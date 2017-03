Top News: Korg Minilogue, Polyphonic Analogue Synthesizer

Hallo Dilux,

die Frachtkosten von China in die USA sind definitiv um einiges günstiger als in die EU, sei es Luft oder See. Wobei Seefracht glaube ich weniger. Ich glaube nicht das die Kaufkraft etwas mit der Entstehung von Kosten zu tun hat. BWLer machen bei sowas, einen Best Case und einen Worst Case. und in der Mitte treffen wir uns dann. BTW. Ich habe lange genug in der Logistik gearbeitet und Elektronik und Gefahrstoffe sicher um die Welt verfrachtet. Von China(Hongkong) nach San Francisco Fracht/Zollkosten 154 €. Nach Deutschland als Privatperson minimal 200 €. Firmenkunden ab 160€. Ohne Zoll! Bezogen auf unseren Minilogue. Natürlich führen die mehr ein. Aber in der Regel kalkuliert man 25 % Frachkosten in den Einstandpreis ein.