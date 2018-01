Test: ESI MoCo, Monitorcontroller

Dass durchdachtes und ansprechendes Design auch in unserem Musiker- und Produzentenbereich durchaus als Verkaufshilfe gilt, ist kein Geheimnis. Das hat sich wohl auch der Hersteller ESI Audio gedacht und mit ihrem neuen Monitorcontroller ESI MoCo eine optisch etwas andere Abhörhilfe entwickelt und auf den Markt gebracht. Doch ein Monitorcontroller ist ein Monitorcontroller oder besser gefragt, was leistet der MoCo in der Praxis? Das und vieles mehr erfahrt ihr in unserem Test.

ESI Audio sollte den meisten der AMAZONA.de Leser ein Begriff sein. Neben MIDI- und Audiointerfaces wie dem U22XT, Studiomonitoren wie dem uniK 05+/08+ und sonstigem Zubehör bietet der in Leonberg ansässsige Hersteller nun auch Monitorcontroller an. Wie eingangs bereits erwähnt, unterscheidet sich der ESI MoCo schon aufgrund seines Designs von den gängigen schwarzen Monitorcontroller-Kistchen. Die Oberfläche des MoCo ist zwar ebenfalls in Schwarz gehalten, die Unterseite erstrahlt allerdings in einem auffälligen Rot, auch ein Teil der Bedienoberfläche spiegelt dies wider.

Auch beim Gehäuse geht ESI Audio mal einen anderen Weg, die Bedienoberfläche ist rund 45 Grad nach vorne hin zum Nutzer geneigt, die Anschlüsse sitzen im roten Unterteil des Gehäuses. Um ein möglichst breites Publikum anzusprechen bzw. Einsatzgebiet abzudecken, bietet der ESI MoCo neben symmetrischen Klinkenanschlüssen auch ein Stereopärchen Cinch/RCA-Eingänge sowie als Dritten im Bunde ein 3,5 mm Stereoklinkeneingang . Ausgangsseitig setzt der Hersteller auf zwei symmetrische XLR-Buchsen, ein Pärchen Stereo-Klinkenbuchsen (6,3 mm) sowie wiederum ein 3,5 mm Klinkenausgang. Egal was man für Equipment nutzt, beim MoCo muss man wohl äußerst selten mit Adaptern arbeiten, lediglich XLR-Eingänge und einen Kopfhörerausgang bietet er nicht.

Die insgesamt drei Eingangsmöglichkeiten sind in die zwei Gruppen A und B unterteilt, diese lassen sich per Knopf umschalten. Zum Input B gehören Cinch/RCA- und Miniklinkenanschluss, diese lassen sich bei Bedarf parallel nutzen. Die Ausgänge sind ebenfalls in die zwei Gruppen A/B aufgeteilt und lassen sich entweder separat oder gleichzeitig ansprechen.