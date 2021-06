Test: Ecler Compact8 Installations-Mixer

Kurzer Zahlenwitz zum Preis: Drei mal 8 sind? Genau, 888. 888,- Euro kostet der Ecler Compact8.

Der Ecler Compact8 ist ein qualitativ sehr guter Audio-Mischer für die Festinstallation, Nutzung in Bar, Gastronomie oder, falls es jemand richtig wissen möchte, als Main-Mixer im mobilen Veranstaltungsbereich. Mit einer Anzahl von 9 Mic-Ins und 15 Line-Ins und 3 Phono-Eingängen auf 8 Kanälen, das ist eine Menge an möglichen Zuspielern, die hier fest angeschlossen werden können. Der semi-parametrische Mitten-Equalizer spricht für den Anspruch an semi- bis professionelle Klangregelung, ebenso die Gains mit der leicht versetzen „Schraube“ / dem Poti. Zwei separat steuerbare Ausgänge bietet der Mixer, also ein Master-Out und ein Zone-Out, wobei beide per Poti auf der Front regelbar sind. Die Mikrofoneingänge sind auf allen Kanalzügen zu finden, der Input an der Front bietet zudem eine Talk-Over-Funktion an.

888,- Euro sind dafür ohne Frage ein hoher Preis für einen klassischen Audio-Mixer. Der Ecler bietet dafür auf geringem Raum viele Inputs samt übersichtlicher Oberfläche. Etwas, was die meisten klassischen Mischpulte nicht bieten. Ein solches möchte der Compact8 auch nicht sein, ebenso wenig ein DJ-Mixer. Ausgelegt ist die Ecler Compact Serie zielgenau auf die Installation, fest oder freistehend, in Beschallungssituationen, in denen für Laien bis zu Profis viele Signalquellen gemischt werden müssen.