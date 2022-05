Test: UNiKA PRO BT5, DI-Box mit Bluetooth

Kabellos glücklich

UNiKA PRO BT5 Bluetooth-Empfänger im AMAZONA.de-Test. UNiKA ist ein hierzulande noch eher unbekannter Hersteller von Pro Audio Equipment aus dem fernen Osten, genauer gesagt aus Taiwan. Ein taiwanischer Toningenieur K.C. HWA hat die Firma bereits 1985 gegründet, um der damaligen Dominanz japanischer und südkoreanischer Hersteller etwas entgegen zu setzen. Unika blickt somit auf eine über 30-jährige Firmengeschichte zurück und ist mittlerweile auch im Bereich Audio-over-Ethernet tätig. So befinden sich z. B. Mikrofonvorverstärker und A/D-Wandler zur Einbindung in Dante-Netzwerke im Portfolio. Der Großteil der angebotenen Produkte besteht aber aus DI- bzw. Symmetrierboxen. Das DI-Sortiment ist in drei Serien aufgeteilt: Box, Stage und Pro. Aus der Pro-Serie liegt mir nun zum Test der Unika Pro BT5 Bluetooth-Empfänger vor. Er stellt das Bindeglied zwischen Mobilgeräten und der professionellen Beschallungstechnik dar und ermöglicht es, Musik kabellos zur PA zu schicken. Was die kleine Kiste in der Praxis zu bieten hat, wird der folgende Testbericht klären.

UNiKA PRO BT5 – die harten Fakten

– Bluetooth Empfänger der Version 5.0 mit A2DP und BLE Dual Mode

– Übertrager-gekoppelte XLR-Ausgänge

– robustes Metallgehäuse und bühnentaugliche Verarbeitung

– schaltbarer Groundlift

– Stromversorgung über USB-C (5 V)

– separat regelbarer Kopfhörerausgang

Was bringt Bluetooth 5.0?

Im UNiKA PRO BT5 sorgt ein Bluetooth-Empfänger der Version 5.0 für den kabellosen Musikempfang. Er ist dual aufgebaut und beherrscht den Bluetooth-Classic-Modus ebenso wie den neueren Low-Energy-Modus. Bluetooth in Version 5.0 bringt laut Spezifikation, verglichen mit den Vorgänger-Versionen 4.0 bis 4.2, eine höhere mögliche Reichweite oder eine Verdopplung der Geschwindigkeit bei geringerem Stromverbrauch. Die größere Reichweite wird über eine Erhöhung der maximalen Sendeleistung von 10 mW auf 100 mW erreicht. Dabei sollen im Freifeld bei Sichtkontakt Entfernungen von bis zu 200 m und in Gebäuden von bis zu 40 m möglich sein. In der Praxis werden in den meisten Fällen weder die Sendeleistung noch die theoretisch möglichen Entfernungen erreicht.

Auch die Übertragungskapazität wurde gesteigert, indem Datenpakete statt 31 nun 255 Byte groß sein dürfen. Zusätzlich können nun alle 37 Übertragungskanäle genutzt werden. Soweit zur Theorie, wer mehr zum Thema Bluetooth erfahren möchte, findet hier nützliche Informationen.

Bedienung und Funktionsweise des UNiKA PRO BT5

Zur Bedienung des UNiKA PRO BT5 ist nicht viel zu sagen, denn sie ist mehr oder weniger selbsterklärend. Zuallererst benötigt das Gerät Strom. Dafür haben die Entwickler einen USB-C-Eingang vorgesehen, der mit einem, bei Mobilgeräten üblichen, 5 V Netzteil versorgt wird. Ein Netzteil liegt nicht bei, sollte aber bri den allermeisten Anwendern vorhanden sein. Die Stromversorgung über Phantomspeisung ist leider nicht möglich. Über den Vertrieb Mega Audio konnte ich einen Produktexperten von UNiKA dazu befragen, warum eine Versorgung über 48 V Phantomspeisung nicht implementiert wurde. Demnach hatte man sich dazu entschieden, da Phantomspeisung zwar eine hohe Spannung, aber nur eine geringe Stromstärke liefert, was einen niedrigeren Ausgangspegel zur Folge haben kann. Darüber hinaus ist die Pro-Serie bewusst sehr kompakt gehalten, was die Implementierung einer weiteren Stromversorgung schwierig gestaltet hätte.

Phantomspeisung stellt laut P48-Spezifikation 10 mA bei 48 V zur Verfügung, was knapp einem halben Watt Leistung entspricht. Da das BT5 für den Stereobetrieb ausgelegt ist, lässt sich über einen zweiten Mikrofoneingang die nutzbare Leistung entsprechend verdoppeln. Bei der Recherche zum Thema Bluetooth-Empfänger fand sich dann auch ein einziges Gerät, das genau das kann. Das BT Pro von Radial Engineering bietet neben der Stromversorgung über USB-C auch eine Versorgung über Phantomspeisung an. Voraussetzung ist, dass beide XLR-Anschlüsse mit 48 V versorgt werden.

Schaut man sich Bilder des kanadischen Konkurrenzproduktes an, fallen unweigerlich Gemeinsamkeiten ins Auge, vor allem die charakteristische Form des Gehäuses und selbst die Schrift weist Ähnlichkeiten auf. Der BT Pro von Radial ist aber auch 100,- Euro teurer als der UNiKA PRO BT5. Der ausschlaggebende Punkt wird daher wohl die Kostenersparnis sein, die das Weglassen der Versorgung über 48 V mit sich bringt, schließlich ist der BT5 für einen Bluetooth-Empfänger auch so schon recht hoch bepreist und wird nur vom Preis des Radial-Pendants deutlich übertroffen.

Die Stromversorgung mittels Powerbank ist grundsätzlich möglich, wobei dahinter ein großes „Aber“ steht. Powerbanks mit automatischer Abschaltfunktion erwarten vom angeschlossenen Gerät nämlich ein Ladesignal, welches das BT5 nicht liefert. Das heißt, dass sich die Powerbank nach wenigen Sekunden wieder automatisch abschaltet. Getestet habe ich zwei verschiedene Powerbanks, die sich entsprechend gleich abgeschaltet haben. Wer wie ich einen Ladeakku mit Taschenlampe besitzt, könnte Glück haben, denn sobald man die Taschenlampe aktiviert, schaltet sich der Akku auch nicht mehr ab. UNiKA empfiehlt aber ausdrücklich nur die Nutzung von Powerbanks ohne Automatikabschaltung.

Hat man die Stromversorgung hergestellt, fängt die Betriebs-LED an blau zu leuchten, während die Sync-LED über dem Kopfhörerausgang erst einmal nur blinkt. Das bedeutet, dass das Gerät bereit zur Paarung mit einem Bluetooth-fähigen Gerät ist, im Neusprech auch Pairing genannt. Im Bluetooth-Menü des jeweiligen Mobilgerätes taucht der Empfänger als UNiKA PRO BT5 auf und kann von dort gekoppelt werden. Hat man dieses Pairing einmal erledigt, verbinden sich die Geräte danach ganz von selbst. Falls sich also jemand fragt, warum die Verbindung mit einem weiteren Mobilgerät nicht klappen will, der sollte mal nachschauen ob sich nicht schon ein anderes Gerät automatisch mit dem Empfänger verbunden hat. Im Gegensatz zum Broadcast-Betrieb verbinden sich Bluetooth-Geräte zur Übertragung von Audio nämlich im Punkt-zu-Punkt Modus, bei dem nur ein Gerät mit dem Empfänger gekoppelt sein kann.

Reichweite

Im Absatz zum Nutzen von Bluetooth 5.0 haben wir gelernt, dass sich die mögliche Reichweite der Bluetooth-Verbindung bis auf 200 m in Sichtweite und auf 40 m in Gebäuden erhöht hat. UNiKA gibt auf seiner Website eine Reichweite von 25-35 m an, ohne die Umgebungsbedingungen zu spezifizieren. Ich gehe daher davon aus, dass diese Reichweite das Optimum bei freier Sicht darstellt. Ich habe die Reichweite innerhalb der Wohnung mit einem aktuellen iPad der 8. Generation getestet und kann sagen, dass nach 10-11 m Entfernung die ersten Verbindungsabbrüche auftreten. Da das iPad aber nur Bluetooth 4.2 beherrscht, ist es möglich, dass die maximale Entfernung größer ist, wenn beide Geräte Bluetooth 5.0 beherrschen. Doch auch so denke ich, dass die von UNiKA angegebene Maximalreichweite im Freifeld realistisch ist.

Klangqualität des UNiKA PRO BT5

Die Klangqualität eines Bluetooth-Empfängers hängt nicht nur vom Empfänger selbst, sondern auch vom Sender, sprich dem jeweiligen Mobilgerät, ab. Das liegt daran, dass das Signal vor der Übertragung verlustbehaftet komprimiert wird. Grundsätzlich ist das zugrundeliegende Übertragungsprotokoll A2DP Codec-offen ausgelegt. Bei der Kopplung zweier BT-Geräte wird der bestmögliche Übertragungs-Codec zwischen den Geräten ausgehandelt. Bei Apple Geräten ist das beispielsweise der AAC-Codec, während Android zumeist aptX benutzt. Im Zweifel wird auf den Bluetooth-eigenen SBC-Codec zurückgegriffen.

Im UNiKA PRO BT5 kommt für die Wandlung zurück ins Analoge ein D/A-Wandler mit 16 Bit/44,1 kHz zum Einsatz.

Damit das analoge Ausgangssignal möglichst frei von Nebengeräuschen bleibt, wird im UNiKA PRO BT5 ein spezieller Isolationsübertrager eingesetzt, der die beiden XLR-Ausgänge von den digitalen Komponenten und der Stromversorgung isoliert. In der praktischen Nutzung sind Störgeräusche dementsprechend auch kein Thema.

Um die klangliche Beeinflussung des UNiKA PRO BT5 genauer analysieren zu können, habe ich eine 16 Bit Wav Datei von meinem M1 Mac Mini, der ebenfalls Bluetooth 5.0 besitzt, über die Bluetooth-Verbindung zur BT5 abgespielt und über die XLR-Eingämnge meiner Motu 828x in Logic wieder aufgezeichnet. Es fällt dabei auf, dass der Pegel der BT5 sehr hoch ist. Selbst bei minimalem Gain leuchtet gelegentlich die Clipping-LED auf, so dass die Nutzung des Pad-Schalters eventuell nötig wird.

Für den Klangvergleich habe ich auf dem Masterbus in Logic Pro X die Originaldatei in das Plug-in ADPTR MetricAB geladen und mit der aufgenommenen Spur verglichen. Diesen Umweg bin ich deshalb gegangen, da ein zuverlässiges und gleichzeitig unhörbares Umschalten zwischen zwei Spuren in Logic Pro nicht möglich ist. Über MetricAB ist das hingegen kein Problem. Im Blindvergleich lässt sich sagen, dass ich über meine Hedd Type 07 Studiomonitore bei gleichem Pegel keinen nennenswerten Klangunterschied zwischen der Originaldatei und der über Bluetooth gesendeten Datei hören kann. Bei genauem Hinhören offenbart die Originaldatei vielleicht einen Hauch mehr Tiefbass, was aufgrund der Komprimierung und der zweifachen Wandlung der Vergleichsdatei auch plausibel erscheint.

Der Pedant in mir wollte es jedoch genauer wissen, also habe ich die Originaldatei in eine neue Spur geladen und die Wellenformen optisch verglichen. Zuallererst fällt auf, dass die Phase der aufgenommenen Datei gedreht ist und auch die Wellenform sieht nicht hundertprozentig gleich aus. Gleichzeitiges Abspielen beider Dateien führt daher auch kaum zu einer Auslöschung und offenbart sogar einen leichten Timing-Drift, der sich wie ein schwebender Phaser-Effekt bemerkbar macht. Die Komprimierung mit dem AAC-Codec konnte ich als Ursache dafür ausschließen, denn hier offenbart sich ein Wesensmerkmal von Bluetooth-Audio. Es ist die Fehlerkorrektur, die dafür sorgt, dass das Signal mal mehr oder weniger verzögert wird. Die Verzögerung liegt im Bereich von 10-100 Millisekunden und ist auch der Grund, warum Bluetooth nicht für zeitkritische Anwendungen wie In-Ear-Monitoring genutzt wird. Für reines Musikhören stellt es jedoch keinerlei Problem dar.

Auch den integrierten Kopfhörerverstärker habe ich mit meinen Beyerdynamic DT 880 Pro und meinen AKG K271 getestet. Er ist klanglich im positiven Sinne unauffällig und absolut rauschfrei. Er ist dafür aber auch nicht sonderlich laut. Für Kontrollzwecke und einfaches Abhören reicht es definitiv, für halbtaube DJs wird es vermutlich nicht laut genug sein. Wird für eine gewisse Zeit keine Musik über die UNiKA PRO BT5 abgespielt, schaltet sie sich stumm. Wird wieder Musik gespielt, startet die Musikwiedergabe nicht abrupt und wird stattdessen langsam eingeblendet, was im Live-Betrieb bei hoher Lautstärke auch sehr sinnvoll ist. Als Fazit lässt sich sagen, dass UNiKA das Maximum an Klangqualität herausholen konnte, was aktuell mit Bluetooth-Audio möglich ist.