News: Serato DJ Pro 3.1 Update

Das neuste Update kommt mit Stem-Support für Media-Player

Serato DJ Pro 3.1 – Am 04.12.2023 veröffentlichte Serato die Version 3.1. für die Software Serato DJ Pro, mit der der Nutzer nun die Möglichkeit haben, Serato Stems an Media-Playern zu kontrollieren.

Das bedeutet direkte Kontrolle über Vocal-, Melody-, Bass- und Drum-Stems und Stem Pad FX.

Wer die neue Funktion aktivieren möchte, kann dies nach dem Laden des Updates, bei den Einstellungen beim Punkt „DJ Preferences“ unter dem Punkt „Quantize Value“ beim neuen Punkt „Replace Primary Hardware Pad Mode with Stems“ tun. Wenn ein zweites Hardware-Gerät auf dem Serato DJ Pro 3.1 läuft an den Rechner angeschlossen wird, könnt ihr auch hier den Hardware Pad Mode durch den neu hinzugekommenen Stem-Mode ersetzen. Natürlich kommt es dabei darauf an, welches Gerät ihr im Einsatz habt. Bei einem Pioneer CDJ 3000 beispielsweise können die Hot Cues durch den Stem-Mode ersetzt werden. Beim Reloop Neon hat man die Wahl, ob Hot Cues oder der Slicer-Mode durch die Stems ersetzt werden soll. Es lohnt sich also nachzusehen, was man mit dem neusten Modus für Optionen hat und welche bestehenden Modi man ersetzen möchte.

Zudem gibt es jetzt offizielle Unterstützung der Software für das aktuelle Ende September veröffentlichte Mac OS Sonoma.

Selbstverständlich gibt es wie immer kleinere Verbesserungen in Hinblick auf Performance und Stabilität der Software und eine Menge an Bug Fixes. Das kann für Benutzer des Hercules DJControl 300 MK2 wichtig sein, da hier der Fehler behoben wurde, dass man den Slip-Mode nicht über die Hardware ausschalten konnte. Aber noch einige andere Fehler wurden behoben unter anderem bei den Geräten Pioneer DDJ SX-3, Hercules DJControl Inpulse T7, Numark Mixtrack Pro FX und beim neusten Plattenspieler aus dem Lineup von Pioneer DJ, dem PLX-CRSS12. Das Update mit den Release Notes verlinken wir euch hier.

Mit der bevorstehenden Übernahme von Serato durch die AlphaTheta Cooperation haben gerade Nutzer von Pioneer DJ Produkten auf genau ein solches Update gehofft. Umso schöner, dass dies kurz vor den Feiertagen erschienen ist.

Zur Übersicht hier noch die Liste an Endgeräten die mit dem Serato DJ Pro 3.1 Update den Support für den Stem Performance Pad Mode erhalten:

CDJs/Media Players:

Denon DJ SC5000 PRIME

Denon DJ SC5000M PRIME

Denon DJ SC6000 PRIME

Denon DJ SC6000M PRIME

Denon DJ LC6000 PRIME

Pioneer DJ CDJ-3000

Pioneer DJ CDJ-2000NXS2

Pioneer DJ CDJ-2000NXS

Pioneer DJ CDJ-2000

Midi Turntables:

RANE TWELVE

RANE TWELVE MKII

Reloop RP-8000

Reloop RP8000 MK2

Midi Controllers: