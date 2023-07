News: AlphaTheta kauft Serato

Übernahmeknaller mit dem keiner gerechnet hat?

Die Übernahme von Serato Audio Research Limited wurde laute Blogeintrag auf der Serato Webseite durch die Mutterfirma von Pioneer DJ, AlphaTheta, angekündigt.

Damit verbünden sich einerseits der Clubstandard in Sachen Equipment mit dem aktuellen Branchenführer in Sachen DJ-Software.

Immer mehr DJ-Controller sowie DJ-Mixer von Pioneer DJ waren in den letzten Jahren nicht nur mit der hauseigenen Software rekordbox verwendbar, sondern verfügten darüber hinaus auch direkt über die Möglichkeit, via Serato benutzt zu werden. Dabei konnten je nach Gerät direkt auch die Pro Funktionen genutzt werden, ohne die Lizenz zusätzlich erwerben zu müssen.

Hinzu kommt die Beliebtheit der Stem-Separierung, in der die Serato Software klangtechnisch noch deutlich vor der Version von Pioneer DJ liegt.

Es gibt genügend Überschneidungen und auch gute Ergänzungen, die den Kauf für beide Parteien attraktiv machen, aber natürlich können auch Bedenken vor einem Monopol vom Marktführer angebracht sein. So könnte beispielsweise die Komptabilität Seratos bald exklusiv nur noch für Geräte von Pioneer DJ gelten.

Der CEO und Präsident Yoshinori Kataoka von AlphaTheta gab zu der Akquisition folgendes an:

„Ich freue mich, die Übernahme von Serato ankündigen zu können. In ausführlichen Gesprächen innerhalb unseres Unternehmens und mit dem Management-Team von Serato haben wir neue Wege erkundet, um einen Beitrag zur Branche zu leisten. Die Einbindung von Serato in die AlphaTheta-Gruppe wird zu neuen Synergien und bedeutenden technologischen Innovationen führen, die der Community einen weiteren Mehrwert bieten.“ (Übers. d. A.)

Young Ly, der CEO von Serato kommentierte den Geschäftszug wie folgt:

„Serato kann auf eine 25-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken, die von der konsequenten Ausrichtung auf DJs, Produzenten und Künstler geprägt ist. Wir sind unglaublich stolz sowohl auf die Stärke unseres Unternehmens als auch auf die Community, die unsere Marke umgibt. Heute freuen wir uns, unsere langjährige Partnerschaft mit AlphaTheta zu vertiefen und so die Wertschöpfung für unsere Nutzer und die Branche zu beschleunigen.“ (Übers. d. A.)

Der Post auf der Blogseite kündigt aber mit an, dass die Marken weiterhin separat voneinander agieren werden. Dadurch wird die bisherige langjährige Partnerschaften weiterhin gewahrt werden und das sowohl in der Software- als auch in der Hardware Industrie.

Man darf also gespannt sein, was in Zukunft noch kommt und wie die Konkurrenz mit dieser Neuigkeit umgehen wird.