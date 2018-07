Test: Heritage Audio HA73 EQ, Mikrofonvorverstärker

British Sound Olé

Mein heutiger Testkandidat ist ein echter Spanier. Der Heritage Audio HA73 EQ klingt zwar schön nach altem Englisch, stammt aber von der erst im Jahr 2011 gegründeten Firma aus Madrid. Dann wollen wir doch mal sehen bzw. eher hören, ob der Spanier auch Britisch kann. Olé!

Blick von außen auf den Heritage Audio HA73 EQ

Er sieht schon sehr schön „vintage“ aus und lässt es auch ziemlich deutlich erkennen, welches Vorbild hier Pate stand: der Neve 1073 Mikrofon-Vorverstärker aus dem Jahre 1970. Zu diesen Zeiten war „Homerecording“, wie wir es heute kennen, noch eine ferne Zukunft und jedes vernünftige Trumm professioneller Audiotechnik war richtig teuer.

Der mit über 900,- Euro aufgerufene Preis des Heritage Audio HA73 EQ ist nun zwar kein Pappenstiel, aber wenn man bedenkt, dass der mehr oder weniger originale Nachfolger AMS Neve 1073SPX bei über 2.300,- Euro liegt, sieht die Sache dann doch irgendwie günstig aus.

Auf der Frontplatte des Heritage Audio HA73 EQ finden wir alles Notwendige, um Mikrofone aller Coleur und Preisstufen vernünftig aufzubereiten: Input-Gain, Phantomspeisung, Pad (Abschwächung), Impedanzwahl und Phasendrehung.

Damit wäre die eigentliche Mikrofonvorstufe erklärt, diese läuft aber auf Wunsch in einen EQ. Auf Wunsch deshalb, da dieser EQ erst per Schalter durchlaufen wird und ansonsten keine Wirkung zeigt.

Zusätzlich gibt es noch einen Umschalter, der aus dem Gerät einen Vorverstärker für Line-Signale macht. Somit ist es z.B. möglich, eine aufgenommene Spur per Audiointerface aus der DAW herauszuführen, durch den HA73EQ mit den gewünschten Einstellungen zu schicken und dann über den Line Out wieder aufzunehmen. Oder man besitzt einen monophonen Analogsynthesizer und schickt diesen durch das Gerät.

Der EQ des Heritage Audio HA73 EQ besteht aus einem High Shelf-Filter mit fixer Frequenz bei 12 kHz. Dessen Anordnung ganz links auf der Front hat mich erst einmal ins Schleudern gebracht, da ich diesen bei Outboard-EQs meist rechts gewohnt bin. Allerdings ist diese Anordnung wie beim „Original“ AMS Neve 1073SPX. Weiterhin finden wir einen semiparametrischen Glocken-EQ mit 6 wählbaren Frequenzen sowie ein Low Shelf- und High Pass-Filter mit jeweils 4 wählbaren Frequenzen. Glocken-, Bass Shelf- und High Pass-Filter lassen sich jeweils einzeln zu- oder abschalten, das Hi Shelf ist stets zugeschaltet im Signalweg des Equalizers.

Als Anschlüsse stehen auf der Rückseite getrennte Eingänge für das Mikrofon und den Line-Eingang in Form von XLR zur Verfügung, der Ausgang ist ebenso als XLR ausgeführt. Für den direkten Anschluss einer E-Gitarre bzw. eines E-Basses steht ein eigener hochohmiger Klinkenanschluss zur Verfügung. Somit kann der Heritage Audio HA73 EQ auch als reine DI-Box mit Klangregelung verwendet werden.

Wie klingt der Heritage Audio HA73 EQ?

Klanglich ist er durchaus in der Oberklasse einzuordnen, der Vorverstärker arbeitet transparent, unauffällig und ohne merklichen Rauschpegel. Insofern kann ich ihm keinen besonderen Eigenklang zusprechen, da im Großen und Ganzen das Signal hinten so rauskommt, wie man es vorne hineingeschickt hat. Was ich allerdings als durchaus positiv werte, denn so ist der HA73 EQ ein guter Universalist.

Der EQ ist relativ leicht zu bedienen und bietet insgesamt genug „Biss“, um dem Signal den nötigen Nachdruck bzw. die angebrachte Entschärfung angedeihen zu lassen.