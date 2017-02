Test: Zoom G3Xn, Multieffektgerät

Zugegeben, momentan ist nicht gerade die Zeit der Multieffektgeräte. Selbst angestammte Platzhirsche in diesem Segment, wie z.B. Digitech oder BOSS, bescheren dem Markt überwiegend Effektpedale als Einzellösung, da bleibt zwischen den ganzen bunten Produktneuheiten kaum Platz für die kleinen und überaus praktischen „Alleskönner“. Die japanische Firma Zoom traut sich aber was und präsentiert mit dem Zoom G3Xn ein Multieffektboard, dessen Bedienung der eines einfachen Fußpedals in nichts nachstehen soll – nur in gleich dreifacher Ausführung.

Facts & Features

Der Trend geht also weiter in Richtung einfacher Bedienbarkeit und das kann uns Gitarristen ja nur recht sein. Mit den drei zentral auf der Bedienoberfläche angeordneten Effektblöcken und ihren Displays werden die Preamps, Effekte und Boxensimulationen des Zoom G3Xn geladen, editiert und auch gespeichert. So einfach, wie es aussieht, ist es tatsächlich, auch wenn man schon ein gutes Auge besitzen muss oder zumindest sehr nah am Gerät sein sollte, um auch alle Parameter auf den doch recht kleinen Anzeigen zuverlässig ablesen zu können. Für jedes der drei Effektmodule stehen vier Potis zur Verfügung, die zusammen mit der entsprechenden Balkengrafik des gewählten Parameters im Display das Einstellen der gewünschten Sounds ermöglichen.

Wie immer erwartet uns ein Arsenal an verfügbaren Algorithmen. Angefangen von Ampsimulationen in Anlehnung bekannter Namen wie etwa Marshall, VOX, Boogie und Bogner tummeln sich im Innern des Zoom G3Xn natürlich auch nahezu alle Arten von Modulationseffekten, Hallräumen, Echos, EQs und dergleichen. Eine Boxensimulation rundet das Angebot ab, auch hier gibt es Nachbildungen in allen möglichen Facetten: Das klassische 4×12″ Cabinet ist dabei genau so vertreten wie 1×12″ oder 1×10″ Varianten in offener oder geschlossener Ausführung. Bis zu sieben Effekte können gleichzeitig genutzt und in ihrer Reihenfolge beliebig kombiniert werden. Die selbsterstellten Kreationen können dann schließlich auf die 150 Speicherplätze wandern, das sollte fürs Erste wohl genügen.

Ein Großteil der Funktionen kann auch in Echtzeit mit dem Pedal auf der Oberfläche gesteuert werden, theoretisch jedenfalls. Im praktischen Einsatz zeigt sich das Pedal aber durch seinen extrem kurzen Regelweg nur als bedingt brauchbar.