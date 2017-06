TOP NEWS: Friedman ASC-12, Gitarrenverstärker

So sieht er also aus, der neue Verstärker aus dem Hause Friedman. Der Friedman ASC-12 ist der direkte Nachfolger des ASM-12, diesmal allerdings in einem Gehäuse, das dem eines Gitarrenverstärkers auch würdig ist. Im Gegensatz zum Vorgänger, dessen Konstruktion und Design einer Monitorbox ähnelt, unterscheidet sich der ASC-12 nicht zwischen den übrigen Verstärkern der Friedman Familie. Mit seinen 500 Watt Ausgangsleistung richtet sich die Neuentwicklung vornehmlich an Spieler von Amp-Modelern, wie etwa dem Fractal Audio AxeFX, Line 6 Helix, Kemper Profiler oder dem erst gerade von uns getesteten Headrush Pedalboard.

Der Friedman ASC-12 besitzt, wie auch das Vorgängermodell ASM-12, einen 12″ Celestion Lautsprecher mit integriertem 2,5″ Koaxiallautsprecher, für den Höhenbereich sorgt ein Celestion Kompressionshöchtöner. Die Bedienelemente befinden sich auf der Rückseite des 470 x 483 x 762 mm großen und 24 kg schweren Gehäuses aus gesperrtem Holz baltischer Birke.

Viel gibt es nach wie vor nicht zu regeln am neuen Friedman ASC-12. Wie auch beim Vorgänger finden sich lediglich ein Volumepoti, ein Lowcutfilter und ein Ground Lift Schalter. Zur optischen Überwachung dienen verschiedene LEDs, die über die Aktivität des Limiters, die der Schutzschaltung und über die Stärke des Eingangssignals informieren.

Die Fakten zum neuen Friedman ASC-12 kurz und knapp

Verstärker zum Betrieb mit Modeling-Amps oder als Klein-PA.

Leistung 500 Watt

1×12″ Celestion Lautsprecher mit integriertem 2,5″ Koaxiallautsprecher sowie einem separaten Kompressionshöchtöner.

Regler für Level, Lowcutfilter und Ground Lift gegen Brummschleifen.

LEDs zur Überwachung von Level, dem integrierten Limiter und Stärke des Eingangssignals

Maße: 470 x 483 x 762 mm bei einem Gewicht von 24 kg

UVP: ca. 900,- Euro