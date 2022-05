Roland Zenbeats 3.0, Music App/Software

Jetzt mit ZR1 Sampler!

Roland veröffentlicht mit Zenbeats 3.0 eine neue Version seiner Music App und Software. Das Tolle ist, dass sich diese Software sowohl auf Desktop-Computern (macOS, Windows) als auch auf mobilen Devices mit Android und iOS einsetzen lässt.

Roland Zenbeats 3.0

Die Multiplattform-Software Zenbeats 3.0 bietet den Vorteil, dass man beispielsweise im mobilen Umfeld Samples aufnehmen kann oder in einer ruhigen Minute einen kleinen Beat kreiert und diesen dann später am Rechner im Tonstudio weiter bearbeiten kann.

Neu ist Version 3.0 ist der ZR1 Sampler. Mit diesem könnt ihr eigene eie auch fertige Samples auf die virtuellen Drumpads der Software legen, ganz einfach per Drag’n’Drop. Zahlreiche Funktionen für die Bearbeitung stehen zur Verfügung. So lassen sich Sounds manipulieren, zerstückeln, schneiden, faden etc. Auch ein Step-Sequencer ist mit an Bord, so dass man schnell zu passenden Ergebnissen kommen kann. Hat man mehrere Sounds zu einem Kit zusammengestellt, lässt sich dieses für eine spätere Verwendung speichern.

Zenbeats 3.0 bietet insgesamt über 14.000 Preset-Sounds. Da kommt auch der verbesserte Browser zum Tragen, denn dieser verfügt nun über Filter- und Tag-Funktionen, so dass ihr passende Samples schneller findet und nutzen könnt.

Weitere Verbesserungen von Rolands Software Zenbeats 3.0 betreffen die Möglichkeit, ab sofort auch Tracks zu gruppieren. Vor allem auf kleinen Displays sorgt das für einen besseren Überblick. Dazu kann man diese Group-Tracks für Sub-Mixe o. ä. einsetzen.

Auch beim MIDI-Editor der Zenbeats Software hat Roland nachgelegt, u. a. bietet diese nun einen Graph für die Anschlagsstärke.

Zenbeats 3.0 bietet Roland in vier Versionen an: Zum einen gibt es eine kostenlose Version, die aber lediglich die grundlegenden Elemente bietet. Sounds und Loops lassen sich auf Wunsch über den Zenbeats Store nachkaufen.

Wer mehr mit der App/Software anstellen möchte, kann dies über die Versionen „Platform Unlock“ oder „Max Unlock“ tun. Hier die offiziellen Infos dazu:

Platform Unlock : Erhalte alle Funktionen, Instrumente und Effekte für Geräte auf deiner favorisierten Plattform. Platform Unlock beinhaltet: mehr als 2.500 Presets, Loops und Sounds (2,5 GB), ZR1 Drum Sampler mit Sampling/Editing, ZC1 Synthesizer als Vollversion mit 90 integrierten MFX, SampleVerse modularer Synthesizer mit Editor als Vollversion, VST/AU/AUv3 Kompatibilität sowie unbegrenzte Mixing- und Export-Möglichkeiten. Erhältlich ab 14,99 US-Dollar.

Eine weitere Möglichkeit ist Rolands Cloud Abo, denn alle Cloud Abonnementpläne beinhalten Zenbeats Max Unlock. Vorab könnt ihr die Zenbeats 3.0 Software aber erst dinmal testen, auf der Roland Website findet ihr eine kostenlose Demoversion.