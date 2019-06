Serato DJ Pro 2.2. Update

Join The Beta

Die Public Beta von Serato DJ Pro 2.2 ist raus. Serato bringt damit den ersten Einblick auf die Neuerungen raus und ermöglicht den ersten Nutzern die Neuerungen zu Testen.

Passend zum Sommer bringt Serato eine sicher für viele lang ersehnte Neuerung mit sich: den Day Mode. Je nach Sonnenstand und Helligkeit dürfte jeder Nutzer von Laptop oder Displays in der Sonne das Problem kennen, dass man auf dem dunklen Bildschirm nicht mehr viel sieht. Der Day Mode in Serato lässt einen Wechsel der Farben zu, mit nur einem Tastendruck. Die Darstellung von Serato wechselt nun in hellere Farben und erleichtert damit die Sichtbarkeit trotz heller Umgebung.

Ein Feature, wechselt andere Anbieter, Traktor zum Beispiel, schon lange bieten ist der Play Count. Zählbar ist nun, welche Tracks wie oft gespielt worden sind – oder auch nicht. Das beinhaltet Tracks vom Streaming wie auch der eigenen Festplatte. Natürlich kann man auch nach der Anzahl sortieren, wenn man mal wieder die Hit-Sch***** spielen möchte. Oder, wenn man die eigenen Charts mal anschauen mag.

Streaming ist ein gutes Stichwort: Das Update bringt einige Neuerungen bezüglich Streaming mit sich. Das beinhaltet die Einführung „batch track analyzing“, also das parallele Analysieren von mehreren Tracks. Auch ein „Download process indicator“ wird eingeführt, der über den Status des Downloads informiert.

Auch die Wellenformen in Serato DJ Pro wurden verbessert, damit diese flüssiger Laufen und, Serato DJ Pro unterstützt nun 64-bit Video für Mac und erhöht damit die Stabilität von Serato Video.

„Join the beta“ ist das Stichwort, auf der Serato Homepage kann man das Update in der Beta-Version bereits testen…wenn man sich traut.