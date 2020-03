Intellijel Designs Multi-FX 1U – Stereo-Effektmodul auf einer HE

Reverb, Delay & Chorus für die Extra-Zeile

Intellijel Designs Multi-FX 1U ist ein Effektmodul für die 1 HE Zusatzzeile, die einige Cases für Eurorack-Modularsysteme bieten, um dort einfache Funktionen unter zu bringen.

Es gibt einige Rahmen für Modularsysteme, wie zum Beispiel 4U und 7U von Intellijel Designs oder das Modular Case 104 von Vermona, die neben den Zeilen für die 3 HE-Norm weitere Zeilen in 1 HE besitzen, um dort kleine Module unterzubringen. Mittlerweile versorgt eine größere Anzahl von Herstellern dieses Format. In der Regel sind es Module mit einfachen Funktionen, die kaum Platz für ihre Anschlüsse und Regler benötigen.

Intellijel Designs Multi-FX 1U fällt größer als die übliche 1 HE-Fraktion aus und ist als Multieffekt auch etwas umfangreicher ausgestattet. Das Modul bietet drei Algorithmen: Reverb, Delay und Chorus, der Signalweg ist in Stereo gehalten.

Der aktuell gewählte Effekt hat jeweils zwei Algorithmus-bezogene Parameter und einen Tone-Regler. Ebenso kann der Mix aus trockenem und mit dem Effekt bearbeitetem Signal eingestellt werden. Diese Funktionen sind nur manuell zu bedienen, eine Steuerung über CV-Eingänge ist nicht vorgesehen.

Aber es gibt einen Clock-Eingang, mit dem das Delay zu einem externen Clock-Signal synchronisiert werden kann. Der Regler für die Delayzeit, die sonst zwischen 50 ms und 1.000 ms liegt, agiert dann als Clock-Teiler mit vier Werten.

Intellijel Designs Multi-FX 1U ist ab sofort erhältlich und kostet 129,- US-Dollar.