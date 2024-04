Icon Pro Audio 32Ci, Audiointerface mit Harrison Preamp

Interface mit Harrison Preamp

Auf der NAMM Show 2024 hatte Harrison drei neue API500-Module vorgestellt, die wir zeitnah auch testen werden. Für ein weiteres neues Produkt haben sich US-Amerikaner mit dem Hersteller Icon zusammengetan und das 12/12-USB-Audiointerface Icon Pro Audio 32Ci entwickelt. Für den passenden Klang verfügt dies über einen Harrison Vorverstärker.

Icon Pro Audio 32Ci

Der Name Harrison ist vermutlich den meisten Lesern bekannt. Hier zur Auffrischung ein paar Informationen zum Hersteller: Von Michael Jacksons preisgekrönten Alben „Thriller“ und „Bad“ bis hin zu Paul Simons „Graceland“ – der Harrison 32C Vorverstärker hat Aufnahmen von AC/DC, Genesis, Janet Jackson, ELO, Led Zeppelin und vielen anderen geprägt. Jetzt soll dieser wieder den Weg in Tonstudios finden. Und zwar in Form des Icon Pro Audio 32Ci.

ANZEIGE

Das USB-Interface verfügt über zwei analoge Preamps und 32C-Filter. Ein sogenannter Bump-Regler soll für zusätzlichen Punch in den tiefen Frequenzen sorgen, direkt oberhalb der Cutoff-Frequenz des Filters. Laut Hersteller kann diese Funktion gezielt eingesetzt werden um die Präsenz einer Stimme zu erhalten und gleichzeitig unerwünschtes Rumpeln, das vom Mikrofon eingefangen wird, zu filtern. Mit einer maximalen Verstärkung von bis zu 70 dB sollte ausreichend Gain-Reserver vorhanden sein.

Vier Klinkenausgänge (2x Main, 2x Alt) bietet das Interface, dazu lässt es sich über ADAT (Ein- und Ausgang) erweitern. Auch an MIDI-DIN-Anschlüsse sowie zwei diskrete Kopfhörerausgänge haben die Entwickler gedacht. Seinen Anschluss findet das Icon Pro Audio 32Ci über USB-C. Alles zusammen steckt in einem robusten Aluminiumgehäuse mit toller Vintage-Optik.

Gewandelt wird mit bis 24 Bit und 192 kHz. Beachtlich ist der Dynamikbereich, den Icon Pro Audio mit 129 dB angibt.

Mit Icon I/O Pro bringt das Interface auch gleich einen virtuellen Software Mixer und Plug-in-Host für das Interface mit. Audiodaten lassen sich übetragen, Plug-ins innerhalb und außerhalb einer DAW einsetzen oder bevorzugte Plugin-Ketten als Preset speichern. Dazu ist das 32Ci mit „UNI“ ausgestattet, dem proprietären Protokoll von iCON Pro Audio, das laut Entwickler für eine nahtlose Live-Streaming-Geräteverbindung über den USB-Anschluss (OTG) entwickelt wurde. Mit zum Lieferumfang dazu gehört auch die 32C-Plugin-Serie von Harrison.

ANZEIGE

Hier das offizielle Video zum Interface:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Das Interface ist ab sofort im Handel erhältlich. Der Preis beträgt 499,- Euro.