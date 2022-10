Praxistest: Tiptop Audio Mantis Eurorack-Case

Praktisches Eurorack-Case auf Reisen

Das Tiptop Mantis Case ist ein echter Dauerbrenner. Wie “dauer”? Die Ankündigung hier ist vom 21.6.16; damit bewegt sich das Case so in der Generation zwischen den alterwürdigen Doepfers und den ganzen neuen Cases, die es heute so gibt. Wie “brenner”? Wie mich so im Q2/22 nach einem Case gelüstete und ich mich für das Mantis entschied, gab’s gerade Lieferschwierigkeiten.

Und: Seit diesem Jahr gibt’s neben den bisherigen Farbvarianten (weiß mit Ständern in verschiedenen Farben) auch noch schwarz (eher dunkelanthrazit) mit ebensolchem Ständer. Das ist auch mein Case.

Mein Einsatzszenario

Damit sind wir auch bei dem, was das Case bei mir machen sollte: eine Ergänzung irgendwo zwischen den kleinen (Doepfer Lunchbox, Cre8audio NiftyCase, Moog 104 Skiff) und großen (Doepfer Monstercase/base) Cases. Bitte irgendwie gut tragbar. Und mit eingebautem Netzteil. Dass mein Liebling, Doepfer A-108 (60,6mm Tiefe) oder gar das komische A-101-6 (65 mm), in was “irgendwie gut tragbar” nicht so reinpasst, bin ich bereit zu akzeptieren, aber zumindest das Synthrotek DualLPG (55 mm) soll’s doch sein.

Eigenschaften und Aufbau des Mantis Eurorack-Cases

Das TipTop Audio Mantis ist ein 2×104 TE Case mit eingebauter Spannungsversorgung.

Die maximale Einbautiefe ist in der oberen Reihe 51 mm, in der unteren 60 mm. Dazu gibt’s übrigens auf der Herstellerseite schöne Zeichnungen.

Angenehm dabei empfinde ich, dass die Einbautiefen über die ganze Breite konstant sind, d. h. nicht wie bei anderen Cases mitunter noch “über dem Netzteil” etc. als Besonderheit beachtet werden muss.

Für die Spannungsversorgung gibt’s 3 A (verteilt auf drei Zonen, dazu später mehr) auf +12 V, 1,1 A auf -12 V und 300 mA auf 5 V. Die 300 mA mögen (gerade für mich, der ich von den 2 A100PSU3 eines kleinen Monstercases und ihren 8A verwöhnt bin) mickrig wirken und z. B. Telefon laden über einen Doepfer A-183-9 ist vielleicht nicht ratsam, aber andererseits können viele Module notfalls die 5 V aus der 12 V Versorgung ableiten. Das sei allerdings als Vorbdehalt angemerkt, ich selber hatte bislang nie Probleme.

Die Spannungsversorgung ist dabei marktüblich mit externem Trafo und Netzteil im Gehäuse. Das externe Netzteil hat dabei einen Kaltgerätestecker (mit mitgeliefertem Kabel) auf der einen, ein kurzes Kabel mit Hohlstecker auf der anderen. Wie kurz? Wenn das Case vertikal aufgestellt ist, reicht’s, wenn das Netzteil direkt dahinter liegt.

Eine Besonderheit des Gehäuses ist, dass es horizontal, vertikal und 45° aufgestellt werden kann. Das funktioniert mit zwei Füßen an der Seite des Gehäuses sowie für die 45°-Position mit einer zusätzlichen, an der Gebäuderückseite ausklappbaren Stütze.

Die beiden Füße fühlen sich dabei während des Verstellens ein wenig schwammig an, stehen tut das Ding allerdings gut. Langzeithaltbarkeit? Keine Ahnung.

Bezüglich der Stütze ist mit bislang zweimal die Stütze aus der Rückwand rausgesprungen. Nachvollziehbar, das ist so gemacht, damit das Ding bei großer Belastung (z. B. wenn man vergessen hat, die Füße auszuklappen) nicht abbricht. Geht auch leicht wieder rein.

Fix oder fliegend?

Spannungsanschlüsse und Muttern

Sowohl bei den Muttern als auch bei den Spannungsanschlüssen gibt’s die zwei Schulen: fix (Gewindeschienen, Busplatinen) und fliegend (lose Muttern, fliegende Kabel). Dankenswerterweise folgt das Mantis in beiden Aspekten der Doepfer-Schule mit Gewindeschienen und Busplatinen.

Bei der Verschraubung in Cases habe ich die Erfahrung gemacht, dass es verschiedene Arten von Konstruktionen gibt, die sich, auch wenn’s anscheinend nur um einen halben Millimeter geht, doch unterscheiden: Es sind (bei den Modulen, manchen Cases und als Zubehörartikel) Schrauben mit ca. 5 mm und ca. 7 mm Länge im Einsatz. Manche Cases (Moog Skiff) brauchen regelmäßig die langen, die anderen (Doepfer, Cre8audio) sind mit den kurzen zufrieden (wobei beim Cre8audio die langen teils zu lang sind …). Mantis liegt quasi in der Mitte: Ich hatte mit einem Modul (dicke Frontplatte) in einer Einbausituation das Problem, dass die kurzen Schrauben nicht greifen.

Bei jemandem mit einem gewissen Modulpark soll das kein Problem darstellen, da da sicher noch ein paar der längeren Schrauben rumliegen (und zur Not gibt’s die auch beim Baumarkt) und wie gesagt, war’s ein von ca. 40-50 Modulen, die ich bisher eingebaut hatte und nur an einer Stelle und vielleicht habe ich mich auch blöd angestellt, aber es sei drauf hingewiesen.

Für die Spannungsversorgung gibt’s insgesamt 36 codierte Stecker, wobei bzgl. der 12 V Versorgung drei Zonen mit je 1 A vorhanden sind. Wie sind die verteilt? Je 12 Stecker links und rechts oben sowie die 12 unten. Und daraus folgt: Es gibt 24 Stecker oben und lediglich 12 unten.

Oben und unten sind dabei nicht starr getrennt, d. h. wenn einem unten die Stecker ausgehen, kann man auch oben anschließen (das Gleiche gilt für links und rechts, wenn bei einer speziellen Anordnung alle stromhungrigen Module in einem Bereich versammelt wären).

Von den Gesamtzahlen ergibt das 36 Stecker für 208 TE knapp 5,8 TE pro Stecker, d. h. wenn das ganze Case voll mit 6TE-Modulen ist, ist alles safe, bei lauter (aktiven) 4 TE Modulen sind es zuwenig Stecker.

In den Aufbauten, die ich bislang gemacht hatte, war ich immer “safe”. Und wenn’s mal doch eng wird: Flachbandkabel und Pfostenstecker gibt’s billig im Elektronikladen und mit einer Wasserpumpenzange kriegt man das auch mit zwei linken Händen montiert, um sich einen 1-auf-2 Adapter zu bauen.

Das TipTop Audio Mantis-Case in der Praxis

Mein hier dargestellter Testaufbau sind 31 Module (davon 3 passiv) mit einer Gesamtbreite von genau 208 TE, welch Zufall. Eines der Module (Synthtrotek DualLPG) ist dabei tiefer als 50 mm, muss also in die untere Reihe.

14 Module sind unten, 17 oben – allerdings sind alle 3 passiven unten, d. h. es geht gerade so von den Spannungsanschlüssen aus (in einem anderen Aufbau hatte ich einfach eines der Module oben angeschlossen).

Module angeordnet, angesteckt, Funktionstest, reingeschraubt (mit Plastik-Beilagscheiben, die es komischerweise nicht bei Thomann, aber bei der Modularkirche Schneider gibt) – fertig, dank Busplatinen und Gewindenschienen geht das sehr angenehm (auch wenn ich bei solchen Unternehmungen gern den “Bosch blau” zuhilfe nehme, was die nervige Schrauberei angeht).

… hätte ich gern geschrieben, aber in den Randbereichen (ganz links/rechts) schmiegt sich das Gehäuse ein klein wenig nach innen. Das ist bei vielen Modulen überhaupt kein Problem, ein 2hp LFO kann man aber nicht links unten montieren. War bei mir kein Problem, aber beachtenswert ist es.

Beachtenswert ist auch, dass (wie üblich aus mechanischen Gründen) die Gewindeleisten nicht über die ganze Breite gehen – es ist möglich, die falsch zu montieren, wenn man sich Mühe gibt. Also am Beginn der Montage auf der anderen Seite schauen.

Im dokumentierten Testaufbau habe ich (fast) alle Module der unteren Reihe rumgedreht, damit mir die Kabel beim Spielen nicht im Weg sind. Leider hat das TipTop Audio Mantis Case – Platzgründe – keine so schöne Leiste zwischen den Modulreihen wie die Monstercases, auf die man Schuhe für Kabelbinder draufkleben kann.

Möglich ist das bei den beiden Leisten am oberen und unteren Rand der Modulreihen, allerdings sind die schmal und am Rand abegrundet, soll heißen: die Standardmaß-3M-Schuhe sind dafür zu groß, mit den kleineren (vo Conrad) geht’s, aber möglicherweise lösen die sich aufgrund der Einbausituation bald ab.

Sehr gut gefällt mir die Verstellung des Aufstellwinkels, vor allem weil das schnell (in ein paar Sekunden) geht. So kann man bequem auf 45° spielen, für was, wo davor, sagen wir, eine MPC steht und man ab und zu an Modulen dreht, das Ding flink auf vertikal stellen und für ein Video oder so auf horizontal, alles flink.

Zubehör

Zum Mantis gibt es als Zubehör:

einen Tragerucksack einen Decksaver eine Halterung, um zwei Mantis-Cases zu verbinden.

(3) sei erwähnt, aber dazu gibt es nichts von mir, weil ich keine zwei Mantis-Cases habe. Dass es das Mantis Bracket gibt, ist zweifelsohne sinnvoll für die, die “größer, aber nicht so groß wie Monster” gehen wollen.

Tragerucksack und Decksaver werden angepriesen so, als könne man damit ein Mantis Case, gepatcht mit zwei Reihen Stackcables, mit Decksaver geschützt im Rucksack transportieren.

Kurzversion: nein.

Der Decksaver passt drauf, wenn man keine Kabel oder wenige Kabel (und in der Regel keine Stackcable) verwendet. Sonst nicht. Am Beispiel des Testaufbaus:

Andererseits passt ein Aufbau mit Stackcables in den Rucksack und dazu noch ein paar Kabel, ein paar Notizen (Cheatsheets usw., aber mit nem dicken Ringblock wird’s eng) sowie das Netzteil in die Wasserflaschentasche. Geht. Nur eben ohne Decksaver. Und das Case geht auch flink rein und raus.

Der Tragerucksack ist für das, was er ist, eine feine Sache. Leicht gepolstert von allen Seiten und mit allem drin, was man braucht, hätte ich keine Hemmungen, damit mal kurz in die U-Bahn oder aufs Radl oder mit Mitstreitern ins Auto oder dem Van auf den Weg zum Gig zu sitzen. Und um das Case mal schnell irgendwo verpackt wegzuräumen sowieso. Handgepäck überm Sitz? Dafür würde ich mich ohne Decksaver unwohl fühlen, aber da der seinen Zweck nicht erfüllt, also eher unterm Sitz…Gepäck aufgeben? Keine Chance.

Marktumfeld & Alternativen

Genau mit den Eigenschaften gibt es auf dem Markt garnicht so viel, ein paar Dinger, die mir auffallen.