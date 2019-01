Namm News 2019: KORG Minilogue xd, Hybrid Synthesizer

Die Feature-Liste sieht in der Tat so aus, als ob sie direkt von KORG stammt. Aber woher auch sonst, die werden hoffentlich am besten wissen, was drin steckt ;-)

Hab gleich mal auf die KORG website geschaut. Dort steht „Polyphoner 16-Step Sequenzer“.

Wie dem auch sei, wenn nun jeder Step seine dedizierte LED-Taste hat und die Sequenzen transponierbar gemacht wurden, ist er alle mal „mächtiger“, als beim Vorgänger. Mich stört diese Formulierung deshalb eher nicht. Solange nicht mit „weltbest“, „state of the art“ oder „cutting edge“ geschwurbelt wird, bin ich da tolerant. Und möglichst objektiv zu beurteilen, wie gut das Gerät wirklich ist, bleibt einem sicherlich noch folgendem Test vorbehalten.