Neues E-Drumset Roland TD-07 KV für fortgeschrittene Schlagzeuger

E-Drums für Fortgeschrittene

Im Einsteigerbereich bietet Roland mit dem TD-1 schon länger ein günstiges E-Drumset an. Mit dem TD-07 KV kommt nun ein weiteres Set auf den Markt, das preislich aber bei knapp über 1.000,- Euro liegt und sich daher eher an fortgeschrittene Anwender richtet. Laut Roland soll das TD-07 KV die gute Spielbarkeit der High-End-V-Drums in ein kompaktes und erschwingliches E-Drum-Kit packen.

Features des Roland TD-07 KV

Zweilagige Mesh-Heads sowie große Ride- und Crash-Pads (optional erhältlich ist ein zweites Crash-Pad) gehören ebenso zur Ausstattung wie das KD-10 Kick Pad und eine 10 Zoll HiHat. Das PDX-8 Pad (8 Zoll) dient als Snare und bietet separate Head- und Rim-Zonen für die Belegung mit unterschiedlichen Sounds, als Toms kommen drei PDX-6A Pads (mit einer Zone) zum Einsatz. Alles zusammen wird an einem vierfüßigen Drumstativ aus Metall befestigt.

Für die passenden Sounds sorgt das neue TD-07 Modul, das mit 25 Preset-Kits, 25 User-Kits und 143 Instrumenten aufwartet. Darüber hinaus bieten V-Edit, EQ, Ambience und 30 Multi-Effekte weitergehende Editing-Optionen für den individuellen Drum-Sound.

In das Modul integriert ist eine Bluetooth-Schnittstelle über die Audio-Files von Smartphones, Tablets oder anderen Bluetooth-Geräten gestreamt und MIDI-Daten an Musik-Apps gesendet werden können. Mit Hilfe der Coach-Funktion bietet Roland dazu ein interaktives Werkzeug zum Verbessern der eigenen Timing-Skills an.

Das neue Roland TD-07 KV soll ab Mitte November erhältlich sein, der Preis wird bei 1.079,- Euro liegen.