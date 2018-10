Test: Expert Sleepers ES-3 Mk4, ADAT Eurorack-Modul

ADAT fürs Eurorack

Es gibt sie, diesen kleinen Gadgets, die erst mal offensichtlich nicht viel machen – deren Implikationen für den Workflow aber gewaltig sind. So ein Gerät ist das Eurorack-Modul Expert Sleepers ES-3 Mk4.

Hardware Expert Sleepers ES-3 MK4

Das 8 TE Breite Eurorack-Modul Expert Sleepers ES-3 bietet untereinander acht fest verschraubte 3,5 mm breite Ausgänge, die innen einen durchsichtigen Kunststoffring haben. Der Abstand ist dabei so gewählt, dass auch größerer Stecker noch einen guten Abstand zueinander haben. Auf der anderen Seite findet sich ein optischer ADAT-Eingang (TOS-Link) und darüber ein Durchbruch mit einer LED. Ist ein ADAT-Signal angeschlossen und wird es erkannt, leuchtet die LED hinter dem Gitter rot. Viele moderne Interfaces, auch in den gediegeneren Preisklassen, haben oft einen ADAT-Ausgang, der auch meiner Beobachtung nach auch oft gar nicht zum Einsatz kommt.

Signale mal optisch

Was hat es mit den Kunststoffringen des Expert Sleepers ES-3 Mk4 auf sich? Diese signalisieren, ob am entsprechendem Ausgang auch eine Spannung anliegt. Sie dienen damit der optischen Kontrolle, ob auch tatsächlich etwas über das ADAT-Interface ankommt und auf die Buchsen geschickt wird. Dabei leuchtet der Ring stärker, je näher das Signal an 0 dBFs liegt. Und zwar blau für die negative Halbwelle und rot für die positive. Einziges Manko: In dunkler Umgebung überstrahlt ein Kanal auf darunterliegende, so dass der Zustand nicht mehr eindeutig ausgemacht werden kann (man könnte allerdings mit etwas Klebeband nachhelfen).

Was ist das Besondere?

Ok – ein Audiointerface, das lediglich acht Ausgänge für das Eurorack bietet. Scheint ja ganz nützlich zu sein. Der Clou am Expert Sleepers ES-3 Mk4 ist allerdings, dass alle acht Ausgänge DC-gekoppelt sind. Da ich das schon so oft erklärt habe, hier in aller Kürze: Die allermeisten Audiointerfaces können nur Wechselspannung am Audioausgang ausgeben, da ein Kondensator vor dem Ausgang das Aufbauen einer Gleichspannung (DC) verhindert. Das Expert Sleepers ES-3 Mk4 ist aber direkt- oder gleichspannungsgekoppelt. Es kann also auch eine konstante Spannung von z.B. 5 V am Ausgang ausgeben. ES-3 kann entweder 0-10 V oder +5 V bis -5 V ausgeben.

Damit öffnet sich natürlich ein Füllhorn an Möglichkeiten, das Eurorack-System zu steuern und das eben auch mit digitaler Technik zu verbinden. Damit ergeben sich viele Szenarien, in denen Eurorack-Setups eben nicht mehr unmöglich wiederherzustellen sind. Sie können dann ganz konkret in ihren Einstellungen wieder aufgerufen werden.

Klar, um ein komplexes System zu fahren, würde man auch entsprechend viele Expert Sleepers ES-3 Mk4 benötigen. Aber es sind bei den meisten Modular-Patches eben gar nicht mal so viele Parameter, die den Sound entscheidend beeinflussen.

Also bei dem Preis von 199,- Euro ist es aber durchaus drin, evtl. mehrere ES-3 zu holen – dann ist die Voraussetzung allerdings, dass man auch entsprechend viele ADAT-Ausgänge zur Verfügung hat.

Die Erweiterung der ADAT-Erweiterung: ES-5 Mk3

Genau diesem Umstand haben die Expert Sleepers mit dem Modul ES-5 Rechnung getragen. Dieses stellt eine Erweiterung für das ES-3 Mk4 dar. Auf der Rückseite des Expert Sleepers ES-3 Mk4 Moduls gibt es einen 10-Pin-Anschluss, an den die Erweiterung ES-5 Mk3 angeschlossen werden kann. Es erweitert das Expert Sleepers ES-3 Mk4 um acht Gate/Clock/Sync/MIDI-Ausgänge (ja richtig, MIDI!). Natürlich kommt das nicht ohne einen Preis: Es muss ein Stereopaar des Expert Sleepers ES-3 Mk4 dafür geopfert werden. Welches der vier Vorhandenen das ist, legt man mit einem Jumper am ES-5 Mk2 fest.

Man opfert also zwei vollständige CV-Ausgänge und bekommt dafür acht Ausgänge, die alles digitale ausgeben können (im Sinne von es gibt nur zwei Steuerungsspannungen: an und aus) – das hört sich doch nach einem guten Deal an. Bevor wir darauf eingehen, wie das Ganze dann gesteuert wird (denn offensichtlich muss da einiges enkodiert und dekodiert werden), möchte ich noch auf eine weitere Eigenschaft des ES5 eingehen.

Die Erweiterungen der Erweiterung der ADAT-Erweiterung: ES-40

Das ES5 bietet nämlich selber wieder Anschlüsse für insgesamt sechs Erweiterungen. Und da es ab hier extrem bunt wird, sei zunächst nur auf das ES-4 bzw. den Nachfolger ES-40 verwiesen. Dieses Modul stellt zunächst ein S/PDIF-Ein-/Ausgangspaar zur Verfügung.

Aber dieses Modul kann wiederum mit vier unterschiedlichen Modulen erweitert werden, so dass am ursprünglichen Expert Sleepers ES-3 Mk4 dann bis zu 40 Trigger-, Gate- und Clock-Signale zur Verfügung stehen.

Die Module für die Erweiterung der Erweiterung der Erweiterung:

ESX-8CV – acht CV-Ausgänge

ESX-8GT – acht Gate-/Trigger-Ausgänge

ESX-8MD – Multi-Port MIDI-Interface, insgesamt 8 vollständige MIDI-Ports

ES-7 – 24 Bit Stereo-A/D-Wandlung

Wir haben es also hier mit einem ganzen Ökosystem an Modulen zu tun, dessen Klassifizierung für ein Special reicht – und deswegen wird es so eins auch auf diesem Kanal geben.

Die Steuerung des ES-5

Es gibt dafür eine Software-Suite von expert sleepers, die Silent Way Collection. Diese enthält Dutzende Software-Plugins, um die Interfaces von Expert Sleepers, wie eben das besprochene ES-3, zu steuern. Sie ist zwar kostenpflichtig, schlägt mit ca. 20 Euro aber kaum zu Buche, zumal es eine faire Update-Politik gibt.

In diesem Paket ist allerdings ein eigenes Plugin für die Steuerung des ES-5 enthalten, das auch ohne einen Kauf der Software voll funktionsfähig ist und nicht in einem Demo-Mode läuft. Auch hier wieder eine sehr faire Politik. Das Plugin heißt Silent Way ES-5 Controller und kann alle Aspekte der Erweiterung steuern. Der MIDI-Port ist übrigens ein Sample-Akkurater, vollständiger MIDI-Port, der auf einem MacOS-System übrigens auch von einem eigenem virtuellen MIDI-Port begleitet wird. Damit spart man sich mitunter kompliziertes Zuweisen von MIDI-Signalen. Und ja – es geht auch Sysex. Einzige Einschränkung: Das ADAT-Interface muss auf mindestens 48 kHz SR laufen.

Steuerung des Expert Sleepers ES-3 Mk4

Okay, hier raucht auch mir der Kopf (deswegen ein Special). Das eigentliche Testobjekt, das Expert Sleepers ES-3 Mk4, kann entweder mit o. g. Silent Way Plugins (ob der Name eine Reminiszenz an eines meiner geliebtesten Alben aus den späten 60ern aller Zeiten ist?) oder mit dem Open-Source virtuellen Rack VCV-Rack gesteuert werden.

Bei den Silent Way Plugins ist auch ein Mixer dabei, der es erlaubt, auch bei 96 kHz acht Kanäle übertragen zu können. Wie genau das alles vonstatten geht, kommt auch bald hier auf diesem Kanal.