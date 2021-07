Kramer 80s Custom Graphics Models

Kramers neue Showcase Serie

Kramer kennen keine Gnade. Da fahren die Jungs der 80s Marke doch tatsächlich selbstbewusst die härtesten 80er Jahre Finishes, die ich persönlich seit Jahren gesehen habe und machen so, als würde das in den Zeitgeist passen. Muss man einfach mögen.

Die 80s Custom Graphics Models besitzen allesamt in einen Adler-Korpus mit Ahornneck und Ahorn Griffbrett, 25,5 Zoll und einem Floyd Rose 1000 Series Tremolo LRT-40 mit EVHD-Tuna Drop D Tuning System. Eine spannende Pickup-Kombination – erwartungsgemäß sitzt ein einziger Pickup an der Bridge Position, ein Seymour Duncan JB Humbucker, ein fräsender, High-Gain-freudiger Tonabnehmer. Der Volume-Regler besitzt eine Push-Pull-Funktion, um zwischen Parallel und Series Mode zu schalten.

Viele werden sich bei den Modellen fragen „Ist das deren Ernst?“. In dem Zusammenhang kann nur gesagt werden: Nur wer guten Geschmack hat, weiß schlechten zu schätzen.

Frontalattacke, würde ich mal sagen. Die schwarz-weiße Mind Control Optik gefällt mir persönlich fast schon irgendwie am besten. Insgesamt sind das alles das, was man gemeinhin unter einer Showgitarre versteht. Von Chris Stemmer stammt das Leopard Rainbow Finish, das auch an der Grenze des guten Geschmacks souverän vorbeischrammt. Und natürlich darf das 80s-Kitsch Symbol der Lotus nicht fehlen. Das Snake Viper Finish hat von weitem schon auch durchaus einen vertretbaren Charme, das Danger Zone der roten Kramer wiederum, das Eric Caspers zu verantworten hat, ist eine eigene Nummer, ebenso das Hot Wheels Finish.

Eine neue Generation von Showgitarren also, wenn man so will. Da kann man nur hoffen, dass spätestens 2022 der reguläre Live-Betrieb wieder hochgefahren ist und wir diese gegenseitige Entkopplung voneinander nicht länger aushalten müssen.

Fingers crossed.