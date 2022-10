iZotope: Ende von Iris, BreakTweaker und Trash 2

Das Ende von drei Software Tools

Normalerweise berichten wir in unseren News ja über neue Produkte, die es ab sofort oder in absehbarer Zeit zu kaufen geben wird. Im Falle von iZotope machen wir aber eine Ausnahme, denn der Hersteller hat die drei beliebten Software Tools iZotope Iris, BreakTweaker und Trash 2 abgekündigt. Ab sofort könnt ihr diese leider nicht mehr käuflich erwerben. Schade, denn die drei Tools waren sicherlich bei vielen Usern fester Bestandteil des Software Equipments. Doch was passiert nun mit den Lizenzen?

Ende von iZotope Iris, BreakTweaker und Trash 2

Neue Lizenzen der drei Tools lassen sich über die iZotope Website nicht mehr erwerben, allerdings endet damit nicht automatisch der Support. Wer eines oder mehrere dieser Tools innerhalb der letzten 12 Monate über die iZotope Website gekauft hat, erhält für 12 Monate technischen Support und Updates. Das offizielle Support Ende datiert iZotope auf den 27. Oktober 2023.

Allerdings wird iZotope die drei Tools nicht auf Kompatibilität zu neuen Betriebssystemen testen. Wer also zeitnah seinen Computer updaten möchte, sollte also noch mehr Vorsicht walten lassen als ohnehin schon geraten wird.

So oder so wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, an dem die drei – wie auch viele andere Software Produkte – ihr zeitliches segnen werden. Sei es weil ein neuer Computer angeschafft wird oder der Rest der Software auf dem Computer nach Updates schreit und man irgendwann in der Zwickmühle zwischen Updates (und neuen Funktionen) und Bewahrung der älteren Software sitzt.

Bleibt am Ende die Frage wieso iZotope Iris, BreakTweaker und Trash 2 einstampft. Laut offizieller Email an alle User und Besitzer der drei Software Tools sieht sich iZotope von Zeit zu Zeit gezwungen die Unterstützung für ältere Software zu beenden um die internen Ressourcen auf neue Entwicklungen und Produkte zu fokussieren. Heißt das, es kommen bald Nachfolger der drei auf den Markt? Zumindest etwas wird also kommen! Was genau, dazu gibt es von iZotope noch keinerlei Informationen.

Übrigens betrifft das Ganze auch Plug-ins der Reverb Spezialisten Exponential Audio. Die Firma gehört seit längerem zu iZotope und zeitgleich mit der Abkündigung von Iris, BreakTweaker und Trash 2 hat iZotope auch bekannt gegeben, dass die Plug-ins R2, R4, R2 Surround, Phoenix Verb, Phoenix Verb Surroung, Nimbus und Excalibur ab sofort nicht mehr zum Produkt Portfolio gehören. Im Gegensatz datz wird es für Stratus und Symphony bald Updates inklusive der lang erwarteten M1-Kompatibilität geben. Diese beiden Plug-ins werden auf absehbare Zeit also weiter unterstützt und zum Kauf angeboten.