Top News: MTBLSM Mechanism, Eurorack Case

Die Firma Metabolism, mit dem unausprechlichem Kürzel MTBLSM, stellt ein Eurorack-Case mit einer Breite von 95 HP vor – sein Name ist Mechanism.

Was ist so besonders daran, abgesehen von der eher ungewöhnlichen Breite?

Das Case beherbergt, quasi als Basissektion, einige Module, die vor allem alltägliche Aufgaben übernehmen, und so Butter-und-Brot-Module im Rack und damit auch Platz sparen.

Der Gedanke liegt eigentlich auf der Hand und durch die verschiednen Funktionen kann man sich z.T. einige Module Sparen. Geht man davon aus, dass in einem Modul immer zwei Funktionen vereinigt sind, so spart man satte 5 Module – und hat so entsprechend mehr Platz im Rack, das mit 94 HP auch noch 55,88 mm Breiter als ein übliches 84 HP-Rack ist. Gefertigt ist komplett es aus Pulverbeschichteten Aluminium

Die integrierten Funktionen

Unterhalb der eigentlichen Module sind folgende Funktionen untergebracht:

2 x Joystick

Links und rechts jeweils ein analoger Joystick, der jeweils zwei Steuerspannungen ausgeben kann. Über Zwei Regler kann von jeder Achse der Anteil und die Polarität bestimmt werden.

3 x LFO

Es gibt insgesamt drei LFOs, die einwenig anders ausgelegt sind. Alle LFOs können über CV und einen Rate-Regler in ihrer Frequenz gesteuert werden. LFO1 und LFO2 bieten dabei drei Wellenformen (TRI, SQR, SAW), LFO3 nur zwei (TRI, SQR). LFO1 kann über einen Reset-Eingang jederzeit auf 0 zurückgesetzt werden. LFO3 verfügt über einen Mod-Regler, der die Amplitude des LFOs bestimmt.

1 x Sample & Hold

Der Sample & Hold Generator enthält einen Rauschgenerator, der auf den S&H-Eingang normalisiert ist. Die Clock kann dabei von mehreren Minuten bis in den Audio-Bereich reichen

2 x CV-Prozessor

Die beiden CV-Prozessoren sind unterschiedlich aufgebaut. CV Processor 1 verfügt über einen Attenuverter, einen Slew Limiter, einen Offset Generator und zwei gepufferte Ausgänge.

Der zweite CV Prozessor kann zusätzlich zwei Signale am Eingang Mischen und gibt das entstandene Signal ebenfalls zweimal aus.

2 x VCA

Die beiden VCAs sind identisch und bieten keine Extras, wie z.B. die Auswahl der VCA-Charakteristik.

Verfügbarkeit

Das Case soll für ca. 650 EUR erhältlich sein. Es fallen allerdings, je nach Land, unterschiedliche Kosten, evtl auch Zoll, an. Denn das Mechanism kann nur direkt beim Hersteller bestellt werden. Es gibt also keinen externen Vertrieb und die Preise und Bestellungen müssen über ein Formular auf der Website erfragt, bzw. geregelt werden. Wen das alles nicht abschreckt, erhält mit dem MTBLSM Mechanism ein solides Rack, dass sinnvolle Basisfunktionen bereitstellt.