TOP NEWS: BOSS BOX-40, Effektgeräte

BOSS präsentiert das BOSS Compact Pedal 40th Anniversary Boxset, oder auch kürzer gesagt das BOSS BOX-40 in einer speziellen Limited-Edition-Box. Darin enthalten sind einzigartige Neuauflagen der drei ersten BOSS Compact Pedals, des OD-1 Overdrive, PH-1 Phaser und SP-1 Spectrum. Jedes einzelne Pedalset wird in Japan hergestellt und kommt in einer hochwertigen Box, inklusive Seriennummer, dem BOSS 40th Anniversary Logo und einer persönlichen Widmung von BOSS-Präsident Yoshihiro Ikegami.

1977 begründete BOSS die Compact-Serie mit den Pedals OD-1, PH-1 und SP-1. Im Laufe der vergangenen vier Jahrzehnte hat die legendäre Serie mit insgesamt 119 Pedalen und über 15 Millionen verkauften Einheiten mehrere Generationen von Gitarristen geprägt. Die drei Originale wurden zu Klassikern, für die Liebhaber und Sammler hohe Preise auf dem Vintagemarkt bezahlen. Mit der Neuauflage in einem exklusiven Boxset feiert BOSS die Geburtsstunde der Compact-Serie gemeinsam mit BOSS Fans auf der ganzen Welt.

Die Verkabelung und das Einsetzen und Anpassen der Schaltkreise per Hand wird bei den OD-1, PH-1 und SP-1 Pedal-Neuauflagen in einer gesonderten Produktionsstraße exakt wie vor 40 Jahren vorgenommen. Alle elektronischen Komponenten werden sorgfältig ausgesucht und gewährleisten eine akkurate Reproduktion der originalen Klang- und Wiedergabeeigenschaften. Gleichzeitig wurden die Pedale der BOSS BOX-40 behutsam an moderne Performanceumgebungen angepasst, etwa durch eine PSA-kompatibles Netzteilsektion inklusive Schutzschaltung und Rauschfilter, ein verbessertes Batteriefach sowie eine LED zur Anzeige des Betriebsstatus. Der UVP für die BOSS BOX-40 liegt bei 899,- Euro.