladys ist die neue HK Audio Lucas Nano 602 interessant, das muss ich alter Leichtgewichtsmacho im Eigeninteresse gleich anfügen. Sonst hält mir noch die Schwarzer Alice eine ordentliche Standpauke ob meines männlich geprägten Weltbildes. Denn mit ihren zarten 16 kg (die Nano, nicht die Alice) benötigt die schick anzusehende Kompakt-PA nicht unbedingt ein muskelbepacktes Mannsbild.

Ach ja, das waren noch Zeiten, als man(n) cool und lässig am Mischpult stand und von der holden Weiblichkeit deshalb angehimmelt wurde. Heutzutage kommt von den Mädels höchstens noch der Kommentar von hinten: „Zieh bei dem Sänger doch mal den Mittenfilter bei zwölfhundert Hertz runter“. So ändern sich die Zeiten …

Kleine Überraschung

Ausgemacht war mit der Redaktion, dass ich EINE Lucas Nano 602 teste. Ich habe schon große Augen gemacht, als mir der Lieferdienst dann ZWEI Komplettanlagen plus ALLEM Zubehör angekarrt hat und mein Flur nun gänzlich mit Kartons belegt war. Okay, aus diesem Grunde bekommt ihr nun die gesamte Bandbreite an Infos geliefert, denn die Nano-Serie kann in verschiedenen Varianten betrieben werden.