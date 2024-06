News: Ploytec Revival, Kickstarter-Kampagne für USB Converter

Hmmm, was ich viel dringender bräuchte, wäre eine Lösung um alte Firewire Hw an aktuelle Laptops und PC anzubinden.

Das war ja ein Jahrzehnt lang der Standard für hochwertige Interfaces und Pult-Anbindungen, bis es Apple in seiner innovativen Weisheit plötzlich für tot erklärt hatte.

Ich hätte da noch ein starkes Focusrite Liquid LS 56, das aktuell nur auf seine Funktion als ADAT A/D Converter reduziert ist, und für ein Presonus StudioLive 24.4.0 (erste Version) ist es immer schwerer, uralte Laptops laufbereit zu halten, damit es kein Elektroschrott wird.

Wenn da mal jemand was erfinden würde…..