KRK ROKIT 5. Generation, Nahfeldmonitore

Fünfte Generation der Nahfeldmonitore

Optisch gibt es wohl kaum schneller zu erkennende Studiomonitore als die KRK ROKIT-Serie. Auf jedem Tonstudiobild dieser Welt erkennt man die Speaker mit den gelben Kalotten sofort. Ab sofort ist die ROKIT-Serie in der fünften Generation erhältlich, der Hersteller bietet diese wieder in drei Varianten an: KRK ROKIT 5, 7 und 8 – fünfte Generation.

KRK ROKIT RP5, RP7, RP8 – fünfte Generation, Nahfeldmonitore

Wie auch bei den ROKIT-Speakern der letzten Generationen, stehen bei den Lautsprechern KRK ROKIT 5, 7 und 8 der fünften Geneation wieder Musiker und Produzenten im Blickpunkt, die einen möglichst neutralen Sound suchen, ohne jedoch das Budget aus dem Blickfeld zu verlieren.

In unserem Test der ROKIT 4. Generation heißt es:

„Exklusive Kevlar-Chassis, Raumanpassung über einen digitalen Equalizer, Display und eine Optik mit sehr hohem Wiedererkennungswert: KRK legt mit seiner ROKIT Serie der vierten Generation ganz schön vor und zeigt, was technologisch in der unteren Preisklasse heute möglich ist.“

Der Hersteller KRK hat für die neue Serie neue Tweeter entwickelt und die DSP-Technologie überarbeitet. Je nach Umgebung und Einsatzgebiet lassen sich die drei Speaker der ROKIT-Serie in den Arbeitsmodi Mix, Create und Focus betreiben. Über die zugehörige App lassen sich die drei Modi komfortabel wechseln und auch weitere Klanganpassungen vornehmen. Alternativ bieten die Studiomonitore auf der Rückseite ein LC-Dispay, über die Einstellungen vorgenommen werden können. So lässt sich hier u. a. aus 23 visuellen Grafik-EQ-Presets wählen.

Wie die Produktnamen bereits verraten, verfügen die Lautsprecher über 5-, 7- oder 8-Zoll-Woofer, die jeweils mit einem 1-Zoll-Hochtöner mit Seidenkalotte kombiniert werden. Entsprechend der Woofer-Größe unterscheiden sich die Frequenzgänge wie folgt:

ROKIT 5:

Frequenzbereich: 43 – 40.000 Hz (+3/-10 dB)

Frequenzgang: 54 – 30.000 Hz (+/- 3 dB)

ROKIT 7:

Frequenzbereich: 36 – 40.000 Hz (+3/-10 dB)

Frequenzgang: 45 – 36.000 Hz (+/- 3 dB)

ROKIT 8:

Frequenzbereich: 32 – 40.000 Hz (+3/-10 dB)

Frequenzgang: 42 – 36.000 Hz (+/- 3 dB)

Hinsichtlich der Verstärkung kommen in allen drei Lautsprechern Class-D-Endstufen zum Einsatz. Die kleinste Version RP5 verfügt über 55 Watt (20 Watt Hochtöner, 35 Watt Tieftöner), die RP7 145 Watt (48 W und 98 W) und die RP8 insgesamt 203 Watt (68 W und 135 W).

Alle drei Speaker der fünften ROKIT-Generation sind mit Combo-Buchsen ausgestattet, so dass sie sowohl XLR- als auch Klinkenkabel aufnehmen können.

Alle drei Studiomonitore sind ab sofort im Handel erhältlich. Die Preise belaufen sich auf 199,- Euro für die RP5, auf 269,- Euro für die RP7 und auf 329,- Euro für die RP8. Zeitnah werden wir die Speaker natürlich testen.