Test: Alto Bluetooth Total und Alto TX 10, Bluetooth, Aktivbox

Alto Bluetooth Total und Alto TX 10

Der wiederaufladbare Bluetooth Receiver mit XLR-Anschluss Alto Bluetooth Total wertet Aktivboxen oder Mischpulte gleichermaßen auf – und zwar auf einfachste Art und Weise: einstecken, einschalten, Receiver und Sender automatisch abstimmen lassen, schon steht dem drahtlosen Streaming von Musik und Sprache nichts im Wege.

Wenngleich immer mehr Geräte für Bühne oder Studio ab Werk mit Bluetooth ausgestattet sind, so sind es eben doch nicht alle. Und damit nicht auf die Vorteile der Datenübertragung via Bluetooth verzichtet werden muss, hat Alto einen kleinen Helfer am Start, der jede Aktivbox und jedes Mischpult schnell und einfach Bluetooth-fähig macht. Die Rede ist von einer Art „Stick“ mit der Bezeichnung Alto Bluetooth Total.

Mit der kompakten Aktivbox Alto TX 10 und dem analogen Kleinmischpult LAX1202D von LD Systems werde ich dem kleinen Blauzahn einmal auf den Zahn fühlen. Und weil die Alto TX 10 Aktivbox gerade vor mir steht, soll auch sie in einem Test beweisen, was sie drauf hat. Amazona.de bittet zum gemischten Doppel. Bevor es jetzt losgeht, richten wir unseren Blick zunächst einmal auf das Thema Bluetooth im Allgemeinen.