IK Multimedia iRig HD X, mobiles Audiointerface für Gitarristen

IK Multimedia präsentiert sein neuestes mobiles Audiointerface mit Fokus auf Gitarristen. Das iRig HD X bietet die Möglichkeit, ohne größeres Setup Gitarren-Signale aufzuzeichen – mit Laptop, im Tonstudio oder mit iOS-Devices.

IK Multimedia iRig HD X

Das iRig-Repertoire von IK Multimedia wächst weiter. Egal ob kleine mobile Interfaces für Sänger, Instrumentalisten, Interviews, Podcasts oder kompakte Keyboard Controller. IK Multimedia bietet im Rahmen seiner iRig-Serie allerhand Produkte an. Das neueste Device hört auf den Namen iRig HD X und wurde mit Fokus auf Gitarristen entwickelt. Es ist mit einem hochohmigen HI-Z-Eingang (Klinke), einem AMP-Ausgang sowie einem Kopfhörerausgang (Miniklinke) ausgestattet und bietet eine neu entwickelte Loopback+-Technologie. Hiermit ist es u. a. möglich, den in der iOS App Amplitube erzeugten Sound direkt weiter in andere Apps zu senden, beispielsweise Instagram, Tik Tok oder Twitch.

Technisch arbeitet das iRig HD X mit 96 kHz und 24 Bit. Dazu ist ein Stimmgerät integriert, so dass sich das mobile Gitarren-Setup also um ein weiteres Tool verringern lässt.

Mit Hilfe des AMP-Ausgangs lässt sich das in Amplitube bearbeitete Signal ausführen und so an einen externen Verstärker weitergeben. Alternativ könnt ihr das Signal auch ohne den Amplitube-Weg wieder ausgeben.

Zum Lieferumfang des IK Multimedia iRig HD X gehört ein umfangreiches Software-Paket, das u. a. das Essentials Bundle Amplitube CS für iPhone/iPad sowie Amplitone TONEX SE und AmpliTube 5 SE beinhaltet. Auch die passenden USB-C bzw. Lightning-Kabel sind mit dabei.

Hier das offizielle Video zum iRig HD X:

Das iRig HD X ist ab sofort zum Preis von 154,69 Euro erhältlich.