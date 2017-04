Test: InEar Prophile-8, Inear Monitoring System

Wenn das so weiter geht, erleben wir noch das Aussterben eines der Traditionsprodukte, wenn es im TV darum geht, dem Zuschauer zu zeigen, dass man sich gerade im Tonstudio befindet. Mikro vor der Nase und natürlich ein Kopfhörer an den Lauschlappen: Hier muss gerade eine Gesangsaufnahme stattfinden. Die immer beliebter werdenden InEar Systeme haben bisher „nur“ dafür gesorgt, dass die Monitorsysteme auf den Bühnen ihren Stellenwert um ca. 90% eingebüßt haben, der klassische High-End Studiokopfhörer hingegen war bis jetzt noch nicht in seinem klassischen Habitat bedroht.

Dies könnte sich aber bald ändern. Mit dem InEar ProPhile-8 bringt der hessische Hersteller aus dem kleinen Roßdorf bei Darmstadt ein Monitoring-System auf den Markt, das mit dem Anspruch antritt, nicht weniger als der zukünftige Studioreferenz Ohrhörer zu werden. Da sind wir aber mal gespannt.

Konstruktion

Konzeptionell knüpft InEar mit dem InEar ProPhile-8 an das System der StageDiver Serie an. Diese Serie hat aus über 500 ihrer angefertigten Systeme einen Mittelwert errechnet, der in 90% aller Fälle den Gehörgang des durchschnittlichen Erdenbürgers optimal abschließt. Eine allgemeingültige Passform ist demnach garantiert, die über die beiliegenden unterschiedlichen Gummistopfen personalisiert werden können. Dabei liegen dem Produkt 8 Paar Silikon-Ohrpassstücke in den Größen XS, S, M und L bei, zudem noch 3 Stück Schaumstoff-Ohrpassstücke in den Größen S, M und L. Sollte man einen sehr ungewöhnlichen Gehörgang sein Eigen nennen, muss man auf die Custom-Variante zurückgreifen, die aktuell in Arbeit ist und bald erscheinen wird.

Man hat sich jedoch bewusst gegen eine Fortführung der Produktbezeichnung StageDiver entschieden, da der InEar ProPhile-8 in vielerlei Hinsicht die Pfade eines normalen InEar Systems verlässt. Da wären zum einen die 8 Treiber, die weit über dem Durchschnitt konkurrierender Systeme liegen und auch für die Namensgebung verantwortlich zeichnen. Die zweite Besonderheit ist eine 4-Wege Frequenzweiche, die in ihrer Charakteristik von außen manuell schaltbar ist.