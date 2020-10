Säulensystem MAUI P900 jetzt für Heimbereich verfügbar

Prämiertes Sound-System MAUI P900 verwandelt eigenes Zuhause in einen Konzertsaal

Es soll laut Hersteller der neue Status Quo in Sachen professioneller Musikbeschallung sein: Der zukunftsweisende High-End-Lautsprecher MAUI P900 ist jetzt auch für den Heimbereich verfügbar – und soll so den Konzertklang nach Hause holen. Entstanden in Zusammenarbeit mit dem Porsche Design Studio und ausgezeichnet mit dem “German Design Award”, definiere das Pro-Audio-Produkt der Marke LD Systems die Grenze zwischen Technik, Design und Kunst völlig neu.

Ob große Live-Shows oder kleinere Club-Konzerte: Die Adam Hall Group sorgt mit ihrer Pro-Audio-Marke LD Systems für den perfekten Sound. Mit der MAUI P900 sollen diese einmaligen Klangwelten jetzt auch im eigenen Wohnzimmer hörbar werden. Das Profi-Equipment für zu Hause fährt auf mit einer detaillierten und dynamischen Wiedergabe, die auch bei höchsten Lautstärken verzerrungsfrei bleiben soll. Auch die kabellose Wiedergabe über Bluetooth, die bisher bei professionellen Beschallungssystemen noch selten zu finden ist, wurde bei der MAUI P900 mitgedacht.

Ikonisches Design mit zahlreichen Auszeichnungen: die MAUI P900

Doch nicht nur Musikliebhaber sollen voll und ganz auf ihre Kosten kommen, auch Ästheten und Freunde puristischen Designs würden die klare Formsprache der MAUI P900 zu würdigen wissen. Ob Industrial Chic oder Altbau-Charme: Der High-End-Lautsprecher füge sich quasi in jede Wohnsituation elegant ein und trage dabei die Handschrift eines der renommiertesten Design- und Innovationsschmieden überhaupt: dem „Studio F. A. Porsche“. Das steht weiter in der Pressemitteilung: „Die ikonischen Säulenlautsprecher vereinen eine klare, charakteristische Formensprache, hochwertige Materialien und Hightech in einem unverwechselbaren Design von zeitloser Schönheit.“ So urteilt beispielsweise die Jury bei der Vergabe des „German Design Award“.

Die MAUI P900 ist in den drei Farben “Cocoon White”, “Platinum Grey” und “Graphite Black” verfügbar.

Zukunft des Pro-Audio-Designs für zu Hause

Die monumentale Wiedergabe-Klarheit sei einzigartig und verwandele jeden Raum in einen Konzertsaal. So könne die Musik der Lieblingskünstler auch in aktuellen Zeiten quasi in Tour-Qualität gehört werden.

Das Säulensystem liefert einen Schalldruck von bis zu 131 dB über einen weiten Frequenzbereich von 42 bis 20.000 Hz – denn das aktive 3-Wege-Säulen-System auf Class-D-Basis beherbergt beeindruckende 50 Neodym-Wandler (32x 1-Zoll Hochtöner, 16x 2,8-Zoll Mitteltöner, 2x 10-Zoll Subwoofer) auf Basis der patentierten WaveAhead-Technologie und dem innovativen SonicGuide-Designprinzip, das die austretenden Schallwellen der Hoch- und Mitteltöner leitet und eine perfekte phasen- und zeitkohärente Wiedergabe ermöglicht. Die weite horizontale (140°) und eng gebündelte vertikale Abstrahlung des Systems erzielen eine extrem hohe Reichweite bei gleichmäßiger Schallabdeckung.

Ganz egal, wo im Raum der Zuhörende sich befinde: höchste Klangqualität sei garantiert. Auch hochauflösendes Bluetooth-Streaming mit voller Audio-Brandbeite und 70 Meter Reichweite sei dank der innovativen Technologie neu geschaffene Realität für das Musikerlebnis daheim. Die TrueWireless Stereo™-Technologie ermögliche die drahtlose Stereowiedergabe mit zwei Systemen, die bis zu 40 Meter voneinander entfernt aufgestellt werden könnten.

Einfacher Aufbau

Die Konstruktion des dreiteiligen Säulensystems MAUI P900 basiert auf hochfestem Aluminium mit einer mehrlagigen, elastischen Frontbespannung und lässt sich durch eigens entwickelte Multipin-Verbinder in Sekundenschnelle und ohne zusätzliche Kabel aufbauen oder umstellen. Ein minimalistisches Anschlussfeld bietet System- und Subwoofer-Lautstärkeregler, zwei XLR-Buchsen als Stereoeingang und zwei XLR-Ausgänge zur kabelgebundenen Stereokonfiguration von zwei Systemen.

Tech Specs der MAUI P900