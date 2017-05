Test: Victory Amplifiers V45C The Count, Gitarrenverstärker

Victory Amps ist eine noch recht junge englische Firma, deren Mastermind Martin Kidd mit seinem Team Gitarrenverstärker auf Röhrenbasis in Handarbeit herstellt. Die Firma ist von der Qualität und der Haltbarkeit ihrer Produkte wohl so überzeugt, dass sie jedem Verstärker fünf Jahre Garantie mit auf den Weg gibt. Was zunächst wieder nach einem unerschwinglich teuren Spaß aus der „Boutiqueamp Ecke“ klingt, entpuppt sich beim Betrachten des Preises doch eher fast schon als Schnäppchen. Rund 1500,- Euro für einen in Handarbeit hergestellten Röhrenverstärker – und dann auch noch so gut ausgestattet? Der Grund ist ein ganz einfacher: Victory Amps geben ihre Produkte direkt ab Werk ohne Zwischenhändler direkt an den Musikfachhandel ab, somit entfällt ein in aller Regel noch mal deftiger Aufschlag für den Distributor.

Aus dem stetig wachsenden Sortiment der Röhrentops und Combos des Herstellers haben wir uns für einen Test den Victory Amplifiers V45C The Count direkt von der Insel einfliegen lassen – und den werden wir nun genau mit Augen und vor allem Ohren begutachten.

Facts & Features

Der Victory Amplifiers V45C The Count ist ein zweikanaliger Röhrencombo mit einer Leistung von 40 Watt, die durch einen 12″ Celestion Lautsprecher abgegeben wird. Entsprechend der Röhrenschaltung mit ihren schweren Trafos erwartet den Besitzer ein Gewicht von immerhin 18 kg beim Transport des Verstärkers, was man dem nur 425 x 465 x 255 mm großen Gehäuse kaum zutrauen würde. Schutz für alle Ecken gegen Stöße bieten Kantenschoner, für das Abführen der entstehenden Warmluft wurden zwei Öffnungen mit Gittern unterhalb des Transportgriffs angebracht, der dem Gewicht des Verstärkers ganz locker gewachsen ist.

Die Frontplatte mit dem eingebauten Celestion Vintage 30 Speaker wurde leicht angewinkelt in das Gehäuse eingesetzt, um dem Lautsprecher ein besseres Abstrahlverhalten zu ermöglichen. Somit kann auf Bierkisten und/oder andere wackelige Unterlagen zur besseren Ortung der Gitarre im Bandgefüge weitestgehend verzichtet werden. Zumindest dann, wenn man sich ein paar Meter weit weg vom Verstärker befindet. Und um jegliche Bedenken in puncto Power des kleinen Amps bereits im Keim zu ersticken: In Sachen Durchsetzungsfähigkeit dürfte dem Victory Amplifiers V45C The Count so schnell kein weiteres Instrument in die Quere kommen, das kann man hier ruhig schon mal vorab verraten!