Marktübersicht: Gitarrenständer, Gitarrenstand & Halter

Gitarren Stands - wohin mit dem Instrument, wenn man nicht spielt?

Wohin mit dem Instrument nach dem Üben, dem Soundcheck, in einer Pause, vor dem Gig, in Recordingpausen?! Zurück ins Case oder ins Softbag? Einfach mit einer waghalsigen Aktion an den Drum Rider oder an eine Wand gelehnt oder auf einem Hocker abgelegt? Jeder macht es anders, denkt mal mehr, mal weniger darüber nach und irgendwo landet das Instrument immer. Ist irgendwie alles nicht das Gelbe vom Ei. Wie viele Instrumente schon Schaden genommen haben, weil sie „komisch“ gelagert wurden? Will man nicht wissen. Da kommt der klassische Gitarrenstand ins Spiel. Aber welcher ist der Richtige? Wie bei fast allem auf dem Markt, ist die Auswahl riesengroß. Verschiedenste Hersteller bieten zu den unterschiedlichsten Preisen, die verschiedensten Modelle an. Gitarre „steht“ im Stand, „hängt“ im Stand, mehrere stehen oder hängen in Multistands, es gibt Modelle für „Brett-„Gitarren, für Akustikgitarren, Touring Cases und und und … Und welchen nimmt man und wie viel ist einem das wert?

Die Preisspanne ist enorm. Schaut mich sich das Sortiment des Online-Handels einmal genauer an, so sieht man, dass die Preise von 2,50 € für eine ganz einfach simple Wandhalterung bis hin zu 650,- € für Custom Touring Cases für mehrere Instrumente reichen. „Teuer ist besser“, ist nicht unbedingt die richtige Einstellung zum Treffen der richtigen Auswahl. Mal sehen … worin liegen denn die größten Unterschiede und worauf gilt es zu achten?

Die wichtigsten Attribute bei Gitarrenstands sind

1. Passform für das jeweilige Instrument

2. Einsatzort

3. Stabilität des Stands

4. „Verträglichkeit“ der Gitarrenlackierung (Stichwort: Nitrolack)

5. Praktikabilität

Passform für das jeweilige Instrument

Die erste Frage, die man sich stellen sollte, ist: Welches Instrument bzw. welche Instrumente sollen auf dem Stand stehen? Viele Stands haben beispielsweise für E-Gitarren angepasste Standflächen in puncto Tiefe. Diese besitzen eine Art Sockel am Ende der Stellfläche, dass das Instrument wegen der benötigten leichten Schräglage im Stand nicht wegrutscht. Damit ist die maximale Breite des Korpus, des abzustellenden Instruments allerdings fest vorgegeben. Deshalb benötigt man also einen anderen Stand für Akustik-/ Archtop- Gitarren als für „normale“ Solidbody E-Gitarren. Klar, klingt logisch. Das ist auch wichtig, um einen optimalen Halt zu gewährleisten. Auch bei Multistands muss man vor dem Kauf darauf achten, dass die jeweiligen Instrumente in die Slots des Stands passen. Auch Sonderformen wie Flying V, Explorer etc. können problematisch sein. Hier gilt es vorab zu klären: Passt das Ding da drauf und steht es sicher? Weil ohne sicheren Stand, kann man weiterhin die waghalsige Variante an der Wand probieren (haha; ist aber nicht zu empfehlen). Auch längere Hälse, beispielsweise bei Bariton-Gitarren oder Bässen müssen berücksichtigt werden (vor allem bei hängenden Stands muss die Höhe entsprechend einstellbar sein).

Einsatzort & Stabilität des Stands

Wo soll der Stand zum Einsatz kommen? Hängt die Gitarre an der Studiowand oder im Multistand neben dem Producer-Desk? Steht der/die Stand(s) neben der Bühne beim Tech? Im Proberaum oder daheim? Kommt das Ding auf den Truck oder wird er im privaten PKW transportiert? Wird er überhaupt transportiert oder steht fix an einem festgelegten Ort? All diese Fragen beeinflussen die Entscheidung.

Für Live kommt zum Beispiel eine Wand montierte Halterung nicht in Frage. Im Studio oder Proberaum ist diese platzsparende Lösung schon wieder deutlich reizvoller, präsentiert man sein(e) Schätzchen schließlich auch wunderbar sichtbar und hat schnellen Zugang dazu. Bei diesen Halterungen sollte man darauf achten, dass sie gut passen und das Instrument nicht herausrutschen kann und dass die richtigen Dübel bei der Montage verwendet werden sowie eine Wand gewählt wird, die der Belastung standhält.

Praktisch zu transportieren, weil klein, sind viele Stands, auf die das Instrument gestellt werden. Mit leichter Schräglage, lehnt die Gitarre dann im (klassischen) Stand. Diese Variante ist sehr praktisch, da sie an den verschiedensten Orten zum Einsatz kommen kann, ob zu Hause, im Proberaum, im Studio oder auf der Bühne. Diese Modelle sind auch meist recht günstig zu bekommen. Problematisch ist hier teilweise die doch recht große Instabilität. Hier gilt es auszuprobieren, wie gut der entsprechende Stand steht und wenn man sich dafür entscheidet, einen guten Standort zu wählen, wo beispielsweise nicht viele Leute entlanglaufen müssen.

Millenium GS2001 E-Gitarrenständer

Hersteller: Millenium

Preis: 7,90 €

Thomann: Millenium

K&M Heli 2 black Acoustic

Hersteller: K&M

Preis: 16,90 €

Website: https://www.k-m.de

Thomann: K&M

Hercules Stands GS402B

Hersteller: Hercules Stands

Preis: 24,90 €

Website: http://herculesstands.com/

Thomann: Hercules

K&M Heli 2 Cork Acoustic

Hersteller: K&M

Preis: 21,- €

Website: https://www.k-m.de

Thomann: K&M

K&M 16280 Gitarrenwandhalter

Hersteller: K&M

Preis: 6,90 €

Website: https://www.k-m.de

Thomann: K&M

Millenium GW-Flex

Hersteller: Millenium

Preis: 2,99 €

Thomann: Millenium

Hercules Stands HCGSP-38WBK+ Guitar Wallmount

Hersteller: Hercules Stands

Preis: 15,90 €

Website: http://herculesstands.com/

Thomann: Hercules

Die Varianten Multi-Stand und „hängende“ Gitarre sind die wahrscheinlich stabilsten Modelle. Multistands, wie exemplarisch Modelle von Fender, Rockstand , K&M oder Hercules, bieten meist Platz für drei bis acht Instrumente (je nach Modell). Dabei stehen die Gitarren meist seitlich nebeneinander, lassen sich recht komfortabel hineinstellen und herausnehmen, werden dabei nicht so gut präsentiert, dafür platzsparend gestellt. Multistands sind zum Beispiel im Studio, Proberaum sinnvoll oder auf der Bühne oder neben der Bühne beim Backliner:in / Guitar Tech, wo mehrere Instrumente abgestellt werden müssen. Probleme können hier nur Sonderformen machen, da die Abstellfläche dann gegebenenfalls nicht passend ist.

Fender Classic Case Stand 3 Tweed

Hersteller: Fender

Preis: 233,- €

Website: www.fender.com

Thomann: Fender

Rockstand RS 20867 9 E-Guitar Stand

Hersteller: Rockstand

Preis: 189,- €

Thomann: Rockstand

K&M 17515 Guardian Translucent 5-facher Gitarrenständer

Hersteller: K&M

Preis: 145,- €

Website: https://www.k-m.de

Thomann: K&M

Hercules Stands HCGS-525B 5-facher Gitarren/Bassständer

Hersteller: Hercules Stands

Preis: 95,- €

Website: http://herculesstands.com/

Thomann: Hercules

Hängende Stands von beispielsweise Gravity, K&M oder Hercules nutzen eine Greifvorrichtung an einer auf einem (meist) Dreifuß montierten Stange, um das Instrument am Übergang von Hals zur Kopfplatte einzuhängen. Diese Modelle stehen meist auch sehr sicher und bieten den Vorteil, dass häufig auch Sonderformen des Korpus hier abgestellt (oder besser gehängt) werden können, da der Korpus dann freischwebend ist und nur an einem Stück Schaumstoff an der Rückseite anliegt.

Gravity GS 01 NHB

Hersteller: Gravity

Preis: 30,- €

Website: www.gravitystands.com

Thomann: Gravity

K&M 17670 Guitarstand Memphis Pro

Hersteller: K&M

Preis: 39,- €

Website: https://www.k-m.de

Thomann: K&M

Hercules Stands GS-415B+

Hersteller: Hercules Stands

Preis: 41,- €

Website: http://herculesstands.com/

Thomann: Hercules

Auch hier sind Multistand Modelle erhältlich wie exemplarisch Modelle von Hercules , K&M oder Millenium.

Hercules Stands GS-432B+ 3-Way Guitar Stand

Hersteller: Hercules Stands

Preis: 80,- €

Website: http://herculesstands.com/

Thomann: Hercules

K&M 17620 2-facher Gitarrenständer schwarz

Hersteller: K&M

Preis: 51,- €

Website: https://www.k-m.de

Thomann: K&M

Millenium GS-3003 B

Hersteller: Millenium

Preis: 45,- €

Thomann: Millenium

„Verträglichkeit“ des Stands mit der Gitarrenlackierung

Wichtig ist, dass man VOR dem Kauf und vor allem VOR der Nutzung des Stands klärt, ob dieser Instrumente mit Nitrolackierung nicht beschädigt. Gitarrenstands nutzen Schaumstoffpolsterungen, um die eingestellten/eimgehängten Instrumente vor Druckstellen zu schützen. Es gab immer wieder Probleme, wenn Nitrolackinstrumente längere Zeit in manchen Stands standen, da bei ihnen bestimmte Weichmacher freigesetzt wurden und der Lack so angelöst wurde, was natürlich erheblichen Schaden verursacht. Die Zahl der Nitrolackierungen ist zwar zurückgegangen, aber spielt dennoch auch bei Instrumenten des 21. Jahrhunderts noch eine Rolle. Besitzt mal also ein solches Instrument, sollte man sich vor dem Kauf schlau machen, welche Stand-Modelle dafür geeignet sind. Einfach beim Verkäufer oder Hersteller anfragen!

Praktikabilität

Niemand will viel schleppen. Weder der/die Musiker:in, noch Backliner:in, Techs etc. Die ewige Frage für Live-Gear, das viel bewegt wird: Wie leicht und klein kann es sein, ohne Qualität zu verlieren? Nun ja, vor allem die „stehenden“ Single-Stands lassen sich mittlerweile auf erstaunlich kleine Größe zusammenklappen, falten etc. Multistands brauchen meist recht viel Platz, bieten sie ja auch eine Menge Stellfläche. Hier gibt es aber auch Modelle, wie beispielsweise von Fender, die z.B. als Standfläche einen Case Boden nutzen und die Halterung ins Case geklappt werden kann. Praktisch. So ist der Stand direkt transportierbar. „Hängende“ Stands lassen sich meist auch via Teleskopstange etwas verkleinern, brauchen aber dennoch mehr Platz als „stehende“ Stands. Custom Touring Cases für mehrere Instrumente wie z. B. von Thon bieten maximalen Schutz, aber sind natürlich nichts für den privaten PKW, sondern kommen auf den Truck.

Für alle Styler

Für alle, denen Stil auch besonders wichtig ist, bieten mancher Hersteller „Sondermolle“ aus diversen (Edel-) Hölzern wie beispielsweise Walnuss oder einfach in besonders stylisch aussehenden modernen Formen an. Ortega, K&M, Gibson, Bulldog, Taylor oder String Swing haben zum Beispiel solche Modelle in ihrer Produktlinie. Optisch sehr schick. Der Transport wird aber teilweise eher erschwert. Das wäre dann eher die Variante Gitarrenstand fürs Studio oder im heimischen Wohnzimmer (zum Posen für Gäste, haha).

Ortega OWUS-1 Uke Stand

Hersteller: Ortega

Preis: 22,- €

Website: www.ortegaguitars.com

Thomann: Ortega

Taylor Display Stand

Hersteller: Taylor

Preis: 189,- €

Website: www.taylorguitars.com

Thomann: Taylor

Gibson Walnut Guitar Stand

Hersteller: Gibson

Preis: 266,- €

Website: www.gibson.com

Thomann: Gibson

Bulldog Dragon Flamed Maple

Hersteller: Bulldog

Preis: 199,- €

Website: www.bulldogmusicgear.com

Thomann: Bulldog

K&M 17640 Guitar Station L

Hersteller: K&M

Preis: 199,- €

Website: https://www.k-m.de

Thomann: K&M

String Swing CC34 Guitar Floor Stand BW

Hersteller: String Swing

Preis: 234,- €

Website: www.stringswing.com

Thomann: Swing

Alles in allem hat man eben – wie so oft bei der Gear Auswahl und beim Kauf – die Qual der Wahl und muss verschiedenste Faktoren abwägen, die Parameter wie Nitrolackierung, Korpusform und Einsatzort des Stands miteinbeziehen, um schlussendlich das weite Feld eingrenzen zu können und sich zu entscheiden.