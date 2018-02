Test: Fun Generation LED Pot Bundle, Lichtset

Fun Generation LED Pot Lichtset

Wer als junge Band, Alleinunterhalter, Nachwuchs-DJ oder für den Partykeller nicht viel Geld für ein Lichtset ausgeben möchte, dem möchte ich das Fun Generation LED Pot 12x1W RGBW Bundle Lichtset wärmstens ans Herz legen. Für gerade einmal 142,- Euro geht beim Musikhaus Thomann ein komplettes Set mit vier LED PAR-Scheinwerfern, Infrarot-Fernbedienung und einer nützlichen Tragetasche über die Theke.

Wie das möglich ist? Nun ja, natürlich muss hier irgendwie gespart werden, aber auf keinen Fall an der Ausstattung oder an der Funktionalität. Gespart wird an anderer Stelle. Beispielsweise sind die Verpackungen der Scheinwerfer nicht mit Hochglanzfotos oder tollen Werbeversprechen bedruckt, dafür aber vollkommen ausreichend aus dicker Pappe und vor allem recht stabil. Die Tasche wird ebenfalls ohne aufwendige Verpackung geliefert und kommt lediglich in einer simplen, einfachen Plastikfolie. Dennoch, trotz des sehr günstigen Preises werden bei den Scheinwerfern ausführliche Bedienungsanleitungen in zwei Sprachen mitgeliefert.

Das komplette Lichtset macht nach dem Auspacken auf den ersten Blick keinen schlechten Eindruck. Ist auch der zweite, genauere Blick immer noch gut oder offenbaren sich Unstimmigkeiten? Wir werden es für euch in diesem Testbericht herausfinden.

Der LED PAR-Scheinwerfer

Eingespart wird bei diesem Scheinwerfer, wie übrigens auch bei zahlreichen vergleichbaren Produkten von preiswerten Fixtures, am Material für das Gehäuse. Das ist nämlich aus leichtem Kunststoff, was andererseits ein erfreulich geringes Gewicht von lediglich 0,42 kg beschert. Mit den Abmessungen von 168 x 172 x 130 mm (B x H x T) ist dieser PAR-Scheinwerfer eher kompakt ausgefallen. Und auch das ist gut, so lässt er sich auch bei wenig Raumangebot an vielen Stellen gut unterbringen. Natürlich darf die Lampe nur in trockenen Räumen betrieben werden, denn die Schutzart ist hier auf IP20 beschränkt.

Zwölf 1 Watt True Colour LEDs, je drei Stück rot, grün, blau und warm-weiß, liefern pro Lampe einen Abstrahlwinkel von 25°. Der Scheinwerfer lässt sich aufstellen oder alternativ an seinen verstellbaren Bügeln aufhängen. Das Netzkabel von etwa 1,4 Metern Länge ist fest mit dem LED Pot verbunden, so wird es niemals verloren gehen.

Kontrollen und Anschlüsse wie gewohnt

Die Rückseite des Scheinwerfers aus diesem Lichtset bietet Optionen in gewohnter Art und Weise. Also eine dreipolige DMX In und eine dreipolige DMX Out Buchse. Das Display mit den vier Funktionstasten Mode, Setup, Up und Down gehört ebenfalls zum üblichen Standard. Der Fun Generation PAR kann über DMX512 mit 4, 6 oder 8 DMX-Kanälen betrieben werden. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit der Musiksteuerung oder den Automatik-Modus mit unterschiedlichen Programmen zum unkomplizierten Einsatz. Dimmer-Effekte sind von 0 bis 100 Prozent möglich, die Strobe-Frequenz lässt sich von 0 bis 20 Hz einstellen.

Bedienung über das Display ist zwar möglich, aber nicht besonders komfortabel. Was übrigens ebenfalls ganz normal bei derartigen Produkten ist. Die beste Performance bietet die Benutzung mit einem DMX-Controller, egal ob als Hardware- oder Software-Lösung. Es geht aber auch so, dazu später mehr im Praxistest. Tipps zu allen Einstellmöglichkeiten liefern die beigepackten ausführlichen Bedienungsanleitungen (deutsch und englisch). Besonders interessant natürlich, was sich hier im 4-, 6- oder 8-Kanal-DMX-Modus alles einstellen lässt.

Bedienung aus der Ferne

Als sehr praktisch erweist sich in diesem Lichtset die mitgelieferte Fernbedienung. Hat man sich erst einmal mit den recht umfangreichen Möglichkeiten dieses handlichen Tools vertraut gemacht, ist alles recht einfach. Der Scheinwerfer kann damit nicht nur ein- oder ausgeschaltet werden. Die Auswahl der Automatik-Programme ist mit der Fernbedienung ebenfalls möglich und noch vieles mehr. Die zur Stromversorgung der IR Remote Control benötigte Batterie (CR2025, 3 V) wird natürlich mitgeliefert.