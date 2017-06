Test: Mackie Big Knob Passive, Monitorcontroller

Der Mackie Big Knob Passive ist der kleinste Monitorcontroller aus der neuen Big Knob Serie, mit der Mackie die inzwischen 13 Jahre alte erste Version ablöst. Während die größeren Modelle (Big Knob Studio und Big Knob Studio +) über zahlreiche Features verfügen, wurden die Funktionen des Big Knob Passive auf das Wesentliche – zwei Inputs und zwei Outputs – reduziert, wodurch er zu einem äußerst attraktiven Preis erhältlich ist.

Mackie Big Knob Passive

Übersicht

Das pultförmige Gehäuse des Big Knob Passive besteht aus dem typisch kräftigen, anthrazitfarbigen Stahl, der von Mackie schon für das Vorgängermodell verwendet wurde. Rundum macht der kleine Monitorcontroller einen äußerst soliden und robusten Eindruck, was sich auch in dem Gewicht von 1 kg widerspiegelt. Das ist angesichts der Gehäusemaße (13,7 cm Breite, 14,2 cm Tiefe und 7,9 cm Höhe) recht stattlich und verleiht in Verbindung mit den vier Gummifüßen dem Gerät einen rutschsicheren Halt.

Auf der Rückseite befinden sich alle Anschlussmöglichkeiten des Big Knob Passive. Insgesamt bietet er zwei Stereoeingangskanäle (A und B) mit je zwei 6,3 mm Klinkenbuchsen, die sowohl symmetrisch als auch unsymmetrisch nutzbar sind. Zusätzlich ist Kanal B mit einem 3,5 mm Stereoklinkenanschluss ausgestattet, so dass es möglich ist, schnell und einfach einen MP3-Player, ein Smartphone oder Tablet über die Studiomonitore zu hören – ein praktisches Feature, da so eine Situation tatsächlich häufig auftritt.

Auch die Ausgänge für zwei Boxenpaare sind mit je zwei 6,3 mm Klinkenbuchsen bestückt und ebenfalls für Signalführungen mit oder ohne Abschirmung ausgelegt.

In- und Outputs

Entsprechend der minimalen Anwendungsmöglichkeiten ist die Bedieneroberfläche sehr überschaubar gestaltet: Unterhalb des großen, charakteristischen Volume-Reglers wurden fünf runde Drucktaster für die komplette Funktionssteuerung eingelassen. Zwei dienen zum Anwählen der Eingangskanäle und Boxenausgänge, während das Monitorsignal mit dem Dim-Taster – abhängig vom Volume-Regler – um 20 dB reduziert werden kann oder via Mute ganz verstummt. Auch der bei einer Tonmischung essenziell wichtige Mono-Schalter hat seinen Platz gefunden.