Test: Ableton MidiVolve, Plug-in

Ableton MidiVolve ist ein Tool für Ableton Live, das zum Generieren von Riffs, als Sequencer und als Arpeggiator genutzt werden kann. Spannend dabei ist die Verselbständigung und eigenständige Weiterentwicklung der Sequenzen. Zur Nutzung dieses Tools ist Max for Live als Erweiterung erforderlich.

Entwickelt wurde MidiVolve von Coldcut, jenen legendären britischen Künstlern und Produzenten, die seit den 80er Jahren unter anderem mit Sampling-Technologie Pionierarbeit in der Musikszene geleistet haben.

Zusätzlich erhält der Nutzer eine Library typischer Coldcut Sounds und Effekte.

Ableton MidiVolve ist in der Lage, MIDI-Pattern automatisch zu neuen Riffs, Melodien und Grooves weiterzuentwickeln. Hierzu kann zum Beispiel ein MIDI-Clip in Live eingespielt werden. Das funktioniert per MIDI-Tastatur genauso wie mit dem Controller Push oder mit eingezeichneten Noten. Die Noten erscheinen daraufhin im Sequencer von MidiVolve.

Zunächst wird zwischen Arp, Riff, Transpose und Thru unterschieden.

Arp – erzeugt Arpeggios aus den vorgegeben Noten

Riff – erzeugt Melodielinien aus den vorgegebenen Noten

Transpose – in diesem Modus kann die bereits vorhandene Melodie/Arpeggio-Linie über eine Tastatur transponiert werden

Thru – leitet eingespielte Noten unbearbeitet an den MIDI-Ausgang weiter. So lässt sich zu einem Riff zusätzlich spielen, jammen, improvisieren.

Auf horizontalen Reitern werden die Parameter der Notenwerte wie zum Beispiel Tonhöhe, Anschlagsdynamik oder Länge eingestellt. Zwei Map-Parameter können zum Modulieren weiterer MIDI- oder interner Parameter in Ableton Live genutzt werden, indem zum Beispiel die Änderung der Pulsbreite eines Synthesizers oder der Effektanteil eines FX-Plug-ins in die Manipulationen mit eingebunden werden. Prima Sache.

Im Reiter Scale wird die Tonskala, die Tonart sowie der Notenbereich der tiefsten und höchsten Töne definiert. Hierdurch lassen sich bereits wesentliche Einflüsse auf die Veränderungsprozesse einbringen.

Und jetzt kommt das eigentliche Herzstück ins Spiel:

Mit der Taste Evolve! ändern sich die Werte in den eben genannten Reitern sowie die Notendichte und die Position auf der Zeitachse. Mit jedem Klick auf die Taste wird eine erneute Änderungen eingeleitet.