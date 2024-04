Steinberg VST Live Pro 2, Host Software für Live Konzerte

Umfassende Live Performance Software

Anfang der Woche haben wir euch Rolands Galaxias Software vorgestellt. Ein ähnliches Einsatzgebiet deckt auch die zweite Version der Software Steinberg VST Live Pro 2 ab, nur dass diese Software noch einige weitere Funktionen unter der Haube hat.

Steinberg VST Live Pro 2

Im Grunde vereint Steinberg in seiner Software VST Live Pro 2 alle Bereiche die in irgendeiner Art und Weise bei einer Live Performance zum Tragen kommen können. Audio-Playbacks, MIDI-Signale, Lichtsteuerung, die Anzeige von Noten, Texten und Akkorden, Mixing und ein Sequencer – was braucht man mehr?

In Version 2 neu an Bord sind sogenannte Flex Loops. Möchtet ihr bestimmte Parts eine Songs/Arrangements lassen sich diese als Loop bestimmen. Im Handumdrehen die gewünschte Länge und die Anzahl der Wiederholungen eingeben und schon verwandelt ihr euer Arrangement in ein flexibles Playback.

Ebenfalls neu sind DMX Plug-ins. Grundsätzlich ist die Videosteuerung der Software ohnehin schon ein Highlight, aber mit den neuen Plug-ins erweitert Steinberg die damit zusammenhängenden Funktionen noch einmal. Auf Basis einer Matrix lassen sich diverse Lichtkommandos und Settings einstellen. Wie das genau funktioniert seht ihr im folgenden Video:

Weitere Neuheiten sind Verbesserungen im Bereich der Automation, neue MIDI-Plug-ins und Focus-Control.

VST Live Pro 2 ist ab sofort erhältlich. Die Software lässt sich auf Mac und PC einsetzen. Als Systemvoraussetzungen gibt Steinberg macOS 10.14 bzw. Windows 11 an. Der Preis beträgt 99,99 Euro. Steinberg bietet auch vergünstigte Updates von der Vorgängerversion an.