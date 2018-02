Test: Marantz PMD-706, Mobiler Multi-Track Recorder

Hat einer von euch in der letzten Zeit mal ein Musikvideo oder ambitioniertes Filmvideo gedreht? Ist euch dabei aufgefallen, dass nahezu niemand mehr mit den eher unhandlichen Schulterkameras arbeitet, sondern man vermehrt zu einer DSLR (digitale Spiegelreflex) Kamera als Aufzeichnungseinheit übergeht? Die Vorteile liegen auf der Hand. Anschaffungspreis, Bildqualität und Handhabung sprechen eine eindeutige Sprache, wobei der Trend in Zukunft wohl eher noch zunehmen wird.

Was aber, wenn man ebenfalls eine oder mehrere professionelle Tonspuren, zum Beispiel bei Filmaufnahmen oder bei Podiumsdiskussionen benötigt? Bei einem Musikvideo kann man das Signal problemlos im Post-Editing hinzufügen, kommt es hingegen auf einen guten Live-Ton an, stehen besagte DSLR-Produkte durchweg auf dem Schlauch, da sie nun mal für Bild- und nicht für Tonaufnahmen konzipiert wurden. Sich dieses Mankos bewusst, hat die Firma Marantz mit dem Marantz PMD-706 einen Multitrack-Recorder auf den Markt gebracht, der sich in Konzeption und Handhabung speziell an die Parameter einer DSLR-Kamera anlehnt.

Zudem kommt das Produkt aufgrund chinesischer Fertigung mit einem Ladenpreis von nur knapp über 300,- Euro daher, was in Anbetracht der angebotenen Features als sehr günstig anzusehen ist.

Einsatzgebiet

Erste Frage, wozu braucht man einen sechsspurigen mobilen Recorder? Was auf den ersten Blick wie mit Kanonen auf Spatzen schießen aussieht, entpuppt sich auf den zweiten Blick als eine praxisorientierte Lösung, wenngleich diese im Filmbereich schon eher an größeren Sets zum Einsatz kommt. Starten wir aber zunächst mit einem eher kleineren, übersichtlichen Bereich.

Einsatzgebiet 1: Podcasting

Der Aufnahmeleiter hat sich 5 Experten/Freunde/Saufkumpanen eingeladen und möchte in einer Expertenrunde eine entsprechende Podcast Episode aufzeichnen. Verfügt der Host über eine entsprechende Aufnahmevorrichtung in Form eines mehr oder minder ambitionierten Homestudios, kann er natürlich die klassische Mikrofon/Pult/DAW-Variante wählen. Was aber, wenn er mobil bleiben möchte oder aber die Aufnahme an einem anderen Ort fahren möchte/muss? Nun heißt es entkabeln, einpacken, transportieren, auspacken, testen etc. Mit einem mobilen Gerät bedarf es lediglich der Mikrofone nebst Verkabelung und fertig.

Einsatzgebiet 2: Keynote/Diskussionsabend

In einem Diskussionsforum sitzen bis zu 6 Fachleute und diskutieren über ein beliebiges Thema. Die Diskussion wird zusätzlich auf Video aufgenommen und soll später auf DVD o.ä. veröffentlicht/verkauft oder aber auf YouTube als Produktinformation etc. platziert werden. Auch hier, schneller Aufbau ohne großes Einrichten, nach Aufnahmeabschluss kann das Material in die DAW überspielt werden, um dort ggf. im Post-Editing finalisiert zu werden.

Einsatzgebiet 3: Proberaummitschnitt

Auf die Schnelle 6 Instrumente parallel und unabhängig voneinander aufnehmen. Gute Kontrolle über die Einzelinstrumente, ambitioniertes Songwriting-Setup.

Einsatzgebiet 4: Live-Recording

Mikrofone über Splitter geteilt, Drums als Stereomix über Submixer auf 2 Kanäle gemischt, 2 Gitarren, Bass und Gesang. Gute Möglichkeit für einen anspruchsvollen Livemitschnitt. Backing-Vocals (waren ohnehin schief ;-)) als Overdubs im Studio nachträglich eingesungen, finaler Mix in der DAW.

Einsatzgebiet 5: Filmvertonung

Über bis zu sechs verschiedene Mikrofone werden stationär/beweglich mit Galgen etc. im Raum/Outdoor platziert und ermöglichen das individuelle Aufnehmen mittelgroßer Menschengruppen oder aber eine räumlich optimierte akustische Ausleuchtung. Gerade bei 5:1 und 7:1 Mixen kann man über eine sechsfach-parallele Wiedergabe ein Maximum an plastischer Akustik generieren, was den Hörer, vorausgesetzt seine Mehrkanalanlage ist optimal eingerichtet, mitten in das Geschehen integriert.

Laut Hersteller kann die Betriebstemperatur des Marantz PMD-706 5-60 Grad Celsius betragen, d.h. Außenaufnahmen im Winter könnten sich als schwierig heraus stellen, aber dem schweren Wüsteneinsatz steht nichts im Wege.