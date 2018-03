Test: Alexander Pedals Sky Fi, Effektpedal

Hall und Echo – unsere lieb gewonnenen Dauerbrenner und für manche gar nicht vom Pedalboard wegzudenken. Nun erreicht uns wieder eines dieser gewissen Pedale, dieses Mal ausgerüstet mit beiden Effekten und vom Klang angelehnt an die Rack-Prozessoren der 80er und 90er Jahre. Ja, kaum zu glauben, aber heutzutage scheint schon ein zentimetergroßes Metallgehäuse auszureichen, um einen Sound zu erzeugen, der damals nur mit ziemlich hohem Kostenaufwand und einigem an Platzbedarf in unseren Racks funktionierte. Zugegeben, damals brachten die 19″-Teile mit ihren vielen LEDs, Knöpfen und Displays schon etwas „Science-Fiction“ in unsere Studios bzw. Wohnzimmer. Dagegen erscheint das Alexander Pedals Sky Fi geradezu bieder in seinem blanken Metallgehäuse. Doch unter der Haube steckt eine Menge Power, wie wir im folgenden Test erfahren werden!

Alexander Pedals Sky Fi – Facts & Features

Das Sky Fi ist mit seinen Maßen von 12,1 x 6,6 x 5,7 cm wahrlich kein kleines Pedal, trotzdem überrascht das niedrige Gewicht von nur rund 270 Gramm beim Herausnehmen aus dem Karton. Grund hierfür ist das Aluminiumgehäuse, das gegen Verfärbungen oder einfach nur zum Schutz vor Fettfingern mit einer Klarlackschicht überzogen wurde und daher glänzt wie die berühmte Speckschwarte. Sinnvoll ist dieser Lacküberzug aber vor allem an der Unterseite des Gehäuses, denn dort aufgedruckt befindet sich sozusagen die Bedienungsanleitung des Sky Fi. Hier werden die Zusatzfunktionen, die das Pedal neben den üblichen Parametern für ein Delay/Reverb bietet, genau erklärt. Man kann also so sein persönliches Setup noch einmal genauer bestimmen und das alles, ohne das Pedal aufschrauben zu müssen. Alle Zusatzfunktionen können über die vier Regler und den Metallschalter auf der Oberseite justiert werden, ganz ohne Dip-Schalter, Trimmpotis oder etwa einem „Mäusekino“ auf der Platine.

Alexander Pedals Sky Fi – die Anschlüsse

Leider befinden sich die Anschlussbuchsen, bis auf Ausnahme der Netzbuchse, allesamt an den Außenseiten des Gehäuses. Das dürfte bei dem einen oder anderen Pedalboard-Nutzer sicherlich für Gerangel auf dem Effektboard sorgen, obwohl es so viele Anschlüsse eigentlich gar nicht sind. Neben einem Audioein- und einem Audioausgang hat das Sky Fi jedoch seit Ende 2017 ein kleines Update bekommen. Für eine waschechte „MK II-Version“ reicht es wohl nicht ganz, dennoch ist die neue, zusätzliche und mit einem roten Kunststoffring eingeschraubte Klinkenbuchse an der linken Gehäuseseite schon ganz praktisch. Mit ihr kann man nämlich die Hold-Funktion des Metallschalters fernsteuern. Übrigens ein Wunsch der Nutzer – und der Hersteller hat dem entsprechend (schnell) reagiert.

Alexander Pedals Sky Fi – Schalter und Regler

Die vier Potis und die beiden Schalter entsprechen den Erwartungen an ein sogenanntes „Boutiquepedal“ vollkommen. Die Regler mit den griffigen Plastikknöpfen wurden fest mit dem Gehäuse verschraubt und laufen wie in Butter getaucht. Sie sind darüber hinaus auch so weit voneinander in das Gehäuse eingelassen, dass ein Umgreifen mit zwei oder mehr Fingern problemlos möglich ist. Das ist beim Sky Fi ein nicht zu unterschätzender Vorteil, denn die Potis reagieren schon ziemlich empfindlich oder sollte man besser sagen „sehr effektiv“, da kann man auf ein enges Gefummel im Eifer des Gefechts gerne verzichten.

Die vorhandenen Parameter dürften allen, die schon mal ein Echo- oder Hallpedal bedient haben, zweifellos bekannt vorkommen. Mit Reverb wird der Hallanteil geregelt, das Poti für Delay bestimmt die Verzögerungszeit, Mix steuert das Mischverhältnis zwischen Original- und dem Effektsignal und Repeats schließlich sorgt für die Anzahl der Wiederholungen der Echos. Da der große Metallschalter nicht nur die einfachen Funktionen von An- bzw. Ausschalten verrichtet, sondern zusätzlich noch eine Hold-Funktion übernimmt, wurde hier erfreulicherweise ein relaisgesteuerter Typ verwendet, der ohne das nervige (und oft überlaute) Knacken seinen Job verrichtet.

Drei Presets auf Abruf beim Alexander Pedals Sky Fi

Zentral angeordnet – und gut gegen fehlgeleitete Fußtritte geschützt – sitzt unterhalb der vier Potis ein knackig einrastender Minischalter, mit dem einer der drei Grundsounds des Sky Fi ausgewählt wird. Der Hersteller gibt den Presets die folgenden Namen und Funktionen:

Wash – Kombination eines Echos mit einer maximalen Verzögerungsdauer von 800 ms und einem Hall mit sehr großer Verzögerung beim Einsetzen. Durch ein Gedrückthalten des Fußschalters wird der Hallraum „eingefroren“.

– Kombination eines Echos mit einer maximalen Verzögerungsdauer von 800 ms und einem Hall mit sehr großer Verzögerung beim Einsetzen. Durch ein Gedrückthalten des Fußschalters wird der Hallraum „eingefroren“. Gleam – der Shimmer-Effekt im Alexander Pedals Sky Fi . Die maximale Verzögerungszeit des Delays liegt in diesem Modus bei 640 ms, die Hold-Funktion friert auch hier den Effekt ein.

– der Shimmer-Effekt im . Die maximale Verzögerungszeit des Delays liegt in diesem Modus bei 640 ms, die Hold-Funktion friert auch hier den Effekt ein. Echo – zu den Echos gesellt sich hier ebenfalls ein Hall mit einem sehr langen Pre-Delay. Hier friert der Metallschalter in gedrücktem Zustand allerdings nichts ein, sondern blendet den Hall aus, während gleichzeitig die Echos in die Selbstoszillation gehen.

Mein persönliches Zwischenfazit zum Alexander Pedals Sky Fi

Richtige Delay-Freaks werden trotz der ordentlichen Ausstattung des Sky Fi sicher noch ein paar Dinge vermissen. Dazu gehört primär eine Tap-Tempo-Funktion, zum Eingeben der Verzögerungszeit steht ja nur das Delay-Poti zur Verfügung. Schön wäre auch eine Divide-Funktion zur rhythmischen Unterteilung der Echos gewesen und last, but not least gibt das Sky Fi sein Signal leider nur in Mono ab. Ansonsten wäre das Pedal bei der gebotenen Qualität auch ein ganz heißer Tipp für die Tastenfraktion oder den Einsatz im Studio. Und wie sich diese Qualität darstellt, erfahren wir im nun folgenden Praxisteil.