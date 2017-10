Test: Drawmer CMC2, Monitorcontroller

Der neue Drawmer CMC2 gehört zur Gilde der Monitorcontroller, die es ja mittlerweile von 25,- Euro bis zum Kontosprenger gibt. Mit seinen knapp 300,- Euro liegt er in einem sehr stark vertretenen Bereich, wollen wir doch mal sehen, was er so bietet.

Die Ausstattung

Ausgeliefert wird der Engländer (der auch tatsächlich „Made in England“ ist) in einer schlichten, aber stabilen Verpackung, die auch das externe Netzteil beinhaltet. Dieses besitzt tauschbare Vorsätze für viele Länder der Welt.

Zentral in der Mitte des stabilen Blechgehäuses befindet sich der große Lautstärkeregler, der sich angenehm drehen lässt, nicht zu schwer und nicht zu leicht. Um diesen herum sind dann die verschiedenen Regelungs- und Schaltmöglichkeiten angeordnet, beginnend oben links mit dem Aux-Input-Regler, der mit dem Miniklinkeneingang auf der Vorderseite des Drawmer CMC2 korrespondiert.

Gleich daneben befindet sich die Speaker-Select-Abteilung, mit der zwei unterschiedlichen Lautsprecherpaare plus einem Subwoofer angesprochen werden können. Rechts davon finden wir den Lautstärkereglern für den sich ebenfalls auf der Frontseite befindenden Kopfhörerausgang in Form einer großen Stereoklinke.

Im unteren Bereich links sind die Wahlschalter für die beiden rückseitigen Stereoeingänge sowie den frontseitigen Aux-Eingang angebracht, im rechten Bereich finden wir die Schalter für Phasenumkehr, Wiedergabe in Mono sowie den Dim-Schalter, der die Lautstärke per Knopfdruck um 20 dB absenkt.