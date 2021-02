Dave Mustaine Signature Gitarren: Gibson, Epiphone & Kramer

Gibson verneigt sich vor Dave Mustaine

Dass Dave Mustaine einer der tragischsten Metalgitarristen überhaupt ist, wurde schon zu Genüge breitgetreten. Dass er auch gleichzeitig ein paar der geilsten Riffs überhaupt geschrieben hat, auch. Wenn man mich persönlich fragt: Dass Dave Mustaine und Metallica getrennte Wege gingen, war das Beste, was dem Bay Area Thrasher hätte passieren können. Er selbst sieht das sicher anders. Wer sich für einen ehrlichen, schwierigen und ungemein offenbarenden Einblick interessiert:

Brutal offen und brutal ehrlich. Bei Lars Ulrichs Reaktion und Umgang mit Dave kann einem schon ganz anders werden – aber das jetzt nur am Rande. Denn Dave ist längst eine Bank für sich und wird nun, wie es sich bereits im Januar abgezeichnet hat, eine neue Palette an Signature Gitarren unter seinem Namen verzeichnen können. Gibson, Kramer und Epiphone – alle drei Marken verneigen sich vor dem Ausnahmegitarristen mit jeweils einer Signature Gitarre. Klar ist: hier wird jemandem der längst überfällige Respekt gezollt.

Dave Mustaine Gibson Signature

Für einen Metal- oder Rockgitarristen gibt es wohl kaum einen so deutlichen Ritterschlag wie eine Gibson Signature. Der Name ist zugleich Dach für Epiphone und Kramer wie man weiß – also war eine dreifache Signature Kollektion in den Augen der Traditionsfirma wahrscheinlich sehr naheliegend. Für den Gitarristen ist das seinen eigenen Worten zufolge so etwas wie ein Nach Hause kommen.

Flying V Signature Dave Mustaine Gibson 2021

Also – was widmet Gibson da Dave Mustaine? Wie das Video und das Interview zeigen: Zwei Flying V Gitarren und eine verdammt schöne Akustikgitarre. Kann sich sehen lassen. Kramer hat sich hierbei dem Modell angenommen und es nach Daves Vorstellungen modifiziert – rausgekommen ist die helle Flying V, während die dunkle aus dem Hause Gibson stammt. Der Headstock schreit so richtig Thrash Metal der 80er Jahre – kultiges, passendes Detail.

Die Akustikgitarre besitzt ein verziertes Schlagbrett, einen etwas diabolisch wirkenden Cutaway und ein rotes Burst als Lackfarbe. Das scheinen also die drei Zugpferde zu sein: Eine Kramer Flying V, eine Gibson und eine Akustikgitarren, die jeweils in unterschiedlichen Ausführungen daherkommen und einem ziemlich zusagen. Ich persönlich spiele keine Flying-V – es gibt Leuten, denen steht das Modell sagenhaft gut, ich persönlich zähle nicht dazu. Bei der rotbraunen Kramer Flying V wird mir jedoch ganz anders – sagenhaft schönes Teil. Man bleibt also dabei: Schöne Arbeit, Gibson und willkommen im Legendenstatus, Dave!