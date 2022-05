Roland AIRA Compact-Serie T-8 / J-6 / E-4, Mini-Groovegear

So ganz kann ich die Vorab-Enttäuschungen hier nicht nachvollziehen. Was soll denen von Roland denn einfallen? Andere erfinden auch das Rad nicht neu (und wenn, wird es wieder dreieckig und – oh Wunder – floppt).

Zwar bin ich selbst schon ausreichend ausgestattet – aber hätte es diese knuffigen Kleinteile vor ein-zwei Jahren schon gegeben, wäre mir das Beat-&-Bass-Biest auf jeden Fall eine Überlegung wert gewesen. Ich habe eine Roland TR-08 sowie RD-6 und TD-3 von Behringer. Möglicherweise könnte die T-8 all diese Teile ersetzen: in einem einzigen Kistchen auf deutlich kleinerem Raum, für nicht einmal die Hälfte des Budgets (selbst an den günstigen Gebrauchtpreisen gerechnet, die ich bekam) und mit On-Board-Effekten – vorausgesetzt, das taugt klanglich alles und ist bedientechnisch nicht nur elende Frickelei. (Da dürfte allerdings der 303-Sequenzer den Rekord halten, mit einigem Abstand zum Rest vom Fest.)

Das Voice-Verpfriemelchen wäre durchaus meins – bin nur noch nicht überzeugt, ob Sound & Workflow über kurzatmige Tändelei hinausreichen (woran schon teurere scheitern). Klinkenbuchse fürs Mikro macht schonmal keine Lust.

Sogar den Hosentaschen-Akkordwerfer könnte ich mir nützlich vorstellen: Sah ich das richtig, dass sich damit ggf. beliebige Synths oder Keyboards ansteuern lassen? Wäre dann diskutabel für ambitionierte Tastaturdilettanten wie mich.