Vergleichstest Monitor Controller: Mackie Big Knob Passive, Radial Engineering MC3, Presonus Monitor Station V2, Drawmer MC2.1, SPL 2Control, Monitor Controller

Bei der Verwendung von aktiven Monitoren stellt sich zwangsläufig die Frage

nach der Lautstärkeregelung zwischen Audiointerface und Boxen. Während früher

meistens der Monitorweg eines Mischpultes diese Aufgabe übernahm, kommen in heutigen Rechner basierten Studios separate Monitor Controller zum Einsatz. Als höchstes Gebot gilt es, einen möglichst ungefärbten und neutralen Signalweg zu gewährleisten, um die Gesamtlautstärke unabhängig von der Software zu regeln. Dieser Vergleichstest Monitor Controller soll nun einen Querschnitt der Monitorcontroller im unteren bis mittleren Preissegment zeigen. Als Testkandidaten wurden folgende Modelle ausgesucht:

Mackie Big Knob Passive, Radial Engineering MC3, Presonus Monitor Station V2, Drawmer MC2.1 und SPL 2Control.

Vor der Anschaffung eines Monitorcontrollers sollten ein paar grundsätzliche Fragen geklärt werden:

Wie viel Geld soll investiert werden?

Wie umfangreich ist die vorhandene Peripherie und welche Anzahl an Anschlüssen sollte der Monitor Controller dementsprechend bieten?

Besteht ein Bedarf an erweiterten Funktionen wie einem Kopfverstärker oder einem Talkback-Mikrofon?

Soll der Monitor Controller aktiv oder passiv sein?

Das ist eine Frage, an der die Geister sich scheiden, sowohl technisch als auch geschmacklich. Prinzipiell sind passive Schaltungen neutraler, was allerdings auch von der Wahl der Bauteile abhängt. Die Transistoren einer aktiven Schaltung färben tendenziell eher den Sound, aber natürlich gibt es auch in dieser Kategorie äußerst neutrale Bauweisen.

Passive Schaltungen lassen sich günstiger realisieren, können aber für Impedanzprobleme mit dem verbundenen Equipment sorgen. Ebenso ist Höhenverlust bei zu langen Kabelwegen möglich und auch eine zusammenfassende Mono-Schaltung kann Schwierigkeiten bereiten – das sind alles Punkte, die eine aktive Schaltung kompensiert.

Generell wirkt der Klang eines aktiven Monitor Controllers etwas kräftiger als der schlankere Ton von passiven Schaltungen.

Eine der wichtigsten Fragen: Wie kalibriert man den Monitor Controller mit den aktiven Boxen oder der Endstufe von passiven Lautsprechern?

Hierfür wird ein Messmikrofon in Verbindung mit entsprechender Software oder ein Schalldruck-Messgerät benötigt, das man in der Abhörposition aufstellt. Mittels rosa Rauschen kann nun, in Anhängigkeit von der Ausrichtung des Hauptvolumereglers des Monitor Controllers, die Lautstärke der Endstufen angeglichen werden. Fast alle Hersteller haben dazu eine Anleitung in ihren Handbüchern, die man unbedingt lesen sollte, da es nicht nur unterschiedliche Verfahren, sondern zum Teil auch gerätespezifische Eigenheiten gibt, die berücksichtigt werden müssen.