Test: UNiKA PRO-IS2 Dual Isolator-Box, Stage

Probates Mittel gegen Störgeräusche

Wie oft kommt es vor, dass bei der Verbindung von unterschiedlichen Elektrogeräten miese Störgeräusche im Signalfluss den Hörgenuss ordentlich schmälern? Weit häufiger, als man denkt. Wenn beispielsweise Submixer, Monitormischer, Vorverstärker oder andere mit eigenem Netz gespeisten Audioquellen an Mischpulte, Aufnahmegeräte oder Aktivlautsprecher angeschlossen sind, kann es vorkommen, dass hier Brummschleifen entstehen und dadurch diese unerwünschten Störungen im Klangbild deutlich hörbar sind. Nutzer von klassischen DI-Boxen für Instrumente wissen bestimmt, wovon ich rede. Neben der gewünschten Impedanzumwandlung erfolgt bei einer typischen DI-Box zusätzlich eine galvanische Trennung mit einem speziellen Übertrager (Trafo), der diese Brummschleifen verhindern kann. Und genau das ist auch die Aufgabe des Isolationstransformators. Eine Line Isolating Box (Trennübertrager) wie die UNiKA PRO-IS2 kann zwischen netzbetriebenen Geräten eingesetzt werden, um genau diese Brummschleifen zu verhindern und sie wandelt zusätzlich unsymmetrische Signale in symmetrische Signale um, hat also eine ähnliche Wirkung wie ihre nahe Verwandtschaft, die DI-Box. Im Unterschied dazu ist die UNiKA PRO-IS2 aber ausschließlich für Signale mit Line-Pegel gedacht.

ANZEIGE

Der passive Dual Isolator UNiKA PRO-IS2 benötigt keine Betriebsspannung. Sitzt er im Signalweg, werden also Erdungsstörungen und Leckströme, die durch Potenzialunterschiede zweier verbundener und einzeln netzbetriebener Geräte verursacht werden, verhindert oder zumindest stark minimiert. Die Signale sind jetzt galvanisch getrennt.

Unter einer galvanischen Trennung versteht man, dass keine elektrisch leitende Verbindung zwischen zwei Punkten besteht. Dies ist bei einem Trennübertrager der Fall, die Signalübertragung vom Eingang zum Ausgang erfolgt hier nur durch wechselnde magnetische Felder.

Die beiden niederohmigen, symmetrischen Ausgänge der UNiKA Isolator-Box ermöglichen lange Kabelwege mit bester Audioqualität. Es können entweder zwei separate Line-Pegel-Signale bearbeitet werden oder eine Signalführung im Stereo-Betrieb.

Herzstücke der UNiCA PRO-IS2 sind zwei spezielle Audio-Trenntransformatoren, die durch ihr besonderes Design laut Hersteller eine hohe Musikalität garantieren sollen.

Soweit die erste „Vorstellungsrunde“, für die technischen Nerds kommen jetzt harte Daten:

Schaltungsprinzip: passiv mit trafosymmetriertem Ausgang

Eingangsanschluss: 2x Kombi-Buchsen

Polaritätsumkehr CH2: Druckschalter

Eingangsimpedanz: 4,7 kOhm symmetrisch / 10 kOhm unsymmetrisch

Ausgangsimpedanz: 600 Ohm

Maximaler Eingangspegel vor Übersteuerung: +22 dB

Maximaler Ausgangspegel: +22 dB

Ausgangsanschlüsse: 2x XLR mit ISO-Transformator

Ausgang mit geteiltem GND/LIFT-Schalter

Frequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz, -0,3/+0,1 dB

S/N-Ratio @20 Hz bis 20 kHz, unbewertet: > 120 dB

THD @ 1 kHz, 0 dB Ausgang: < 0,02%

Trenntrafo-Typ: 1,25:1

Das Gehäuse der UNiKA PRO-IS2 Dual Isolator-Box hat die Maße (B x T x H) 78 x 124 x 46 mm und wiegt rund 620 g, was nicht zuletzt an der dicken Umhüllung mit kräftigem Stahlblech liegt. Das solide Gewicht vermittelt bereits ein gutes Gefühl und die gesamte Verarbeitung einen sehr hochwertigen Eindruck. An der Unterseite ist vollflächig Moosgummi angebracht, sodass die Isolator-Box rutschfesten Stand hat und gleichzeitig auf empfindlichen Untergründen keine Schäden durch mögliche Kratzer anrichten kann.

ANZEIGE

Auf der Eingangsseite gibt es zwei verriegelnde Combobuchsen mit den Bezeichnungen CH1 und CH2. Hier lassen sich entweder unsymmetrische 6,35 mm Klinkenstecker oder symmetrische XLR-Stecker anschließen. Ein kleiner Schalter mit der Bezeichnung REV kehrt die Polarität von Kanal 2 um, wechselt also vom Signal führenden Pin 3 des Steckers auf den Pin 2.

Auf der Ausgangsseite gibt es analog zu den Eingängen zwei männliche XLR-Buchsen mit den Bezeichnungen CH1 und CH2. Hier werden die Signale symmetriert mit einer Ausgangsimpedanz von 600 Ohm herausgeführt. Jede Buchse hat ihren eigenen Schalter GND-1 beziehungsweise GND-2. Durch Drücken von GND-1 wird die Masse am Ausgang des CH1-Transformators unterbrochen, um Brummen und Rauschen durch Masseschleifen zu vermeiden. GRND-2 unterbricht entsprechend die Erdung am Ausgang von CH2.

Der Blick in das geöffnete Gehäuse ermöglicht einen freien Blick auf die beiden getrennten Isolationstransformatoren und weitere Bauteile.

Messungen der UNiKA PRO-IS2 Dual Isolator-Box

Mit der Software REW und einer kalibrierten M-Audio Soundcard schicke ich jeweils abwechselnd einen sogenannten Frequenz-Sweep über die Kanäle 1 und 2 der Iso-Box. Die Ergebnisse sind in Diagramm 2 zu sehen. Zuvor aber lohnt sich der Blick auf Diagramm 1. Hier ist der Frequenzverlauf meiner Soundcard ohne die Iso-Box zu sehen: ein messerscharfer Frequenzgang von 20 Hz bis 20.000 Hz bei 98 SPL.

In Diagramm 2 sind die Frequenzverläufe der dann folgenden identischen Sweeps mit der Iso-Box zu sehen. Außerdem als Referenz die bekannte blaue Kurve der Soundcard. Die Pegel Der UNiKA-Box sind etwas geringer ausgefallen und liegen jetzt zwischen 95 und 96 SPL. Ab 10.000 Hz sind leichte Roll-offs in den oberen Höhen festzustellen, die beim Hören ganz bestimmt keine Rolle spielen. Übrigens: Die beiden Messkurven der UniKA PRO-IS2 (rechter und linker Kanal) liegen deckungsgleich im Messdiagramm übereinander.

Zum Einsatz kamen bei den Messungen selbstverständlich hochwertige XLR-Kabel.

Wesentlicher Unterschied zur DI-Box

An dieser Stelle möchte ich noch einmal auf den Unterschied zur passiven DI-Box hinweisen. Während eine DI-Box hochohmige Signale wie zum Beispiel von passiven Gitarren- oder Basstonabnehmern verarbeitet, ist die UNiKA PRO-IS2 Dual Isolator-Box ausschließlich für Line-Pegel-Signale ausgelegt.