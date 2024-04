Preamp mit USB & ADAT

Der Neve 1073SPX-D kombiniert den bewährten Preamp 1073 mit einem digitalem Audio-Interface. USB- und ADAT-Schnittstellen machen das 19″-Rackgerät zu einer vielseitigen Lösung für Aufnahme, Mischung und Monitoring im Studio, beim Live-Einsatz oder für ein mobiles Recording-Setup.

Neve 1073SPX-D, Digital Audio-Interface

Der 1073SPX-D arbeitet mit der bewährten diskreten Class-A-Technologie und den Marinair-Transformatoren (Eingangs- und Ausgangsstufen), um den typischen 1073-Sound zu erzeugen. Der bekannte, in 5 dB-Schritten arbeitende Elma-Schalter liefert präzise Verstärkungspegel über den gesamten Bereich. Aufgrund des Layouts ist kein Mic/Line-Schalter erforderlich, da mit dem Potentiometer selbst der Vorverstärker und der Eingang auswählt werden. Drei verschiedene Verstärkungsstufen, die von zwei unabhängigen Transistor-basierten Preamps bereitgestellt werden, bieten Verstärkung für jedes DI-, Line-Eingangs- oder Mikrofonsignal.

Bei dem 3-Band Equalizer auf Induktionsbasis wurde jeder Frequenzpunkt so ausgewählt, dass die Klangqualität über das gesamte Frequenzspektrum hinweg verbessert wird. Die dafür verwendeten, von Hand gewickelten Induktoren werden in Großbritannien exklusiv für Neve hergestellt.

Der 1073SPX-D verfügt über umschaltbare Anschlüsse auf Vorder- und Rückseite, die eine vollständige Studiointegration und schnellen Zugriff für Aufnahmen ermöglichen. Ein symmetrischer Insert-Send- und Return-Loop mit flexiblem Einschleifpunkt ermöglicht die analoge Erweiterung mit zusätzlichen Hardware-Geräten wie z.B. einem Kompressor.

Insgesamt verfügt der 1073SPX-D über neun Eingänge (1x analog / 8x ADAT) und 12 Ausgänge (4x analog / 8x ADAT).

Die USB-Schnittstelle verwendet einen Class-Compliant-Treiber für eine einfache „Plug & Play“-Integration im Studio oder bei der Aufnahme unterwegs.

Die ADAT-I/O können in zwei verschiedenen Modi arbeiten. Im USB/ADAT-Hub-Modus können zusätzliche Geräte (z. B. der 1073OPX oder ein zweiter 1073SPX-D) über ADAT miteinander verbunden werden, wodurch die Aufnahme-, Misch- und Abhörmöglichkeiten des Geräts erweitert werden. Im ADAT-Audio-Expander-Modus fungiert der 1073SPX-D als eigenständiger ADAT-Expander, der an ein vorhandenes Audio-Interface angeschlossen wird und so einen kompletten 1073-Kanalzug in das System integriert. Damit kann jede Spur in der DAW durch die analogen Schaltkreise des 1073SPX-D, einschließlich Marinair-Transformatoren und Inductor EQ, geroutet und über USB oder ADAT an die DAW zurückgesendet werden.

Die Bedienelemente und Anschlüsse des 1073SPX-D ermöglichen sogar den direkten Anschluss von Studiomonitoren und Kopfhörern, mit voller Kontrolle über das Monitoring-Setup. Zwei Stereo-DAW-Quellen können abgehört werden, und ein Blend-Regler ermöglicht latenzfreies Abhören der Aufnahmesignale zusammen mit den DAW-Spuren.

Der Neve 1073SPX-D soll in Kürze erhältlich sein. Der Preis ist vom Hersteller mit 2.995,- US-Dollar angegeben.