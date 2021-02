LEAK: Fender Acoustasonic Jazzmaster

Fender - die halbakustische Jazzmaster kommt

Gleich vorweg: es handelt sich um ein Gerücht, aber anscheinend haben bereits einige Händler das gute Stück ins Sortiment genommen und hochgeladen: Die Fender Acoustasonic bekommt ihr Jazzmaster-Treatment. Da kann sich der geneigte Spieler durchaus fragen – muss das sein?

Nicht falsch verstehen – die Stratocaster Acoustasonic hatten wir bereits im Test und absolut gefeiert – tatsächlich war das im großen Querschnitt unsere Pole Position der besten Gitarren 2020. Aber beim Anblick der Jazzmaster in der Acoustasonic Ausführung zieht sich bei mir persönlich was zusammen – schwer in Worte zu fassen, doch meines Erachtens passt das ästhetisch irgendwie gar nicht zusammen. Wie dem auch sei – was wissen wir?

Wir wissen, dass hier im Grunde die gleichen Fishman Acoustic Designs zum Einsatz kommen wie bei der Telecaster und Stratocaster, nur eben jetzt im Offset-Body. Ob wir im Grunde hier nahezu identischen Klang wie bei den anderen, nur eben mit Jazzmaster Form haben – davon kann ausgegangen werden. Jedenfalls ist bei dem Leak nicht die Rede von großen Unterschieden bei der Hardware, Tonabnehmern oder sonst irgendwas. Also – die Informationen sind (noch) spärlich gesät, aber wenn man den Händlern und bestimmten Quellen in Social Media trauen darf, wird der März für die Veröffentlichung angepeilt. In Sachen Ausführung tut sich hier auch ordentlich was – fünf Farben. Aber ich kann mir irgendwie nicht helfen – sieht für mich einfach irgendwie seltsam aus. Bin mir aber sicher, dass das andere das anders empfinden dürften.